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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | رياضة | إيقاف 65 شخصا بسبب الشغب في ملعب مراكش

إيقاف 65 شخصا بسبب الشغب في ملعب مراكش

إيقاف 65 شخصا بسبب الشغب في ملعب مراكش
هسبريس من الرباط
الأحد 25 فبراير 2018 - 23:32

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، عن وضع 65 شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية أحداث الشغب التي شهدها الملعب الكبير بمراكش، مساء اليوم الأحد، والتي أسفرت عن إصابة وجرح 14 عنصرا من القوات العمومية وإلحاق أضرار جسيمة بمنشآت الملعب.

وجاء في بلاغ لوكيل الملك أنه "على إثر أحداث الشغب التي شهدها الملعب الكبير بمراكش مساء الأحد، والتي أسفرت حسب الأبحاث التي تجريها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، عن إصابة وجرح 14 عنصرا من القوات العمومية وإلحاق أضرار جسيمة بمنشآت الملعب، تم توقيف 65 شخصا وضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث معهم وتقديمهم إلى العدالة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - هشام الأحد 25 فبراير 2018 - 23:54
هناك أكثرية لا تمث للحاضر بأي صلة، مكانهم العصر الحجري
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84
2 - khaald الأحد 25 فبراير 2018 - 23:54
يجب معاقبة كل من ساهم في هذا الشغب دون شفقة ولا رحمة للحد من هذه العصابات الإجرامية
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121
3 - mustapha الأحد 25 فبراير 2018 - 23:57
هدا لا يليق بمستوى الفريقين اتمنا ان تأخذ المحكمة مجراها اتجاه كل من كانت له يد في تدمير المنشآت الرياضية للملعب ان تتخد في حقهم الإجراءات اللازمة
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89
4 - khalid الأحد 25 فبراير 2018 - 23:58
من خلال ملاحظتي للقيديو أظن أن المشكل هو الآمن، و هذا محزن، الحرية للمعتقلين. شكرا هسبريس.
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-184
5 - ana الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:01
صباح يتلقوهوم كاملين ويخلو 4 ويحكمو على 2 ب 4 شهور و2 بشهرين وصافي وسعادة الوكيل العام عافاكوم يلا ماحكمو عليهوم بلا رحمة ولا شفقة حتى يكونو عبرة لخرين ونرتاحو شوية من بحال هاد الصور لي صبحات عادية واش الأمن كايتعطب وهما كايتحكمو ب 4 شهور ولا 6 من 10 سنين لفوق هاد لمرا عافاك
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59
6 - a good man الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:02
مع الاسف تقومون بتشويه صورة المغرب المقبل على تنظيم تضاهرات رياضية عالمية
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60
7 - عبدو الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:02
للسنة الثانية على التوالي اعمال شغب وتخريب في نفس الملعب من نفس الجمهور والغريبة فيما بينهم عادة يكون الشغب بين جمهور فريقين لكن هنا شغب بين جماهير ومشجعي فريق واحد ماذنب الكراسي ما الفائدة من اقتلاع كراسي والرمي بها أي مخ أي عقل لدى هاته الجماهير قرأت بعض التعاليق بأن الشرطة استفزت الجماهير نفس التبريرات السنة الماضية يعني شرطة تستفز جماهير الرجاء و مطلع جماهير كوكب فوق العمارية صراحة مليون في مائة آباء و أولياء من قبضوا عليهم متوجهين الى مراكش الله يكون في عونهم لأنهم هم الضحايا كبدة صعيبة الله يكون في العون
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57
8 - abouama الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:04
يجب منع جمهور الرجاء من دخول الملاعب في جميع انحاء المغرب. والبحث عن المشاغبين الحقيقيين لانهم كارثة كلما حلوا و ارتحلوا.
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78
9 - شمس الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:05
الأمن هو السبب في افتعال المشكل
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-108
10 - Abdellatif الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:06
Malheureusement ces comportements non aucune relation avec l'humanité
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20
11 - متابع الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:08
هل مع هذه العقلية التي لا تعرف ما معنى مشاهدة كرة القدم قادرين على أن ننظم حتى بطولة محلية و ما ادراك ما كأس العالم هل هذه العقلية احسن من العقلية الكندية السبب هو قلة التربية و انحطاط التعليم المسكوت عليه من طرف الدولة من أجل أكثر تكليخا لاجيال
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31
12 - عبدالصمد الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:08
وجب الضرب بيد من حديد
المغرب يسعى الى إحتضان كأس العالم و يصرف أموال طائلة من أجل تحسين صورة البلاد لكسب أصوات رؤساء الإتحادات العالمية. و في المقابل يأتي متل هؤلاء شبه المواطنين و يحطمون كل ما تم بناؤه.
للأسف في المغرب مازال اللاوعي يغلب على فئة كبيرة من الشعب.
و أضن أن الدولة و الأحزاب لهم النصيب الاكبر من المسؤولية في ما يعيشه المواطن من تخلف.
فلو لم يكن هناك تخلف لما وجدت الدولة من يتضاهر ضد بنكيران و لما وجدت من يصوت للأصالة و المعاصرة...
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18
13 - saidkech الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:09
الحبس مده الحيات السي لهاد قطاع الطرق واش بحال هاد الهماج يطلق برا مزال انا كانتأسف غير الوالدين ديالهوم مسكن لكن ضروري من ردع هاد المنحرفين بكول طروق متاحه
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15
14 - وجدي اصيل الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:09
اقسم لكم ان الحل بسيط لا يتطلب سوى بضع اسطر، يصوت عليه في برلمان الخزي؛ ويصدر في الجريدة الرسمية.
البضعة اسطر:
كل عقوبة حبسية تؤدى في الخدمة المدنية اما في إصلاح طرق جبال الأطلس او الصحراء؛ وإما في تنظيف الشوارع والحدائق والساحات العمومية.
آنذاك صدقوني سنغلق السجون بالتمام.
دمتم في انتظار ان يستحيي المسؤول قبل الجاني.
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53
15 - سمير الرحماني الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:10
بضاعتنا ردت إلينا !!
هذا هو الجيل المخرب الجاهل الظالم المظلوم ! الذي صنعته الدولة منذ خروج الإستعمار كل الساسة والحكومات والأحزاب المتعاقبة استغلت ضعف وفقر الشعب للعب به كأوراق والمزايدة عليه وتهميشه إلى أقصى حد والكذب عليه بالوعود التي لم ولن تتحقق مادامت هذه العقلية المتحجرة وهذه السياسات المحتقرة للشعب المغربي ولشبابه ،فالذي يزرع العنف لا يحصد إلا العنف وخاصة أن العالم تغير جذريا والتطور المهول في الحياة والتكنلوجيا والمطالبة بمسايرة العصر والعيش بكرامة وثروة مشتركة أصبح من أبرز المتطلعات لكل المواطنين وخاصة الشباب الذي يحس بمرارة الفراغ وتجاهل الوطن له وتنكره له وإلقائه به في غيابات الغربة وبطون الحوت في البحار أو السجون ! فإلى متى سنبقى نرى شبابنا يضيع من بين أيدينا هكذا ؟؟؟
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20
16 - زمان تطوان الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:12
جلهم من ذوي السوابق يفسدون ولا يصلحون وعلى العدالة إنزال العقوبة اللازمة وثمن التراكيب البسيط يساهم في هذه الجرائم البشعة.
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21
17 - مصطفى الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:20
بعد كل كارثة الملاعب المغربية التي أصبحت مثل ساحات الحروب البيزنطية. ستتجه عائلات أبطال الوغى إلى التباكي و طلب العفو الملكي.
نفس الجريمة(الشغب).نفس الفاعل(الجمهور).نفس المناسبة (مبارة كرة قدم).
شغب الملاعب هو وجه من أوجه العنف الذي يعرفه المجتمع المغربي.
هذا العنف الذي أصبح ثقافة مغربية بامتياز.
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17
18 - atmani الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:20
أنا فنظري خاص الڤيدورات بحال الى باغي تدخل للملهى الليلي يلا شكلك معجبهومش متدخل ، لان المشاغب باينة فجبهتو لا تربية لا اخلاق لا أصل ولا فصل " فقط مشى گريسى شي واحد " وجا حتى هو باش يقطع البييي ويدخل بحال الناس العقلاء ، ومن هنا الاوباش كيخسرو الفرجة للناس والسمعة ديال البلاد وحتى المقاولات اللي كيساهمو بأموالهم من أجل الفرجة أو مكاسب اخرى سياسية أو مادية
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9
19 - محمد الزموري الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:21
يجب إحصاء الخسائر المادية التي لحقت بالملعب مع اليد العاملة اللتي سوف تقوم بالإصلاح ويقسم المبلغ عليهم أجمعين ومنعهم من دخول أي ملعب لمدة طويلة وتنزيل العقوبات التي ينص عليها القانون لأنهم ليسوا إلا مخربين ومشاغبين وليس بينهم وبين الروح الرياضية إلا الإسم.
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15
20 - التاهيل النفسي اولا الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:32
للاسف مكانش الشغب في المغرب، جمهور الرجاء هو لبدى هاذه الظاهرة في المغرب، يجب انزال عقاب شديد على الرجاء او تنحيته من البطولة حتى يردع من يردع، خصم 9 نقاط للرجاء،
بحال هدو الى مشاو لروسيا يشوهونا اشوفو الروسيات يسحبلهم كلشي مباح، دك ساعة تشوفو الاعتقالات بالجملة بسبب التحرش
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10
21 - لا للشغب الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:34
يجب ان يقوم كل من تورط في اعمال الشغب بتعويض الخساءر من ماله الخاص وعلى العقوبة الا تقل على ثلاثة اشهر مع المنع من دخول الملعب لخمس سنين
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9
22 - محماد الرجاوي مول الحانوت الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:41
انا رجاوي. لكن يؤسفني ان ما قام به الشباب في ملعب مراكش لا يمت إلى الرياضة بصلة من الصلات أو مفهوم من المفاهيم . رأينا ورأى معنا العالم أعمال الشغب المفرطة والتكسيرالتي تسبب فيها أنصار الرجاء في الملعب . امر غير مقبول بتاتا . خصوصا ونحن مقبلون على وضع ملف استضافة كأس العالم في المملكة المغربية. وجب معاقبة ومحاكمة كل من تبث تورطه في أعمال الشغب في الملعب .انشري هيسبريس وشكرا.
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11
23 - محسن الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:45
الصراحة تقال : مزيانة للكوكب و تحية للشرطة
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-11
24 - yassine الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:45
لا رحمة نحن نطالب باقصى اقصى اقصى العقوبات سيعملون لمدة شهر في شركة الازبال او في تنضيف الملاعب واي تهاون يضاعف لهم من حجم العقاب ..
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5
25 - youssfi الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:54
كل مرة يقع هذا اتساءل من اين تصنع هاته الكراسي. لا محالة انها مغشوشة تتفكك بسهولة. لما في البلدان الاوربية الهوليكانس لا يقدرون على قلع الكراسي؟
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5
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