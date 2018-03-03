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كُتّاب وآراء
إيكيدير في نهائي سباق 1500 متر ببطولة العالم
تمكن العداء المغربي عبد العاطي إيكيدير، اليوم السبت، من بلوغ الدور النهائي لسباق 1500 متر ضمن منافسات اليوم الثالث من بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة، التي تحتضن مدينة بيرمينغهام البريطانية نسختها السابع عشرة.
وحجز صاحب برونزية "أولمبياد 2012" مكانه ضمن عدائي السباق النهائي بعد أن تصدر المجموعة الإقصائية الأولى، متقدما على منافسه الإثيوبي آدم وتي، فيما فشل العداء المغربي ابراهيم كعزوزي في تجاوز مرحلة التصفيات، بعد أن حل ثالثا خلال السلسلة الثالثة والأخيرة؛ إذ خانته السرعة النهائية في الدخول ضمن المركزين المؤهلين بشكل مباشر.
جدير بالذكر أن عبد العاطي إيكيدر، في سن الثلاثين، سيكون على خط انطلاق السباق النهائي لمسافة 1500 متر مساء غد الأحد، للمرة الخامسة على التوالي، بعد أن حقق الميدالية الفضية خلال أول مشاركاته ضمن دورة "الدوحة 2010"، قبل أن يحقق اللقب العالمي في "اسطنبول 2012"، وبرونزية"سوبوت 2014"، فيما فشل العداء نفسه في التتويج ببطولة العالم الماضية في "بورتلاند" بالولايات المتحدة الأمريكية، مكتفيا وقتها بالمركز الرابع.