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كُتّاب وآراء
الوداد يهزم الجيش في مباراة الكلاسيكو بثلاثية
اقتنص فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على نظيره الجيش الملكي بنتيجة (3-1) في مباراة "الكلاسيكو" التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على أرضية مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، برسم نزال الجولة 18 من منافسات الدوري الاحترافي.
وتميزت الدقائق الأولى من المواجهة تعامل لاعبو الفريقين مع أطوارها بحذر واحتراز كبير، بقيت خلالها الكرة في وسط الميدان وغابت معها مناورات التهديف، قبل أن يتمكن المهاجم الودادي اسماعيل الحداد، من افتتاح حصة التهديف للفريق البيضاوي في الدقيقة العاشرة، بعد تسلمه كرة من ظهر المدافعين وانفراده بالحارس العسكري محمد أمين البورقادي.
وفي الوقت الذي يحاول فيه أبناء المدرب عبد الرزاق خيري، فتح ممرات في الخط الخلفي للوداد بحثا عن إحراز هدف التعادل، نجح المدافع محمد الناهيري، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعد جملة تكتيكية ودادية انهاها اللاعب المذكور في شباك البورقادي بطريقة جميلة.
وناور رفاق العميد مهدي برحمة، خلال دقائق النصف الثاني من الجولة الأولى، إلا أن تحركات كل من توفيق اجروتن و محمد كمال، بقيت محتشمة ولم تشكل أي خطورة على مرمى الحارس زهير العروبي، في الوقت الذي كان أبناء فوزي البنزرتي، قريبين من العودة لهز شباك الفريق "العسكري" في أكثر من كرة.
و تمكن أمين تيغزوي، في حدود الدقيقة 33 من تعزيز النتيجة بهدف ثالث للوداد، قبل أن يقلص المهاجم العسكري توفيق اجروتن، النتيجة بتسجيل الهدف الأول للجيش في الدقيقة 40، أنهت على وقع صافرة الحكم توفيق كورار، مجريات الشوط الأول بنتيجة (1-3) للوداد.
وتواصلت مجريات الجولة الثانية على وقع تحركات من جانب العناصر "العسكرية"، إذ أتيحت لهم بعض الفرص السانحة للتهديف أبرزها كرة اليوسفي في دقائق الثلث الأول من الجولة الثانية، غير أنها لم تكن كافية لهزم دفاع وحارس الوداد.
وتعامل لاعبو الفريق البيضاوي بذكاء مع مجمل دقائق النصف الثاني من المواجهة، مكنهم من الحفاظ على تقدمهم في الجولة الأولى، إذ حصدوا فوزهم السابع هذا الموسم ورفع رصيدهم في سبورة ترتيب البطولة إلى النقطة 25 في الصف السابع مناصفة مع أولمبيك أسفي وشباب الريف الحسيمي، في الوقت الذي تجمد رصيد الجيش الملكي في النقطة 28 في المركز الرابع.