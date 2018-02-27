مكافأت يورو 2020 تصل إلى 371 مليون يورو

هسبريس - إفي

يوزع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) جوائز بقيمة 371 مليون يورو على 24 منتخبا تشارك في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ويتخطى هذا مبلغ 301 مليون يورو كانت مخصصة في بطولة يورو 2016 التي احتضنتها فرنسا.

وبهذه الطريقة قد ترتفع قيمة المبلغ الذي يحصل عليه البطل في نسخة 2020 من 27 مليون يورو إلى 34 مليون يورو.

وسمح كونجرس (يويفا) المجتمع اليوم الاثنين في براتيسلافا بهذا التعديل الذي يضمن حصول كل منتخب يشارك في النسخة المقبلة على تسعة ملايين و250 ألف يورو ومليون ونصف مليون يورو عن كل فوز في مرحلة المجموعات و750 ألف يورو عن التعادل في نفس الدور.

وفي الأدوار الاقصائية اللاحقة لن تخصص مكافأت على النتائج، لكن كل فريق يصل لثمن النهائي سيحصل على مليوني يورو مقابل ثلاثة ملايين و250 ألف يورو في ربع النهائي وخمسة ملايين يورو في نصف النهائي.

أما البطل فسيحصل على 10 ملايين يورو مقابل سبعة ملايين يورو للوصيف.

ومن المقرر أن يجري (يويفا) اجتماع الكونجرس القادم في السابع من فبراير 2019 بمدينة روما، في حين أن لجنة الاتحاد التنفيذية ستجتمع في الرابع والعشرين من مايو في كييف.