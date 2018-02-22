الرمضاني: تعليمات الملك لا يتم تطبيقها بالناظور

هسبريس من الرباط

قال محمد الرمضاني، رئيس فريق الفتح الناظوري لكرة القدم، إن "النادي سيضطر للتوقف عن الممارسة في حال استمرار الوضع الحالي الذي يعاني فيه الفريق جراء غياب أي دعم مادي".

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أورد الرمضاني أن المجلس البلدي لم يقدم سنتيما للفريق منذ سنتين، كاشفا أن تواصلا مع مسؤولي حضرية المدينة أخبر من خلاله أن صرف المبالغ المخصصة للفريق يستوجب دورة استثنائية، واصفا ذلك بـ"التماطل".

واعتبر رئيس الفريق نفسه أن إغلاق عامل الإقليم لباب مكتبه ورفضه التواصل مع الجمعيات الرياضية يزيد الوضع تعقيدا، مضيقا: "منذ سنة على تعيينه، يرفض العامل استقبالنا للتواصل رغم طلبنا لذلك رفقة جمعيات رياضية أخرى بالمدينة، وبالتالي فلا شيء يتغير".

واسترسل: "خطاب الملك محمد السادس في الـ30 من يوليوز المنصرم، الذي دعا من خلاله المسؤولين عن تدبير الشأن العام إلى التواصل مع المواطنين والعمل على حل المشاكل، لم يلق آذانا صاغية لدى مسؤولي الناظور الذين لا يطبقون تعليماته، وبالتالي يبقى الوضع على ما هو عليه ويزداد تدهورا".

واعتبر المسؤول الرياضي أنه في غياب أي حلول من طرف الجهات المسؤولة، لن يستطيع الفريق الاستمرار، "خصوصا أننا نقطع مئات الآلاف من الكيلومترات، ونحتاج مصاريف كثيرة وخزينتنا فارغة، وبالتالي سنكون مضطرين لتجميد نشاطنا"، بتعبيره.