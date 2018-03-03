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كُتّاب وآراء
"تصرف غريب" لحمد الله يثير ضجة في قطر
خلف تصرف غريب صدر من المحترف المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الريان القطري، في مباراة فريقه يوم أمس الخميس، جدلا واسعا بعد مغادرته ملعب المباراة الذي احتضنت أرضيته نزال فريقه أمام الغرافة، غاضبا من مدربه الذي قرر استبدله في حدود الدقيقة 80.
ولم يتقبل عبد الرزاق حمد الله، إخراجه قبل نهاية مباراة الجولة 19 بدقائق، ليختار المغادرة بمفرده إلى بيته قبل صافرة النهاية، إذ ظهر في مقطع فيديو خارج أسوار ملعب ثاني بن جاسم يبحث عن وسيلة نقل تنقله إلى منزله.
وأثار هذا التصرف ضجة كبيرة في صفوف جل مكونات فريق الريان، حيث اعتبرت سلوك المهاجم المغربي، مهين للفريق، ليبقى من المرتقب عرضه على اللجنة التأديبية وإصدار عقوبات صارمة في حقه.
من جانبها، وصفت العديد من وسائل الإعلام القطري، سلوك المحترف المغربي بغير المقبول ووجهت له انتقادات لاذعة، معتبرين أن تغيير عبد الرزاق حمد الله من المدرب الدنماركي مايكل لاودروب، جاء بعد الأداء المتواضع للمهاجم خلال مجمل فترات المواجهة رغم تسجيله الهدف الوحيد لفريقه.
يشار إلى أن الغرافة القطري فاز خلال هذه المباراة على ضيفه الريان بنتيجة (1-6)، سجل من خلالها عبد الرزاق حمد الله الهدف الوحيد لفريقه الريان في حدود الدقيقة 27.