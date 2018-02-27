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الرئيسية | رياضة | إيمري: نيمار قد يتخطى الإصابة لمنازلة ريال مدريد

إيمري: نيمار قد يتخطى الإصابة لمنازلة ريال مدريد

إيمري: نيمار قد يتخطى الإصابة لمنازلة ريال مدريد
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:45

نفى أوناي إيمري، مدرب باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي، ما تردد عن خضوع نيمار مهاجم الفريق لجراحة بغية علاج كسر في مشط قدمه، وقال إن اللاعب البرازيلي قد يشارك أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل.

وعانى نيمار من كسر في مشط القدم والتواء في الكاحل، خلال الفوز على غريمه التقليدي اولمبيك مرسيليا 3-1، وبكى أثناء خروجه من ملعب "حديقة الأمراء".

وذكرت تقارير إعلامية أن أغلى لاعب في العالم سيخضع لجراحة، وسيغيب لمدة شهرين، أي سيعود للملاعب قبل شهر واحد قبل انطلاق كأس العالم في روسيا.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي: "المعلومة بشأن خضوع نيمار لجراحة خاطئة، "تحدثت مع الطبيب وشرح لي ما كشفته الفحوصات. وتحدثت أيضا في الأمر مع أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي للنادي، والرئيس، واللاعب نفسه".

"نيمار يريد المشاركة في كل مباراة، وهو يركز للغاية على مواجهة ريال مدريد. أعتقد أن هناك فرصة ضئيلة لمشاركته في اللقاء"، يزيد مدرب "بي. إس. جي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - العباس الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 17:21
الخليفي شرا فريق كامل وفاش جا يتعاقد مع مدرب تعاقد مع مصيبة..
كيفاش انت غالب ب 3 ديال الاهداف ومن بعد جوج اسابيع خاصك تلعب ف الشامبيونز مع المدريد وخاصك تغلب ومخلي افظل لاعب عندك كايعلب ف ماتش ماكايسوى حتا بصله؟ الا اذا كنتي باغي تخلي الناس يعتقدو بلي نيمار مصاب وماهاديش يلعب باش ف الاخير تدخله, والله اعلم.
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6
2 - محمد لقمان الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 17:34
لقد ضاعت أموال ناصر الخليفي دون الفوز بكأس عصبة أبطال أوروبا جلب نيمار بازيد من ٢٠٠ مليون أورو وضاع حلم فوز باريس سان جرمان بعصبة الأبطال الأوروبية
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3
3 - تايكة غرماد الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:15
النفخ والتطبيل والتهريج الإعلامي الذي يرافق هذا الفريق من طرف الالة الاعلامية الفرنسية كعادتها ليس له نظير وتخطى كل الحدود والهدف هو تجاري محض لكن الواقع يبين ان ليس لفريق اموال قطر الباريسي اَي حظ مع الماكينة المدريدية الذي يلعب في بطولة قوية ومنافسة كبيرة كل أسبوع عكس فريق باريس الذي يغرد وحده في بطولة ضعيفة وفرق مهترءة رغم التطبيل والنفخ الإعلامي فيها تبقى بعيدة عن اللاهتمام العالمي .
الريال له كل الحظوظ سواء حضر الكلون نيمار او لم يحضر .
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