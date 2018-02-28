ماراطون الرباط الدولي يشهد مشاركة مغاربة العالم

هسبريس من الرباط

تحت الرعاية الملكية، تنظم الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى الدورة الرابعة للماراطون الدولي للرباط يوم الأحد 4 مارس.

وستتميز هذه الدورة بمشاركة عدائين من مغاربة العالم ومن المهاجرين المقيمين بالمغرب، بمبادرة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

وفي هذا الصدد، ستعرف هذه التظاهرة، وفق ورقة تأطيرية صادرة عن الوزارة المذكورة، مشاركة مهاجرين ولاجئين من مختلف الجنسيات، إضافة إلى حوالي ثلاثين عداء مغربيا مقيما بفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأوكرانيا وتونس ولبنان والإمارات العربية المتحدة واليابان، حيث سيشاركون في المسابقات الثلاث المبرمجة خلال هذه الدورة، وهي الماراطون (42,195 كلم)، نصف الماراطون (21,097 كلم)، ومسابقة 10 كلم.

وأوردت الوثيقة ذاتها أنه تماشيا مع التوجيهات الملكية، "فقد تبنى المغرب منذ سنة 2013 سياسة جديدة للهجرة؛ وذلك قصد ضمان إدماج أفضل للمهاجرين واللاجئين وتدبير أفضل لتدفقات الهجرة وفق مقاربة منسجمة وشمولية وإنسانية ومسؤولة".

كما عملت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، تضيف الوثيقة، "على وضع استراتيجية تنبني على ثلاث ركائز هي: الحفاظ على هوية مغاربة العالم وحماية حقوقهم ومصالحهم وتشجيع مساهمتهم في تنمية المغرب من خلال تثمين كفاءاتهم وخبراتهم وتعزيز دورهم الكبير في الدينامية التنموية للبلاد".