هذه تكلفة مناظرة "الكاف" وتنظيم "الشان" بالمغرب

هسبورت - محمد أمين متبار*

كَشف أحمد أحمد، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عن مجموعة من الأرقام التي ظلّت إلى وقت قريب طي الكتمان من قبل المسؤولين عن الكرة المغربية، مستغلا المناظرة الإفريقية لكرة القدم النسوية التي تحتضنها مراكش، اليوم وغدا، لإعلان التكلفة الإجمالية لاحتضان المغرب مناظرة كرة القدم الإفريقية، التي استقبلتها الرباط في يوليوز الماضي، وكذا نهائيات إفريقيا للاعبين المحليين، التي جرت في الفترة ما بين 13 يناير و4 فبراير الماضيين بأربع مدن مغربية.

وأكّد رئيس "الكاف"، خلال مناظرة كرة القدم النسوية، ظهر اليوم الاثنين، أن تنظيم مناظرة كرة القدم الإفريقية، التي انبثقت عنها توصيات تاريخية من شأنها التأثير على مسار كرة القدم في القارة السمراء، قد كلّف المغرب قرابة 3 مليارات سنتيم، حيث عرفت المناظرة التي استقبلها مركز المؤتمرات في الصخيرات على مدى يومين في يوليوز الماضي حضور أزيد من 300 ضيف رفيع المستوى من إفريقيا وأوروبا وآسيا، إضافة إلى خبراء في عالم المستديرة، وأساطير كرة القدم الإفريقية، ومدربين ومسيرين.

وأشار الملغاشي أحمد أحمد إلى أن "إنقاذ" المغرب لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين، عبر تعويض كينيا، التي سحب منها شرف التنظيم، لضعف بنياتها التحتية، تبعا لدفتر التحمّلات الجديد الذي استجاب لتوصيات مناظرة كرة القدم الإفريقية، قد كلف خزينة المملكة 15 مليارا سنتيم، أسهمت فيها الكونفدرالية بـ3 مليارات فقط.

وتابع رئيس CAF أن "المغرب استقبل أيضا استعدادات 30 منتخبا إفريقيا في الفترة الماضية، مما يعني أنه شريك أساسي في برنامج تطوير كرة القدم الإفريقية في السنوات الأخيرة وكذلك في المستقبل، عبر توقيع اتفاقيات شراكة مع عديد الاتحادات الإفريقية، وأرى من موقعي أنه شرف لجميع الأفارقة ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم، وعلينا جميعا دعمه في ذلك".

وكان المغرب قد احتضن، إلى جانب نهائيات "الشان" ومناظرة كرة القدم الإفريقية ومناظرة الكرة النسوية الجارية حاليا، نهائيات كأس العالم للأندية مرتين في 2013 و2014، إضافة إلى عدد من الجموع العامة للكونفدرالية الإفريقية واجتماعات "كاف". كما كان المغرب قريبا من تنظيم نهائيات "الكان" سنة 2015 لولا التخوف من "فيروس إيبولا"، حيث يظهر أن المغرب قد استثمر كثيرا في الميدان الكروي، في سبيل استقبال تظاهرات كروية كبيرة مستقبلا مثل كأس العالم 2026، التي يتنافس على تنظيمها إلى جانب الملف الثلاثي لأمريكا، كندا والمكسيك.