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الرئيسية | رياضة | التعادل يحسم مباراة شباب الريف والفتح‎ الرباطي

التعادل يحسم مباراة شباب الريف والفتح‎ الرباطي

التعادل يحسم مباراة شباب الريف والفتح‎ الرباطي
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 04 مارس 2018 - 19:05

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة التي جمعت اليوم الأحد على أرضية ملعب ميمون العرصي بين فريقي شباب الريف الحسيمي لكرة القدم وضيفه الفتح الرياضي الرباطي، برسم نزال الجولة 19 من منافسات الدوري الاحترافي.

وأضاف الفريقين نقطة واحدة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، حيث بلغ رصيد شباب الريف الحسيمي النقطة 26 في المركز الثامن مؤقتا، في الوقت الذي ارتقى رصيد الفتح الرباطي الى النقطة 27.

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