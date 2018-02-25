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الرئيسية | رياضة | سابقة .. الرياض تنظم ماراطون للعداءات السعوديات

سابقة .. الرياض تنظم ماراطون للعداءات السعوديات

سابقة .. الرياض تنظم ماراطون للعداءات السعوديات
هسبريس - متابعة
الأحد 25 فبراير 2018 - 13:45

تعتزم السعودية تنظيم ماراطون للعداءات السعوديات للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وكشف رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى هادي القحطاني لجريدة "عكاظ" المحلية، اليوم الأحد، عن "مشاركة العداءات السعوديات في ماراطون العام القادم، على أن يتم اعتماد مشاركتهن بعد شهرين".

ويأتي هذا التصريح غداة تنظيم الهيئة العامة للرياضة أول ماراثون رسمي للرجال (أمس السبت)، شارك فيه 28 ألف متسابق، من سعوديين ومقيمين، وكذلك عدائين دوليين من مختلف دول العالم.

وجاء تنظيم السباق ضمن الأحداث الرياضية النوعية التي تسعى من خلالها الهيئة لنشر ثقافة الألعاب الرياضية المختلفة وزيادة الإقبال على ممارسة الرياضات المتنوعة في إطار خطة المملكة لزيادة عدد الممارسين للرياضة في المملكة إلى نحو 40 بالمئة.

وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو المقبل، ودخولهن ملاعب كرة القدم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - اميرة سعودية الأحد 25 فبراير 2018 - 14:03
المراة السعودية بحاجة الى المساواة مع شقيفها الرجل ورفع الحجر والوصاية الدكورية عنها اما المشاركة في الماراطون والسماح لها مؤخرا بالسياقة وولوج السينما فكل هدا مكياج لتجميل الديكتاتورية التي ترزخ تحت نيرها المراة السعودية المسكينة نود من المعني بالامر ان ينهج نهج الملكة المغربية الشقيقة ويسمح للمراة السعودية بنيل حقوقها كما هو الشان بالنسبة الى شقيقتها المغربية التي قطعت اشواطا كبرى في التحرر انشر يا هسبيس من فضلك
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-15
2 - الله ينجيك من المشتاق إلى ذاق! الأحد 25 فبراير 2018 - 14:10
هل سيركضن بالسراويل القصيرة أم بالعبايات ؟!
أعتقد أنه( بعد زيارة ترامب) و تنصيب ابن سلمان وليا للعهد و حملة (محاربة الفساد).. أظن أن الأبواب ستفتح على مصراعيها لكل ما كان ممنوعا أو محرما في بلاد الحرمين.. و قريبا سنرى العجب العجاب مادام الشعب كان محروما من ( الترفيه).. سيتفننون و يبدعون في هذا المجال..
طبعا هذا يدخل في باب الإلهاء و تحويل الرأي العام عن القضايا و المواضيع الحساسة..
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34
3 - مازيغ الأحد 25 فبراير 2018 - 14:11
المشكلة في عقليات الرجال و الاحترام للنساء.
الطريق طويلة للانفتاح, ولاكن هذه بادرة طيبة.
هذا موجود في كل بلداننا الإسلامية.
تغير الخلل لابد أن ينبع من منبع الإسلام.
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-19
4 - karim الأحد 25 فبراير 2018 - 14:47
السعودية خرجت ليها ديريكت .من هادي الكارو
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19
5 - جاك سبارو الأحد 25 فبراير 2018 - 14:50
على الدولة السعودية ان تنفتح على العالم وتقبل بالاختلاف في الراء والمنهج وان تغير القوانين المحجفة والسالبة للحرية الفردية والجماعية وان تحافظ على تطور المجتمع نحو الافضل لمسايرة الركب الحضاري فلا يعقل ان تحكم بعقلية تعطي كل الحقوق للذكور وتحجر وتسلب كل الحقوق للاناث فافضل الاسلحة لمكافحة وللحد من الانحراف هي التربية والتعليم وتكافؤ للفرص والمساواة في الحقوق بل دمج المجتمع ككتلة واحدة فيما وصلت اليه الحضارة الانساني اليوم ...صحيح لكل مجتمع ثقافته وحضارته لكن الذي نقتسمه مع الاخرين متشابه من
حيث الجوهر ...العدالة ...والمساواة ...وقوة القانون
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-13
6 - لطفي الأحد 25 فبراير 2018 - 14:57
بادرة طيبة نتمنى للنساء السعوديات المزيد من الحرية والعدالة الاجتماعية و التألق .وسبحان مدبل الأحوال.كما أن دوام الحال من المحال.
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-10
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