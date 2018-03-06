الرجاء تتواضع أمام نادي نواذيبو بالدار البيضاء

هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج*

وجد فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم صعوبة كبيرة في تجاوز ضيفه "اف سي نواذيبو" الموريتاني، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء برسم نزال ذهاب الدور الأول من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم؛ وذلك بعد أن اكتفى بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لمثله.

وبدأت العناصر البيضاوية مسلسل بحثها عن هز شباك الفريق الموريتاني مبكرا؛ إذ ضغط أبناء المدرب خوان كارلوس غاريدو على مرمى فريق نواذيبو منذ الثواني الأولى من النزال، عن طريق خلق مناورات للتهديف كانت أبرزها كرتان من رجل محمود بنحليب في الدقيقة الثانية والدقيقة 12.

وتواصلت التحركات الهجومية للاعبي الرجاء، غير أنها بقيت عقيمة دون فعالية؛ إذ نجحت عناصر الفريق الموريتاني في التصدي لها وإجهاض كل فرص التهديف بفعل الحراسة الفردية المضروبة على المهاجمين والانكماش الدفاعي المنظم الذي خاضوا به دقائق النصف الأول من المباراة.

كاد ياسين الشيخ لوي مباغتة "الخضر" بكرة مرتدة في حدود الدقيقة 30 بعد انفراده بالحارس أنس الزنيتي، إلا أن التصدي الناجح للزنيتي أبقى شباكه نظيفا، في الوقت الذي غابت فيه الحلول أمام لاعبي الرجاء في الخط الأمامي رغم السيطرة المطلقة على أطوار المباراة.

واحتسب الحكم المصري محمود زكرياء ركلة جزاء للفريق البيضاوي في الدقيقة 41، بعد إسقاط المهاجم محسن ياجور في المعترك، إلا أن عبد الرحيم شاكير فشل في ترجمتها إلى هدف السبق بعدما استطاع الحارس الموريتاني سليمان إبراهيم رد كرته، ليتواصل بذلك عقم التهديف.

وانطلقت دقائق الجولة الثانية على وقع استمرار الصعوبة التي وجدها رفاق زكرياء حدراف في فك شفرة دفاع فريق "اف سي نواذيبو الموريتاني"؛ إذ تواصل مسلسل تضييع الفرص السانحة للتسجيل من جانب الرجاء، هذه المرة من طرف محسن ياجور الذي قريبا من هز شباك الحارس سليمان إبراهيم في الدقيقة 62.

وساعدت اللياقة البدنية العالية لأغلب لاعبيه الفريق الموريتاني على مواصلة دقائق الشوط الثاني بالتركيز والندية ذاتهما اللذين طبعا الجولة الأولى، لتستمر متاعب الفريق البيضاوي، قبل أن يتمكن محمد خلدان من إحراز هدف السبق للرجاء في حدود الدقيقة 70، غير أن الفريق الخصم اقتنص هدف التعادل عن طريق المهاجم سامبا في الدقيقة 79 بعد هفوة دفاعية فادحة.

وستكون مباراة العودة المرتقبة يوم 16 مارس صعبة للغاية على الفريق البيضاوي، بالنظر إلى نتيجة التعادل التي حسمت مباراة الذهاب، إضافة إلى الشراسة التي أبان عنها الفريق الموريتاني على أرضية ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com