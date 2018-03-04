شغب كروي يتسبب في إصابات واعتقالات بالناظور

هسبورت من الرباط (صورة من الأرشيف)

عرفت شوارع مدينة الناظور، اليوم الأحد، استنفارا أمنيا كبيرا، بسبب شغب مجموعة من مشجعي فرق محلية، قبيل بداية المبارة التي كانت ستجمع بين فريقي شباب بوغافر ووفاق أزغنغن.

وتبادل مجموعة من مشجعي الفريقين التراشق بالحجارة فيما بينهم قبيل بداية اللقاء المذكور، حيث أسفرت المواجهات بين الجماهير عن وقوع إصابات وجروح وصفت بعضها بالخطيرة.

وقام رجال الأمن بإيقاف عدد من المشجعين، قبل أن يتقرر وضعهم تحت الحراسة النظرية على خلفية الأحداث المذكورة، وتقديمهم إلى القضاء من أجل قول كلمته في حقهم.