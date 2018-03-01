الإصابة تغيب نيمار عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر

هسبريس - د.ب.أ

أكد رودريغو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، أن قائد الفريق نيمار دا سيلفا سيحتاج إلى فترة تتراوح بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به بالقدم اليمنى.

وقال لاسمار في تصريحات لشبكة "جلوبو" التليفزيونية البرازيلية: "لقد كان كسرا قويا في العظم في منتصف القدم".

وبذلك يكون لاسمار قد نفى ما أسفرت عنه الفحوصات الأولى التي أجريت للاعب والتي كانت تشير إلى معانته من "شرخ".

وأضاف لاسمار قائلا: "العملية الجراحية ستجرى يوم السبت صباحا بكل تأكيد، التعافي سيحتاج ما بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر".