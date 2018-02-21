تعادل بالسنغال يبقي البركانيين في كأس "الكاف"

هسبريس من الرباط

تعادل فريق نهضة بركان مع مضيفه "مبور بوتيت كوت" السنغالي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على أرضية ملعب "كارولين فاي"، في امبور، برسم إياب الدور التمهيدي لمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وكان الفريق السنغالي سباقا للتسجيل في الدقيقة 43 من المقابلة، قبل أن يتمكن الفريق المغربي من تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني من المباراة.

وكانت النهضة قد فازت في لقاء الذهاب بهدفين لواحد، ضمن المباراة التي جمعت بينهما يوم 11 فبراير الجاري على أرضية الملعب البلدي ببركان، ليتأهل بذلك البركانيون إلى الدور المقبل.

جدير بالذكر أن الممثل الثاني لكرة القدم المغربية في هذه المسابقة، الرجاء البيضاوي، قد أعفي من خوض منافسات الدور التمهيدي.