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شغب كروي يتسبب في إصابات واعتقالات بالناظور
الأحد 04 مارس 2018 - 18:00
عرفت شوارع مدينة الناظور، اليوم الأحد، استنفارا أمنيا كبيرا، بسبب شغب مجموعة من مشجعي فرق محلية، قبيل بداية المبارة التي كانت ستجمع بين فريقي شباب بوغافر ووفاق أزغنغن.
وتبادل مجموعة من مشجعي الفريقين التراشق بالحجارة فيما بينهم قبيل بداية اللقاء المذكور، حيث أسفرت المواجهات بين الجماهير عن وقوع إصابات وجروح وصفت بعضها بالخطيرة.
وقام رجال الأمن بإيقاف عدد من المشجعين، قبل أن يتقرر وضعهم تحت الحراسة النظرية على خلفية الأحداث المذكورة، وتقديمهم إلى القضاء من أجل قول كلمته في حقهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
1 - النورس الأحد 04 مارس 2018 - 18:08
قلناها أن ظاهرة الشغب عالمية وتستوجب دراسات لمعرفة الأسباب وإيجاد الحلول. ..حمدالله ليس بينهم جمهور الرجاء ولا قيل أن الشغب كازاوي.
تعليق غير لائق
-42
2 - (•_•) الأحد 04 مارس 2018 - 18:09
أعتقد أن وراء هذا الشغب الكروي مأخرا في المغرب لوبي يحارب ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026 ! يأججون الشغب و التخريب لإضعاف الملف المغربي للمونديال .
تعليق غير لائق
-62
3 - هل.نحن.مغاربة الأحد 04 مارس 2018 - 18:13
هل.حينما.يعلن.على.مبارة.كورة.القدم.
وجب.دخول.بيوتنا.وادخال.سيارتنا.الى.ءي.سرداب.كاننا.سنقصف.بطاءرات.
خروج.هدا.الدي.يسمونهم.جمهور.من.الوحوش.
الى.الشارع.لحرق.وقصف.بالحجارة.المارة.
والسيارات.وتخريب.المتاجير.ويفسدون.في.الارض.والعباد.هل.نحن.مغاربة
وجب.دخول.بيوتنا.وادخال.سيارتنا.الى.ءي.سرداب.كاننا.سنقصف.بطاءرات.
خروج.هدا.الدي.يسمونهم.جمهور.من.الوحوش.
الى.الشارع.لحرق.وقصف.بالحجارة.المارة.
والسيارات.وتخريب.المتاجير.ويفسدون.في.الارض.والعباد.هل.نحن.مغاربة
4 - مصطفى الأحد 04 مارس 2018 - 18:18
هذا يعني الفوضى و افراغ الكبث في الممتلكات.لا علاقة له بالرياضة......
5 - wood الأحد 04 مارس 2018 - 18:18
سبب الشغب هي السياسة المخزنية للتجهيل و التكليخ التي ارتدت عليه ، جيل من الشباب لا اخلاق لا تربية و لا قيم و لا علم و لا معرفة اقرب لقطيع من الحيونات المتوحشة ، اين هذه المدرسة على حقيقتها و دور الشباب و غيرها . فالمخزن يريد كل شيء بالكذب و الهريف ، اما الاباء و الامهات فشغلهم الشاغل هو كسب قوت يومهم . و مع ذلك فالمخزن يحرص ان ينظم المنديال لتكون شوهته عالمية !؛؛
6 - عباس الأحد 04 مارس 2018 - 18:20
للاشارة المباراة عن بطولة القسم التاني عصبة الشرق وهو اخر قسم موجود وهو الدرجة التالتة لعصبة الشرق بعد القسم الممتاز عصبة والقسم الاول عادي وهدا القسم هو في الدرجة التامنة يعني الى بغا شي فريق فيهوم يصعد للبطولة الاحترافية خصو يصعد 7سنوات متتالية
7 - قمة التحضر عفوا التخلف الأحد 04 مارس 2018 - 18:21
والسيبة هدي ولكن معدورين امساكين هدا ما جنته علينا الحكومات المتعاقبة الفاهم يزيد من عقلوا
تعليق غير لائق
-14
8 - سمير الأحد 04 مارس 2018 - 18:23
العلم نور و الجهل عار. هؤلاء جهلة. أظن أن غالبيتهم دون اي تربية و دون اي مستوى دراسي. و أأكد ان الوالدين جهال بدورهم. المغرب يتقدم و هؤلاء المشاغبين و الجهال يريدون أن يردوه الى الوراء. نريد أقصى العقوبات في حقهم.
9 - مواطن الأحد 04 مارس 2018 - 18:31
العصبية من أجل الفرق الوطنية هذا جيل فاقد لهويته
12 - وليد الأحد 04 مارس 2018 - 18:54
الحل الوحيد لهؤلاء المبرزتين هو التجنيد الإجباري ولمدة سنتين في أقل تقدير لكل من بلغ منهم 16سنه وما فوق الذين تخلو عن الدراسة ولم يلجو إلى التكوين المهني. الوجهه الجدار الدفاعي وفي الخطوط الأمامية وجها لوجه مع البولزاريو وهناك من المحتمل جدا سوف تنخفض لهم الحرارة التي يحملونها داخل رؤوسهم. والسلام
14 - mohammed الأحد 04 مارس 2018 - 19:26
المغرب أصبح له مستوى جيد في الرياضة لاكن هده الأحداث الغير المرغوب فيها تعبر عن التخلف و الجهل لا من طرف الجمهور ولا من طرف السلطة التي عليها تغيير أسلوب القمع بالاحترام و التسيير المسبق المنتضم
15 - رياضي موهوب الأحد 04 مارس 2018 - 20:37
الفرجة في كل اللعب العالمية فن وذوق واحترام . وهؤلاء ليسوا بمتفرجين ولا بمشجعين بل بمخربين يفسدون في الأرض ولا يصلحون والسلام....
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