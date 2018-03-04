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كُتّاب وآراء
أولمبيك أسفي يؤزم وضعية "الراك" في أسفل الترتيب
ألحق فريق أولمبيك أسفي لكرة القدم، الهزيمة رقم 11 في بطولة هذا الموسم بفريق الراسينغ البيضاوي، وذلك بعد أن تغلب عليه اليوم الأحد بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما برسم نزال الجولة 19 من منافسات الدوري الاحترافي.
وافتتح الفريق "المسفيوي" النتيجة مبكرا في حدود الدقيقة 5 عن طريق اللاعب حمزة خابا، وعدل سريعا شهاب فلات للراسينغ البيضاوي بعد دقيقة من ذلك، قبل أن يحرز محمد أمين الصبار، هدف فوز أولمبيك أسفي في الدقيقة 35.
وأزمت هذه الهزيمة وضعية الراسينغ البيضاوي في أسفل الترتيب، إذ ابقته في الصف الأخير برصيد 12 نقطة، في المقابل رفع أولمبيك أسفي رصيده إلى النقطة 28 في المركز السادس، مناصفة مع كل من فرق نهضة بركان، الوداد الرياضي والجيش الملكي.