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كُتّاب وآراء
إيقاف 65 شخصا بسبب الشغب في ملعب مراكش
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، عن وضع 65 شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية أحداث الشغب التي شهدها الملعب الكبير بمراكش، مساء اليوم الأحد، والتي أسفرت عن إصابة وجرح 14 عنصرا من القوات العمومية وإلحاق أضرار جسيمة بمنشآت الملعب.
وجاء في بلاغ لوكيل الملك أنه "على إثر أحداث الشغب التي شهدها الملعب الكبير بمراكش مساء الأحد، والتي أسفرت حسب الأبحاث التي تجريها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، عن إصابة وجرح 14 عنصرا من القوات العمومية وإلحاق أضرار جسيمة بمنشآت الملعب، تم توقيف 65 شخصا وضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث معهم وتقديمهم إلى العدالة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
المغرب يسعى الى إحتضان كأس العالم و يصرف أموال طائلة من أجل تحسين صورة البلاد لكسب أصوات رؤساء الإتحادات العالمية. و في المقابل يأتي متل هؤلاء شبه المواطنين و يحطمون كل ما تم بناؤه.
للأسف في المغرب مازال اللاوعي يغلب على فئة كبيرة من الشعب.
و أضن أن الدولة و الأحزاب لهم النصيب الاكبر من المسؤولية في ما يعيشه المواطن من تخلف.
فلو لم يكن هناك تخلف لما وجدت الدولة من يتضاهر ضد بنكيران و لما وجدت من يصوت للأصالة و المعاصرة...
البضعة اسطر:
كل عقوبة حبسية تؤدى في الخدمة المدنية اما في إصلاح طرق جبال الأطلس او الصحراء؛ وإما في تنظيف الشوارع والحدائق والساحات العمومية.
آنذاك صدقوني سنغلق السجون بالتمام.
دمتم في انتظار ان يستحيي المسؤول قبل الجاني.
هذا هو الجيل المخرب الجاهل الظالم المظلوم ! الذي صنعته الدولة منذ خروج الإستعمار كل الساسة والحكومات والأحزاب المتعاقبة استغلت ضعف وفقر الشعب للعب به كأوراق والمزايدة عليه وتهميشه إلى أقصى حد والكذب عليه بالوعود التي لم ولن تتحقق مادامت هذه العقلية المتحجرة وهذه السياسات المحتقرة للشعب المغربي ولشبابه ،فالذي يزرع العنف لا يحصد إلا العنف وخاصة أن العالم تغير جذريا والتطور المهول في الحياة والتكنلوجيا والمطالبة بمسايرة العصر والعيش بكرامة وثروة مشتركة أصبح من أبرز المتطلعات لكل المواطنين وخاصة الشباب الذي يحس بمرارة الفراغ وتجاهل الوطن له وتنكره له وإلقائه به في غيابات الغربة وبطون الحوت في البحار أو السجون ! فإلى متى سنبقى نرى شبابنا يضيع من بين أيدينا هكذا ؟؟؟
نفس الجريمة(الشغب).نفس الفاعل(الجمهور).نفس المناسبة (مبارة كرة قدم).
شغب الملاعب هو وجه من أوجه العنف الذي يعرفه المجتمع المغربي.
هذا العنف الذي أصبح ثقافة مغربية بامتياز.
بحال هدو الى مشاو لروسيا يشوهونا اشوفو الروسيات يسحبلهم كلشي مباح، دك ساعة تشوفو الاعتقالات بالجملة بسبب التحرش