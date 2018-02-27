إيمري: نيمار قد يتخطى الإصابة لمنازلة ريال مدريد

هسبريس ـ مُتابعة

نفى أوناي إيمري، مدرب باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي، ما تردد عن خضوع نيمار مهاجم الفريق لجراحة بغية علاج كسر في مشط قدمه، وقال إن اللاعب البرازيلي قد يشارك أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل.

وعانى نيمار من كسر في مشط القدم والتواء في الكاحل، خلال الفوز على غريمه التقليدي اولمبيك مرسيليا 3-1، وبكى أثناء خروجه من ملعب "حديقة الأمراء".

وذكرت تقارير إعلامية أن أغلى لاعب في العالم سيخضع لجراحة، وسيغيب لمدة شهرين، أي سيعود للملاعب قبل شهر واحد قبل انطلاق كأس العالم في روسيا.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي: "المعلومة بشأن خضوع نيمار لجراحة خاطئة، "تحدثت مع الطبيب وشرح لي ما كشفته الفحوصات. وتحدثت أيضا في الأمر مع أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي للنادي، والرئيس، واللاعب نفسه".

"نيمار يريد المشاركة في كل مباراة، وهو يركز للغاية على مواجهة ريال مدريد. أعتقد أن هناك فرصة ضئيلة لمشاركته في اللقاء"، يزيد مدرب "بي. إس. جي".