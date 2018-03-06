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الرئيسية | رياضة | الرجاء تتواضع أمام نادي نواذيبو بالدار البيضاء

الرجاء تتواضع أمام نادي نواذيبو بالدار البيضاء

الرجاء تتواضع أمام نادي نواذيبو بالدار البيضاء
هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج*
الثلاثاء 06 مارس 2018 - 21:37

وجد فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم صعوبة كبيرة في تجاوز ضيفه "اف سي نواذيبو" الموريتاني، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء برسم نزال ذهاب الدور الأول من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم؛ وذلك بعد أن اكتفى بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لمثله.

وبدأت العناصر البيضاوية مسلسل بحثها عن هز شباك الفريق الموريتاني مبكرا؛ إذ ضغط أبناء المدرب خوان كارلوس غاريدو على مرمى فريق نواذيبو منذ الثواني الأولى من النزال، عن طريق خلق مناورات للتهديف كانت أبرزها كرتان من رجل محمود بنحليب في الدقيقة الثانية والدقيقة 12.

وتواصلت التحركات الهجومية للاعبي الرجاء، غير أنها بقيت عقيمة دون فعالية؛ إذ نجحت عناصر الفريق الموريتاني في التصدي لها وإجهاض كل فرص التهديف بفعل الحراسة الفردية المضروبة على المهاجمين والانكماش الدفاعي المنظم الذي خاضوا به دقائق النصف الأول من المباراة.

كاد ياسين الشيخ لوي مباغتة "الخضر" بكرة مرتدة في حدود الدقيقة 30 بعد انفراده بالحارس أنس الزنيتي، إلا أن التصدي الناجح للزنيتي أبقى شباكه نظيفا، في الوقت الذي غابت فيه الحلول أمام لاعبي الرجاء في الخط الأمامي رغم السيطرة المطلقة على أطوار المباراة.

واحتسب الحكم المصري محمود زكرياء ركلة جزاء للفريق البيضاوي في الدقيقة 41، بعد إسقاط المهاجم محسن ياجور في المعترك، إلا أن عبد الرحيم شاكير فشل في ترجمتها إلى هدف السبق بعدما استطاع الحارس الموريتاني سليمان إبراهيم رد كرته، ليتواصل بذلك عقم التهديف.

وانطلقت دقائق الجولة الثانية على وقع استمرار الصعوبة التي وجدها رفاق زكرياء حدراف في فك شفرة دفاع فريق "اف سي نواذيبو الموريتاني"؛ إذ تواصل مسلسل تضييع الفرص السانحة للتسجيل من جانب الرجاء، هذه المرة من طرف محسن ياجور الذي قريبا من هز شباك الحارس سليمان إبراهيم في الدقيقة 62.

وساعدت اللياقة البدنية العالية لأغلب لاعبيه الفريق الموريتاني على مواصلة دقائق الشوط الثاني بالتركيز والندية ذاتهما اللذين طبعا الجولة الأولى، لتستمر متاعب الفريق البيضاوي، قبل أن يتمكن محمد خلدان من إحراز هدف السبق للرجاء في حدود الدقيقة 70، غير أن الفريق الخصم اقتنص هدف التعادل عن طريق المهاجم سامبا في الدقيقة 79 بعد هفوة دفاعية فادحة.

وستكون مباراة العودة المرتقبة يوم 16 مارس صعبة للغاية على الفريق البيضاوي، بالنظر إلى نتيجة التعادل التي حسمت مباراة الذهاب، إضافة إلى الشراسة التي أبان عنها الفريق الموريتاني على أرضية ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - مومو الثلاثاء 06 مارس 2018 - 21:54
غدا سيلتقي مع اﻻهلي المصري او الترجي فاين موقعه من اﻻعراب ؟ ما عليهم سوى الرمي بالكراسي و تخريب الممتلكات هدشي فاش حدكين!
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134
2 - شعيب الثلاثاء 06 مارس 2018 - 21:55
الرجاء البيضاوي لا يفضل اللعب في هذه الكأس كما ان المشاكل التي يعاني منها لا تسعفه له اللعب على البطولة الوطنية والكأس الكاف.
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-74
3 - ودادي الثلاثاء 06 مارس 2018 - 21:56
أين المهللين جمهور الشغب خسارة مدلة
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86
4 - رجاوي الثلاثاء 06 مارس 2018 - 22:06
للأسف لم يبقى من عالمية الرجاء إلا الإسم وغير حكايات للتاريخ . فمجد الرجاء إضمحل بأخطاء تسييرية كاريثية للرئيس السابق وقلة حيلة وسيولة مال للرئيس الحالي.
سفينة مجد الرجاء هي الآن بين أيدي قاراصنة يستغلونها في صيد المال والشهرة.
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61
5 - التهامي الثلاثاء 06 مارس 2018 - 22:06
تحية لفريق نواديبو على القتالية والشراسة في اللعب التي ابانو عنها وعلى الرجاء أن يستحيوا لهذه المهزلة الكروية.
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60
6 - RCA...RCA...RCA..DIMA الثلاثاء 06 مارس 2018 - 22:13
الرجاء فريق كبير ويمكن ان يتدارك النتيجة في اﻹياب وبحصة عريضة إن شاء الله أيها الشامتون
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-57
7 - casaoui الثلاثاء 06 مارس 2018 - 22:14
C'est le vrai niveau de nos équipes soyons honnêtes
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8
8 - سوسي حر. الثلاثاء 06 مارس 2018 - 22:29
من العالمية و الوقوف ندا لند مع الباييرن الى التواضع مع قزم من اقزام القارة..فريق نواديبو ..سبحان مبدل الاحوال و دوام الحال من المحال...الرجاويين فاتكم القطار ...
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36
9 - rachiiiid الثلاثاء 06 مارس 2018 - 22:32
انا ودادي اولا وافتخر،كما اشجع الرجاء مع الخارج.المشكل الوعيص هو التسيير المفبرك ثم النفسية المنهارة للاعبيين حتى عندما يتدخل المدرب في شؤون رواتبهم ومناجاة المسؤول في ما حدث،زد على ذالك الجمهور الرجاوي (ولا اعمم) ليس بالجمهور الذي يدافع على قيمة الرجاء افريقيا وحتى عالميا في سلوكياته التخريبية سواءا في الشغب او التصريحات الذنيءة جدا مع الاسف.ولا استبعد ان الرجاء مكانه عصبة الابطال .متمنياتنا لوداد الامة الثانية تواليا ان شاء الله وهو قادر بالتشكيل والمدرب المحنك.شكرا هسبريس
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26
10 - حجي07... الثلاثاء 06 مارس 2018 - 22:35
ماشي مشكل هذه هي الكورا ومازل الماتش ديال العودا.وبمناسبه نتمنى الفوز للوداد وخا انا رجاوي مغربي.الله يرحم الوليدن الى المعلق رقم 1 و2 و3 بركه من التجريح نرفع المستواى الى امام بركه و شكراً و سلام علكم
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19
11 - فريكس الثلاثاء 06 مارس 2018 - 22:36
ما أعجبني في احتفال اللاعب الدي سجل هدف التعادل هي الطريقة الحدرافية
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16
12 - مغربي من الريف الثلاثاء 06 مارس 2018 - 22:41
انا من عشاق الرجاء ولكن ماذا عساني اقول.هزلت هزلت التعادل امام نواديبو من الفرق الغير معروفة افريقيا. هزلت هزلت هزلت.كنت اود متابعة هذه المبارة. احمد الله انني تابعت الريال وبارسانجرمان،المتعة والفرجة .هزلت هزلت الرجاء.
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23
13 - وداع الثلاثاء 06 مارس 2018 - 22:49
قاليك الرجاء العالمي ههههه. مافهمتش فريق متواضع جدا كاد أن يفوز في عقر البيضاء ويالها من شوهة فريق من نواديبو
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15
14 - رشيد الثلاثاء 06 مارس 2018 - 22:58
لاأظن ان الرجاء له صفة بطل لانه بعيد كل البعد على الندية والتنافسية.يجب عليهم الاستعانة بسيد افريقيا بدون منازع الوداد البيضاوي لكسب الخبرة والتجربة.البطولة 20 تناديك ياالحمراء.
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8
15 - Emma♡Renard الثلاثاء 06 مارس 2018 - 23:01
بينالتي ليضاعت هي كانت 2 ل 1 الرجاء كبير عليكم حتى يوم 16 مارس
يكون كلام اخر ونفكركم ديمة راجا دييييمة خضرا ديمة لعالمي
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-24
16 - سعيد الثلاثاء 06 مارس 2018 - 23:03
الرجاء تادير النفس غير مع الوداد
اسد علي وعلى الاعداء نعامة
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18
17 - Simo wydadi الثلاثاء 06 مارس 2018 - 23:09
Est ce que vraiment c’ Le Raja qu’on regardé aujourd’hui ? Bien sûr non
Est ce vraiment les rajaouis sont inclinés à ce point devant les mauvais responsable ? Bien sûr non
Pourquoi tout le monde veut se cacher derrière une main invisible ?
Le problème de ce grand club est provenant de l’ex-président c très sûr
Levez vous
Sauvez votre équipe
Dima wydad
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2
18 - أبو إلياس ودادي مغربي الثلاثاء 06 مارس 2018 - 23:09
أحب الحب أعشق الود الوداد ، ولكن أنا مغربي وأفتخر الرجاء فريق مغربي لازم نفرح ونشجع فريقنا المغربي العالمي كما يحلوا لجمهور الرجاء، لازم ومن الواجب أن نشجع ونؤاز بكل وطنية إن شاء الله لا خوف على فريقنا المغربي سنحقق الفوز في موريتانيا الشياطين الخضر يعرفون من أين تأكل الكتف لا خوف كلنا مغاربة ،سنموت ونحيى في المغرب الحبيب.
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12
19 - الرجاء ليس له وزن قاري الثلاثاء 06 مارس 2018 - 23:20
الرجاء منذ 2002 وهو يقصى في الادوار الاولى .. اذن في نظري فالرجاء فريق عادي ليس له اي وزن قاري في حين الوداد والفتح لهم باع طويل في البطولات الافريقية
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11
20 - سعيد الثلاثاء 06 مارس 2018 - 23:21
الوضع الذي يعيشه فريق الرجاء لا يخفى على أحد صراعات تافهة بين مكونات الفريق وشح في الموارد المالية فربما مالية الرجاء تقل عن مالية بعض فرق الدرجة الثاية مما نتج عنه حرمان اللاعبين من مستحقاتهم المادية والمعلوم أن الكرة والمال يسيران جنبا الى جنب حيث لا يستطيع الفريق انتداب عناصر لتعزيز ترسانته فضلا عن الغيابات الناتجة عن الارهاق والاصابات و حرمان الفريق من الاستقبال من المركب مند مدة طويلة تحت مبررات واهية وتكالب عناصر داخل النادي وخارجه لتشويه صورة هذا النادي ووووووووووووو
نتيجة كل هذا هو ما ترونه
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6
21 - Bozar الثلاثاء 06 مارس 2018 - 23:22
الرجاء خير لها ترك هده المنافسة لان الفريق يعيش مأساة تسييرية لا تشجع على المضي بعيدا ....اذن يكفي المنافسة على لقب الدوري وشوف تشوف لان الوداد قادم بقوة وحسبان الرجاء يسير بشعار علي وعلى اعداءي و يريد تخريب الفريق بفكرة انا ومن بعدي الطوفان
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5
22 - alam الثلاثاء 06 مارس 2018 - 23:25
المشكل الحقيقي هو ما اظهره اللاعب الموريطاتي واصر على توضيحه بعد تسجيله لهدف التعادل حين طلب من زملاءه ان يقوموا بالحركة التي قام بها حدراف في الشان الاخيرحيث كان هذا الاخير من احسن الدعامات التي كانت سببا في كي يبقى الشان بالمغرب والذي كان وراءه تحفيز من الجامعة في الوقت الذي يعيش فيه عذا اللاعب وزملاءه في الرجاء واقعا اخرا حيث المشاكل المالية بالجملة وهذه التوليفة هي التي اردتها الجامعة ولها مساهمة فيها في المشاكل العديدة حيث استفادت من لاعبي الرجاء عند المنافسة عن الشان بينما المشاكل التي يعيشونها في ناديهم تبقى في رفوف اللامبالاة هذا في الوقت الذي كانوا ينتظروا من الرجاء ان تفوز لا لشيء سوى من اجل التمثيلية المشرفة للفرق المغربية مع العلم ان التمثيلية المشرفة لا يمكن ان تأتي هكدا في ضل المشاكل التي عاشها الفريق ولعبت فيها الجامعة دورا سلبيا (وقد يكون هذا الزمن الجميل الذي تعيشه الكرة المغربية مع هذه الجامعة مرحلة صعبة على الرجاء وكأن هذا النادي من طينة اخرى واضنه كذلك لانه بقي نقيا ولم يخضع للسباحة في الماء العكر الا بعد سنة 1994 لذلك يبقى غريبا وسط مرحلة التخلويض)
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6
23 - ودادي الأربعاء 07 مارس 2018 - 00:53
في لقاء العودة يستطيع الرجاء العودة بالفوز لأن الفريق الموريتاني ليس له تاريخ في البطولات الافريقية اما اليوم فكان شبح الرجاء وليس الرجاء الذي نعرف .محظوظون لانهم واجهوا فريق مغمور افريقيا والا كانوا استقبلوا مهرجان أهداف لو واجهوا فريقا من اسياد افريقيا.لنا عودة بعد مباراة العودة.
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4
24 - wac wac الأربعاء 07 مارس 2018 - 00:54
aujourd’hui Le Raja qu’on regardé et très nul bon chance pour les prochain matche
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2
25 - Un rajaoui pur الأربعاء 07 مارس 2018 - 01:12
. Le Raja que vous insultez a gagné la coupe du Trône
C'est le même Raja qui est 2 ème au championnat, , Sans .salaire, sans prime, sans la moitié de l'équipe,
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-2
26 - نبيل الأربعاء 07 مارس 2018 - 08:10
الرجاء لم يحترم خصمه دخل المقابلة وانه يفوز بنتيجة عريضة لكن ما وقع درس للرجاء فريق نواديبو لعب بامكانياته وحقق التعادل .

حظ موفق للرجاء في الاياب
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