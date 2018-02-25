سابقة .. الرياض تنظم ماراطون للعداءات السعوديات

هسبريس - متابعة

تعتزم السعودية تنظيم ماراطون للعداءات السعوديات للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وكشف رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى هادي القحطاني لجريدة "عكاظ" المحلية، اليوم الأحد، عن "مشاركة العداءات السعوديات في ماراطون العام القادم، على أن يتم اعتماد مشاركتهن بعد شهرين".

ويأتي هذا التصريح غداة تنظيم الهيئة العامة للرياضة أول ماراثون رسمي للرجال (أمس السبت)، شارك فيه 28 ألف متسابق، من سعوديين ومقيمين، وكذلك عدائين دوليين من مختلف دول العالم.

وجاء تنظيم السباق ضمن الأحداث الرياضية النوعية التي تسعى من خلالها الهيئة لنشر ثقافة الألعاب الرياضية المختلفة وزيادة الإقبال على ممارسة الرياضات المتنوعة في إطار خطة المملكة لزيادة عدد الممارسين للرياضة في المملكة إلى نحو 40 بالمئة.

وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو المقبل، ودخولهن ملاعب كرة القدم.