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الرئيسية | رياضة | منتخب "الكرة النسوية" يهزم لوكسمبورغ بسباعية

منتخب "الكرة النسوية" يهزم لوكسمبورغ بسباعية

منتخب "الكرة النسوية" يهزم لوكسمبورغ بسباعية
هسبريس ـ و.م.ع
السبت 03 مارس 2018 - 20:05

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية على منتخب لوكسمبورغ بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم السبت، على أرضية الملعب الكبير لمدينة طنجة.. وتدخل هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني النسوي للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وتعاقب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من غزلان شباك من ضربة جزاء (د7) وابتسام الجريدي (د 9 و35) ونجاة بدري (د27) ومريم هاجيري (د 32 من ضربة جزاء و40) وسناء السودي (د90).. ووقع الهدف الوحيد لمنتخب لوكسمبورغ، في هذه المقابلة الودية التي قادتها الحكمة بشرى كربوب، اللاعبة داسيلفا كاتي في الدقيقة 72.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - chahine السبت 03 مارس 2018 - 20:13
عن اي منتخب تتكلم والله عار علينا ذاك المنتخب.اضعف فريق في افريقيا.لا اذكر يوما تاهل لاي نهاءيات.تلاقاوا غير البغلات
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