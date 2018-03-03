تأجيل افتتاح ملعب مباراة المغرب وإسبانيا بالمونديال

هسبورت - إفي

أوصت وزارة الرياضة الروسية بتأجيل جميع المباريات على ملاعب كأس العالم 2018 الجديدة حتى 11 أبريل المقبل، بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك للحفاظ على أرضيات الملاعب وإبقائها فى حالة جيدة.

ولهذا السبب، اضطرت سلطات مدينة كالينينغراد، التي تستضيف مباراة إسبانيا والمغرب يوم 25 يونيو، إلى تأجيل المباراة التي كان من المقرر أن يفتتح فيها الملعب رسميًا.

وكان من المتوقع أن تفتتح السلطات المحلية ذلك الملعب في 22 مارس المقبل بإقامة مباراة بين فريقي بالتيكا كالينينغراد الروسي وشالكه الألماني.

وبذلك، ستكون المباراة الأولى التي ستقام على هذا الملعب في 11 أبريل المقبل بين فريقي بالتيكا كالينينغراد وكريليا سوفيتوف في الدوري الروسي لكرة القدم.

ولن يؤثر ذلك القرار على الملاعب التي تم افتتاحها بالفعل مثل ملعب (لوجنيكي)، والذي سيواجه فيه المنتخب الروسي نظيره البرازيلي في 23 مارس المقبل، أو ملعب (سان بطرسبرغ) الذي سيواجه فيه أيضًا المنتخب الروسي نظيره الفرنسي بعد 4 أيام من مباراته أمام منتخب السليساو.

وتم تشييد ملعب كالينينغراد (بسعة 35000 مقعد) على جزيرة أوكتيابرسكي، التي كان يجب أن تستغل بشكل جيد، حيث كانت حتى وقت قريب عبارة عن مستنقع.

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