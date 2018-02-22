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الرئيسية | رياضة | الرمضاني: تعليمات الملك لا يتم تطبيقها بالناظور

الرمضاني: تعليمات الملك لا يتم تطبيقها بالناظور

الرمضاني: تعليمات الملك لا يتم تطبيقها بالناظور
هسبريس من الرباط
الخميس 22 فبراير 2018 - 17:03

قال محمد الرمضاني، رئيس فريق الفتح الناظوري لكرة القدم، إن "النادي سيضطر للتوقف عن الممارسة في حال استمرار الوضع الحالي الذي يعاني فيه الفريق جراء غياب أي دعم مادي".

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أورد الرمضاني أن المجلس البلدي لم يقدم سنتيما للفريق منذ سنتين، كاشفا أن تواصلا مع مسؤولي حضرية المدينة أخبر من خلاله أن صرف المبالغ المخصصة للفريق يستوجب دورة استثنائية، واصفا ذلك بـ"التماطل".

واعتبر رئيس الفريق نفسه أن إغلاق عامل الإقليم لباب مكتبه ورفضه التواصل مع الجمعيات الرياضية يزيد الوضع تعقيدا، مضيقا: "منذ سنة على تعيينه، يرفض العامل استقبالنا للتواصل رغم طلبنا لذلك رفقة جمعيات رياضية أخرى بالمدينة، وبالتالي فلا شيء يتغير".

واسترسل: "خطاب الملك محمد السادس في الـ30 من يوليوز المنصرم، الذي دعا من خلاله المسؤولين عن تدبير الشأن العام إلى التواصل مع المواطنين والعمل على حل المشاكل، لم يلق آذانا صاغية لدى مسؤولي الناظور الذين لا يطبقون تعليماته، وبالتالي يبقى الوضع على ما هو عليه ويزداد تدهورا".

واعتبر المسؤول الرياضي أنه في غياب أي حلول من طرف الجهات المسؤولة، لن يستطيع الفريق الاستمرار، "خصوصا أننا نقطع مئات الآلاف من الكيلومترات، ونحتاج مصاريف كثيرة وخزينتنا فارغة، وبالتالي سنكون مضطرين لتجميد نشاطنا"، بتعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سلام الصويري الخميس 22 فبراير 2018 - 17:38
واش هذا البلاد بلد الحق والقانون ولا خدام بالتعليمات؟؟؟
يعني العصور الوسطى
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2 - فاروق الخميس 22 فبراير 2018 - 17:47
انك على حق سيدي أوامر الملك لا تطبق على الصعيد الوطني فكل المشاريع عبر الثراب الوطني .فعلى سبيل التذكير لا الحصر بالدار البيضاء جميع الاوراش شبه متوقفة.
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3 - العبدي الخميس 22 فبراير 2018 - 17:58
كﻻم فصيح و صريح من السيد رئيس النادي.مادا انتم فاعلون يا رئيس الحكومة .رايي الشخصي هو عليك ان تعاقب الفاعلين و تحل المشكلة او ارحل .
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