العربي يتمسك بحلم المونديال مع المنتخب المغربي

محمد الجزار من الدوحة*

حالة من الترقب يعيشها النجم المغربي، يوسف العربي، هداف فريق الدحيل ودوري نجوم قطر لكرة القدم مع اقتراب العد التنازلي للكشف عن قائمة المنتخب المغربي لوديتي صربيا وأوزبكستان ضمن استعدادات الفريق لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وفيما قرر الفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي منح فرصة جديدة لمحترفي الخليج ومتابعتهم بهدف إلحاق المتألقين منهم بمعسكر الفريق المقرر في مارس المقبل ضمن الاستعدادا للمونديال الروسي ، يأمل العربي في أن يكون أحد الأسماء التي يستدعيها رونار لهذا المعسكر للاقتراب من تحقيق حلمه الكبير بالمشاركة مع أسود الأطلس في ظهورهم الخامس ببطولات كأس العالم.

ويقدم العربي مستويات رائعة للغاية مع فريقه الدحيل القطري على الصعيدين المحلي والأسيوي ، وكان آخرها تسجيله هدفين في فوز الفريق 3 / 2 على الوحدة الإماراتي في الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أسيا هذا الموسم.

كما يتصدر العربي هدافي الدوري القطري برصيد 21 هدفا، بفارق ثلاثة أهداف عن زميله في نفس الفريق التونسي يوسف المساكني، ويقترب من التتويج باللقب للسنة الثانية على التوالي بعدما حقق اللقب الموسم الماضي.

وأكد العربي ، في تصريحات خاصة إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، أنه يجتهد في التدريبات والمباريات ويحاول تقديم أفضل ما لديه من إمكانيات لإقناع المدرب هيرفي رونار بضمه لمعسكر الفريق، مؤكدا أنه يعرف جيدا إمكانياته الفنية وقدراته الفنية خاصة أنه سبق وأن تدرب تحت قيادته.

وقال العربي ، عن حلم المونديال الروسي:" اللعب في كأس العالم 2018 في يد المدرب هيرفي رونار. وبالنسبة لي ، أعمل ما بوسعي من أجل التواجد مع الفريق في هذا المحفل العالمي. كل لاعب يفكر في كأس العالم ، وأتمنى أن أحقق هذا الهدف ، خاصة أنني لم يسبق أبدا أن لعبت مطلقا مع أسود الأطلس في أي من الفئة السنية أو الكبار في المونديال".

ورفض العربي الحديث عن علاقته مع رونار أو توجيه أي رسالة خاصة له، وقال : "لا توجد رسالة أوجهها للمدرب فانا أحترم خياراته وقد بدأت مع الفريق تحت قيادته وسأبذل قصارى جهدي لأحظى بثقته وأكون ضمن كتيبة أسود الأطلس في روسيا".

وعن طموحاته مع الفريق هذا الموسم في ظل تصدره لهدافي الدوري برصيد 21 هدفا حتى الآن ، وإذا ما كان يتطلع لأن ينافس أيضا على لقب هداف البطولة الآسيوية بعد تسجيله هدفين حتى الآن ، قال : "طموحي بالتأكيد هو التتويج بلقب الدوري والذهاب بعيدا في الآسيوية. وبلا شك ، أريد أن أكون أحسن هداف في قطر وآسيا والله يوفقني وأسجل المزيد من الأهداف أيضا".

وبسؤاله عن المنافسة مع السد ومطاردة الفريق المستمرة للدحيل على الصدارة ، قال نجم الدحيل : "تتبقى لنا خمس مباريات في الدوري، ونعرف أن السد يلاحقنا. وستكون مباراتنا معه في المرحلة المقبلة يوم الخميس القادم ، ولذلك لابد لنا من الفوز في مباراة اليوم أمام الخور في الجولة ال18 أولا وإن شاء الله نفوز أيضا على السد في المباراة المقبلة لحسم اللقب أو الاقتراب منه خطوة كبيرة على أقل تقدير،؟ وهذا يحتاج إلى تركيز شديد وعزيمة كبيرة من جميع اللاعبين لتحقيق أهدافنا في المستقبل".

*د.ب.أ