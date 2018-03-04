شيكاتارا يقود الوداد إلى هزم الدفاع الجديدي

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

استطاع فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، حسم النقاط الكاملة للمباراة التي جمعته، بعد زوال اليوم الأحد، بمضيفه الدفاع الحسني الجديدي على أرضية ملعب العبدي في الجديدة، برسم نزال الجولة 19 من البطولة، وذلك بعد أن فاز عليه بهدف دون رد.

وتميزت دقائق النصف الأول من الجولة الأولى، بنسق وإيقاع محترم من الطرفين، حيث بحث لاعبو الدفاع الجديدي والوداد منذ الدقائق الأولى عن فتح الممرات في دفاع كل فريق وخلق بعض فرص التهديف، كانت أبرزها كرة مباغتة من محمد بامعمر، في حدود الدقيقة 19 كاد من خلالها هزم الحارس "الودادي" زهير العروبي.

وعرف إيقاع الشوط الأول تراجعا ملموسا في دقائق نصفه الثاني خصوصا من جانب عناصر الفريق البيضاوي، رغم بعض فرص التهديف التي أتيحت للطرفين، إذ سيطر أبناء المدرب عبد الرحيم طاليب نسبيا على الكرة وواصلوا تحركاتهم بحثا عن تجاوز دفاع الوداد، إلا أن هذه التحركات بقيت محتشمة.

وفي حدود الدقيقة 45، تحصل المهاجم حميد أحداد، على ركلة جزاء بعد إسقاطه في المعترك من طرف الحارس "الودادي" زهير العروبي، غير أن تألق هذا الأخير أبقى البياض مسيطرا على نتيجة الجولة الأولى من النزال، بعد أن نجح في التصدي للركلة التي نفذها حميد أحداد.

ومع بداية مجريات الجولة الثانية، ضيع إسماعيل الحداد، أول فرصة سانحة خلال النصف الثاني للمباراة في حدود الدقيقة 53، حيث لم يستغل غلطة دفاعية من جانب مدافعي الفريق "الدكالي"، فيما عرف مردود رفاق أيوب ناناح، تراجعا ملحوظا مقارنة بما كان عليه خلال مجمل فترات الشوط الأول.

ورفضت راية الحكم المساعد الثاني، هدف لحميد أحداد في شباك العروبي، في حدود الدقيقة 74 بداعي التسلل، قبل أن يرد عليه المهاجم شيسوم شيكاتارا، بعد خمس دقائق من ذلك، حيث نجح في اقتناص هدف فوز الوداد بالنقاط الكاملة للمباراة برأسية مركزة، ليقوده إلى مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية في البطولة، بعد حصده الفوز الرابع على التوالي.

ورفع فريق الوداد الرياضي البيضاوي رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 28 في المركز الخامس مؤقتا مناصفة مع كل من نهضة بركان والجيش الملكي، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد الدفاع الحسني الجديدي في حدود النقطة 29 في الصف الرابع.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com