نهضة بركان تهزم الإفريقي التونسي بكأس الكاف

هسبريس ـ و.م.ع

فاز فريق نهضة بركان على النادي الافريقي التونسي بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على أرضية الملعب البلدي ببركان، برسم ذهاب الدور الأول لكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وافتتح نهضة بركان نتيجة اللقاء في الدقيقة 23 بواسطة محمد عزيز، أضاف بعدها الطوغولي لابا كودجو الهدف الثاني (د30)، قبل أن يتمكن لحسن أخميس من توقيع الهدف الثالث في الدقيقة 76، فيما قلص الفارق للنادي الافريقي التونسي صابر خليفة من ضربة جزاء (90+2).

تجرى مباراة الإياب بين الفريقين يوم 17 مارس بالملعب الأولمبي رادس بتونس العاصمة. بينما كان فريق نهضة بركان قد تأهل للدور الأول بعد فوزه، في الدور التمهيدي، على مبور بوتيت كوت السنغالي بهدفين لواحد، وتعادله معه إيابا بامبور (السنغال) بهدف لمثله.