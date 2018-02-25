سريع وادي زم والدفاع الجديدي يقتسمان النقاط

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج *

أنهى التعادل السلبي نتيجة المباراة التي جمعت بعد زوال اليوم الأحد بين فريقي سريع واد زم لكرة القدم وضيفه الدفاع الحسني الجديدي، برسم نزال الجولة 18 من منافسات الدوري الاحترافي في نسخته السابعة.

ومكن هذا التعادل فريق الدفاع الحسني الجديدي من إضافة نقطة إلى رصيده، إذ بلغ النقطة 26 في المركز السادس في سبورة ترتيب البطولة، في الوقت الذي فوت سريع واد زم الفرصة للتخلص من المراكز الأخيرة، إذ بلغ رصيده النقطة 18 في الصف 13.