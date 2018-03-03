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الرئيسية | رياضة | فيفا تتوقع رفع حظر دخول النساء للملاعب بإيران

فيفا تتوقع رفع حظر دخول النساء للملاعب بإيران

فيفا تتوقع رفع حظر دخول النساء للملاعب بإيران
هسبريس - د.ب.أ
السبت 03 مارس 2018 - 04:44

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة إن الفيفا واثق من اقتراب رفع الحظر المفروض على دخول النساء إلى الاستادات في إيران.

وترى القيادات الدينية في إيران أن استادات كرة القدم ليست مكانا مناسبا للنساء، بسبب أجواء التعصب أو الهتافات غير اللائقة التي يمكن أن تحدث من جانب المشجعين بالمدرجات.

واقترحت وزارة الرياضة الإيرانية تخصيص أقسام للعائلات في المدرجات باستادات إيران، لكن رجال الدين رفضوا المقترح.

ومع ذلك، صرح إنفانتينو خلال مؤتمر حول المساواة والإدماج في كرة القدم منعقد بزيوريخ "تلقيت تعهدات بأن المرأة في إيران سيكون لها الحق في دخول استادات كرة القدم."

وأضاف إنفانتينو، الذي حضر أمس الخميس مباراة ديربي طهران بين فريقي استقلال طهران وبيرسيبوليس "في دولة كبيرة مثل إيران، لا يزال يمكن تحقيق المزيد بالتأكيد."

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