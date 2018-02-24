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الرئيسية | رياضة | بنشريفة: ضعف مازيمبي بارز أمام لاعبي الوداد

بنشريفة: ضعف مازيمبي بارز أمام لاعبي الوداد

بنشريفة: ضعف مازيمبي بارز أمام لاعبي الوداد
هسبورت - محمد فنڭار*
السبت 24 فبراير 2018 - 05:20

أَوضح الإطار الوطني محمد بنشريفة أن فريق مازيمبي الكونغولي لم يعد الفريق الذي يرعب في إفريقيا لتراجع مستواه في السنوات الأخيرة، وفي إمكان الوداد الرياضي هزمه في مواجهة السوبر الإفريقي المقرّر إجراؤها اليوم السبت

وقال بنشريفة، في تصريح لـ"هسبورت"، إن مازيمبي ضعيف على مستوى الدفاع، ويمكن استغلال هذه النقطة من قبل الوداد بحكم اعتماد مدرّبه فوزي البنزرتي على طريقة جيدة في بناء الهجمات من الخلف، والاعتماد على الأطراف التي تباغت المدافعين، وهو ما أفرز تسجيل أهداف كثيرة وحصيلة مميزة في ثلاث مباريات قوامها ثمانية أهداف.

وأضاف المصدر ذاته أن الخطّة التي يضع البنزرتي هجومية ولها نتائج مميزة، ولا بد من الحذر فقط من تضييع الكرات وسط الميدان لأن الخصم بدوره له سرعة كبيرة في الانتقال إلى خط دفاع "الفريق الأحمر"، ويجب أيضا أن يتم استغلال أكبر عدد من الفرص للعب بارياح طيلة المباراة.

واعتبر اللاعب الدولي السابق أن من النقطة الأساسية التي ستكون حاسمة في هذه المواجهة هي الجمهور الودادي الذي سيؤثث مدرّجات مركب محمد الخامس، والذي ساهم في تتويج ناديه بالعديد من الألقاب في السنوات الأخيرة، وخاصة لقب دوري أبطال إفريقيا من خلال ضغطه على خصومه، وأفضل هدية تقدّم له هي التتويج بثاني لقب إفريقي هذا الموسم.

وختم بنشريفة تصريحه بالتأكيد على أن الوداد له القدرة على الظفر بهذه الكأس التي تنقص خزينته، معتبرا أن الطاقم التقني في شخص البنزرتي له خبرة وتجربة كبيرة في إفريقيا، له طريقته الخاصة في تحفيز ورفع معنويات اللاعبين، مما سيساهم في إبقاء هذا اللقب في المغرب.

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