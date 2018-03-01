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الرئيسية | رياضة | الإصابة تغيب نيمار عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر

الإصابة تغيب نيمار عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر

الإصابة تغيب نيمار عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 01 مارس 2018 - 14:50

أكد رودريغو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، أن قائد الفريق نيمار دا سيلفا سيحتاج إلى فترة تتراوح بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به بالقدم اليمنى.

وقال لاسمار في تصريحات لشبكة "جلوبو" التليفزيونية البرازيلية: "لقد كان كسرا قويا في العظم في منتصف القدم".

وبذلك يكون لاسمار قد نفى ما أسفرت عنه الفحوصات الأولى التي أجريت للاعب والتي كانت تشير إلى معانته من "شرخ".

وأضاف لاسمار قائلا: "العملية الجراحية ستجرى يوم السبت صباحا بكل تأكيد، التعافي سيحتاج ما بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - غلي الخميس 01 مارس 2018 - 15:28
بسبب إصابة هاد الاعب الآن باريس سان جيرمان من المتاكد خارج من كأس العصبة
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12
2 - عبد الغني المدريدي الخميس 01 مارس 2018 - 15:41
مع الأسف كنت أتمنى أن يواجه ريال مدريد vs باريس سان جرمان بكامل نجومه حتى نتمتع بهاته المقابلة مع الأسف
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22
3 - لبيب الخميس 01 مارس 2018 - 15:55
خرج عليه مدرب الفريق دبا الخليفي يجري عليه
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6
4 - Oujdi From USA الخميس 01 مارس 2018 - 18:03
و رغم ذلك سيتأهل الفريق الباريزي علی حساب مدريد.
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-15
5 - محمد الميموني الخميس 01 مارس 2018 - 19:52
احسن حاجة وقعات في حياة ريال مدريد وانا فرحان بزاف
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-4
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