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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | رياضة | تعادل بالسنغال يبقي البركانيين في كأس "الكاف"

تعادل بالسنغال يبقي البركانيين في كأس "الكاف"

تعادل بالسنغال يبقي البركانيين في كأس "الكاف"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 21 فبراير 2018 - 20:17

تعادل فريق نهضة بركان مع مضيفه "مبور بوتيت كوت" السنغالي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على أرضية ملعب "كارولين فاي"، في امبور، برسم إياب الدور التمهيدي لمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وكان الفريق السنغالي سباقا للتسجيل في الدقيقة 43 من المقابلة، قبل أن يتمكن الفريق المغربي من تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني من المباراة.

وكانت النهضة قد فازت في لقاء الذهاب بهدفين لواحد، ضمن المباراة التي جمعت بينهما يوم 11 فبراير الجاري على أرضية الملعب البلدي ببركان، ليتأهل بذلك البركانيون إلى الدور المقبل.

جدير بالذكر أن الممثل الثاني لكرة القدم المغربية في هذه المسابقة، الرجاء البيضاوي، قد أعفي من خوض منافسات الدور التمهيدي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - bravo الأربعاء 21 فبراير 2018 - 20:36
هنيئا لنهضة بركان بهذا التاهل و مزيدا من التالق لممثل الجهة الشرقية في باقي المباريات . وجدي من بركان
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57
2 - تحية من العاصمة الأربعاء 21 فبراير 2018 - 20:43
ألف ألف مبروك للبركانيين ولكل الرياضيين المغاربة
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44
3 - ديما بركان الأربعاء 21 فبراير 2018 - 20:44
بركان نموذج لتسيير احترافي ... واولاد الشرق كانوا رجال وفرحونا وفرحوا جميع الرياضيين المغاربة
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40
4 - مصطفى الأربعاء 21 فبراير 2018 - 20:45
هنيئا لفريق نهصة بركان .ومرة اخرى الاستاد القجع ياكد مهمة الرجل المناسب في المكان المناسب.لكن الغريب ان الصحافة لا تاتينا بالخبر الشامل .بمعنى اخر متى سجل هدف النهضة البركانية وكدا اسم مسجل الهدف
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66
5 - العلوي الأربعاء 21 فبراير 2018 - 20:49
مبروك لاهل السبونتا ... الف الف مبروك .
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21
6 - بركاني من الصحراء الأربعاء 21 فبراير 2018 - 21:01
هنيئا للقريق البرتقالي، نتمنى أن نراه في الأدوار النهائية إن شاء الله
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28
7 - abdou الأربعاء 21 فبراير 2018 - 21:04
هنيئا لبركان. اللي عندو بحال الكعبي ما يخاف.........
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25
8 - Ninjos الأربعاء 21 فبراير 2018 - 21:35
ايوب الكعبي هو من سجل هدف التعادل في الدقيقة 70
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32
9 - dima Berkane الأربعاء 21 فبراير 2018 - 22:10
قصد تصحيح ما كتبه الإخوان حول مسجل هدف التعادل والتوقيت : أيوب الكعبي هو مسجل هدف التعادل في الدقيقة 65 من المباراة. حيث سيواجه فريق النادي الافريقي التونسي في الدور المقبل. مهمة صعبة ولكن ليست مستحيلة.
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23
10 - نبيل الأربعاء 21 فبراير 2018 - 22:13
الجعواني وفى بعهده حين صرح انه ذهب للسنغال بكوموندو وانه سيدافع عن حظوظ فريقه حتى اخر دفيقة .
برافو الجعواني هذا المدرب الذي يحظى باحترام كبير من الجمهور برافو الاعبين .
موعد الجمهور البركاني في تونس بملعب منزه ان شاء الله
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17
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