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كُتّاب وآراء
سابقة .. الرياض تنظم ماراطون للعداءات السعوديات
تعتزم السعودية تنظيم ماراطون للعداءات السعوديات للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وكشف رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى هادي القحطاني لجريدة "عكاظ" المحلية، اليوم الأحد، عن "مشاركة العداءات السعوديات في ماراطون العام القادم، على أن يتم اعتماد مشاركتهن بعد شهرين".
ويأتي هذا التصريح غداة تنظيم الهيئة العامة للرياضة أول ماراثون رسمي للرجال (أمس السبت)، شارك فيه 28 ألف متسابق، من سعوديين ومقيمين، وكذلك عدائين دوليين من مختلف دول العالم.
وجاء تنظيم السباق ضمن الأحداث الرياضية النوعية التي تسعى من خلالها الهيئة لنشر ثقافة الألعاب الرياضية المختلفة وزيادة الإقبال على ممارسة الرياضات المتنوعة في إطار خطة المملكة لزيادة عدد الممارسين للرياضة في المملكة إلى نحو 40 بالمئة.
وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو المقبل، ودخولهن ملاعب كرة القدم.
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تعليقات الزوّار (6)
أعتقد أنه( بعد زيارة ترامب) و تنصيب ابن سلمان وليا للعهد و حملة (محاربة الفساد).. أظن أن الأبواب ستفتح على مصراعيها لكل ما كان ممنوعا أو محرما في بلاد الحرمين.. و قريبا سنرى العجب العجاب مادام الشعب كان محروما من ( الترفيه).. سيتفننون و يبدعون في هذا المجال..
طبعا هذا يدخل في باب الإلهاء و تحويل الرأي العام عن القضايا و المواضيع الحساسة..
الطريق طويلة للانفتاح, ولاكن هذه بادرة طيبة.
هذا موجود في كل بلداننا الإسلامية.
تغير الخلل لابد أن ينبع من منبع الإسلام.
حيث الجوهر ...العدالة ...والمساواة ...وقوة القانون