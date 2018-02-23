عبد الحميد يقترب من العودة إلى المنتخب المغربي

هسبورت - محمد فنكار*

يُراقب الناخب الوطني هيرفي رونار، تحرّكات الدولي يونس عبد الحميد، مدافع "ريمس"، وذلك من أجل اختباره في وديتي المنتخب المغربي في وديتي مارس المقبل أمام كل من صربيا وأوزبكستان.

وحسب الأصداء القادمة من فرنسا، فعبد الحميد يعيش أزهى فتراته مع فريقه الممارس في الليغ 2 الفرنسية، وذلك بتقديمه لمستويات طيّبة تشفع له في العودة إلى صفوف المنتخب بعد تجربة سابقة سنة 2016، إذ يقترب من العودة من جديد إلى صفوفه خلال مباراتي صربيا وأوزبكستان، المقرّر إجراؤهما في الشهر المقبل استعدادا لنهائيات كأس العالم المقبلة.

وبالنظر إلى مردود عبد الحميد مع "ريمس"، فاللاعب يبصم على أداء جيد في خط الدفاع، ويساهم في حصد فريقه لأكبر عدد من النقاط للصعود إلى الدرجة الأولى من الدوري الفرنسي، حيث يتصدّر ناديه القسم الثاني بفارق يصل إلى 14 نقطة عن أقرب مطارديه، زد على ذلك تسجيله لثلاثة أهداف في آخر المباريات التي شارك فيها، وحفاظه على رسميته منذ أشهر.

وشارك عبد الحميد مع المنتخب المغربي في مناسبتين سنة 2016، حيث استدعاه رونار في إقصائيات كأس إفريقيا لسنة 2017 في مباراة ساو تومي في الرباط، والتي انتهت بفوز المنتخب بهدفين نظيفين، وكذا لمباراة ودية أمام كندا لعبت في الرباط وانتهت بالانتصار برباعية نظيفة.

للإشارة فيونس عبد الحميد يبلغ من العمر 31 عاما، جاور أندية فرنسية عديدة، منها "أرليس أفينيون" و"فالنسيان" و"ديجون"، وفريقه الحالي "ريمس" الذي يلعب له منذ بداية الموسم الجاري، بحصيلة 24 مباراة وثلاثة أهداف.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com