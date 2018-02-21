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الرئيسية | رياضة | نادي شبيبة القبائل: بادو الزاكي "مدرب جزائري"

نادي شبيبة القبائل: بادو الزاكي "مدرب جزائري"

نادي شبيبة القبائل: بادو الزاكي "مدرب جزائري"
هسبورت ـ أمال بلحاج* (كاريكاتير: خالد كدار)
الأربعاء 21 فبراير 2018 - 02:35

نفى فريق شبيبة القبائل الجزائري كل الأخبار الرائجة حول اقتراب إدارة النادي من التوقيع مع الإطار الوطني بادو الزاكي، خلفا للمدرب المقال من مهامه حمدي، بسبب توالي النتائج السلبية، حيث اتجهت العديد من المنابر الإعلامية الجزائرية إلى التأكيد على أن الزاكي سينتقل إلى الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل إنهاء الاجراءات والتوقيع رسميا على العقد.

وأكد نسيم بن عبد الرحمان المدير العام لشبيبة القبائل، في تصريح لـ"هسبورت"، أن الإطار الوطني بادو الزاكي لا يعتبر من أولويات النادي في الوقت الراهن بعد الانفصال عن المدرب السابق حمدي، حيث تم الاتفاق مع أحد المدربين الجزائريين، على تولي مهمة تدريب المجموعة خلال الفترة المقبلة، نافيا في الوقت ذاته كل الأخبار التي ربطت بادو الزاكي بفريق "شبيبة القبائل".

وتابع:" لم نتواصل مع بادو الزاكي ولم نفاوضه لتولي مهمة الإشراف على النادي، لأنه ليس من أولوياتنا في الوقت الراهن، هذا لا يعني أننا أنقصنا من قيمة المدرب لكن لا نحتاجه حاليا.. الزاكي لا يحتاج إلى دراسة سيرته الذاتية، ولا نعتبره مدربا أجنبيا، بل هو مدرب جزائري؛ وذلك بالنظر إلى علاقته الجيدة مع الجزائر".

جدير بالذكر أن الإطار التدريبي المغربي بادو الزاكي كان قد نجح في تجربته الأولى بالدوري الجزائري رفقة نادي بلوزداد، حيث أنقذه من السقوط إلى القسم الثاني بعدما كان يتخبط في المراكز الأخيرة من الترتيب، فيما قاده نحو التتويج بـ"كأس الجمهورية"، كأقوى إنجاز للمدرب خلال الموسم الماضي، قبل أن يفشل رفقة اتحاد طنجة هذه السنة.

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1 - الرياضيين والسياسيين الأربعاء 21 فبراير 2018 - 02:51
الرياضيين يوحدون الشعب المغاربي، والسياسيين يفرقونه.
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