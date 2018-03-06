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كُتّاب وآراء
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الريال يقصي "سان جرمان" من دوري أبطال أوروبا
الثلاثاء 06 مارس 2018 - 21:46
تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه باريس سان جيرمان 2 ـ 1، اليوم الثلاثاء، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.
وتقدم الريال بهدف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 51، وتعادل إدينسون كافاني لسان جيرمان في الدقيقة 71، وسجل كاسيميرو الهدف الثاني للريال في الدقيقة 80.
وأنهى سان جيرمان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ماركو فيراتي في الدقيقة 66. بينما كانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بملعب سانتياغو برنابيو، انتهت بفوز الريال 3 ـ 1 ليصعد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 ـ 2.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - sof الثلاثاء 06 مارس 2018 - 21:55
Félicitation. Au réal ,Ronaldo et Zidane restent grands
2 - makaveli الثلاثاء 06 مارس 2018 - 21:57
مبروك للملكي .. هلا مدريد.. و يستمر الدون و الريال الرويال في فقس بيض البشمرگة الفشلونة و جماهيرهم في كل انحاء العالم .. و يتابع الملكي ريادته و هوايته المفضلة في بطولته المفضلة و في تحطيم أعصاب و تحلقيم كل المقوسين و المعزمين في كل مقاهي العالم هههههه
3 - med de sud الثلاثاء 06 مارس 2018 - 21:57
فريق منظم دفاعيا وهجوميا.مزيد من التألق للفريق الملكي وهنيءا لعشاق المرينغي
4 - مالك الثلاثاء 06 مارس 2018 - 21:58
فوز مستحق للملكي حتى في غياب نجومه كمودريتش وكروس ولكن لا اظن ان الريال ستفوز بالكاس لان زيدان يقحم كل مرة الاعب بنزمة الضعيف الذي لا يستحق حتى اللعب مع فرق كبلنسيا وفريلاريال.
5 - Mohamed Lahrar الثلاثاء 06 مارس 2018 - 21:59
مبرووك للريال لكن صراحة بنزيما كارثة لاعب لا يصلح حتى لفرق الهواة
6 - تايكة غرماد الثلاثاء 06 مارس 2018 - 22:06
كانت النتيجة متوقعة وطبيعية للعارفين بالكرة فلا يمكن مقارنة فريق قوي يلعب في بطولة قوية له روح الفريق مع فريق بني باموال لا يجمع نجومه اَي شيء ويلعب في بطولة ضعيفة بها فرق مهترءة رغم التهليل والتطبيل الإعلامي الفرنسي الذي تجاوز كل الحدود الاخلاقية والرياضية في هذا الاسبوع قبل المقابلة .
وظن المستلبون ان فريق اموال قطر اصبح عملاق لكن تبين من الواضح ان الغريق مجرد فزاعة .
وهكذا سينهار المشروع القطري دون شك
وظن المستلبون ان فريق اموال قطر اصبح عملاق لكن تبين من الواضح ان الغريق مجرد فزاعة .
وهكذا سينهار المشروع القطري دون شك
7 - massin الثلاثاء 06 مارس 2018 - 22:08
ريال مدريد سيد أوروبا .. و باريس سان جيرمان لا زال بعيدا عن المنافسة الأوروبية رغم الصفقات الكبرى !
8 - Ahmed bari الثلاثاء 06 مارس 2018 - 22:10
الريال فريق قوي وسيفوز بكاس العصبة. لان الريال فريق متكامل الىءيس المدرب واللاعبين الكل له عقلية محترفة. اما ب.ر.ج. له المال وله الاعبين وينقسه المدرب والرءيس.
9 - achraf laknizi الثلاثاء 06 مارس 2018 - 22:12
الف مبروك للمدريديستا و هاردلك لمتتبعي قنوات Bein_Sports الخليفي صرف ازيد من 500 مليون اورو من اجل نيمار و مبامبي، و النتيجة الخروج من الباب الضيق لدوري ابطال اوروبا، الخليفي سينتقم شر انتقام من المشاهدين العرب و سيفرض علينا اداء مبالغ خيالية لتعويض خسارته املنا كبير في لقنوات لاجنبية،
10 - هشام من فاس الثلاثاء 06 مارس 2018 - 22:24
الف مبروك للريال . مدرب باريس سان جرمان للموسم الثاني على التوالي يببين على محدودية خططه و أفكاره .
11 - lamborghini الثلاثاء 06 مارس 2018 - 22:30
إن شاء الله الكأس لريال مدريد وفي افريقيا للوداد وفي آسيا للهلال.
12 - zizo ronaldo الثلاثاء 06 مارس 2018 - 22:33
رونالدوووووووو booooooooooomياسلام على ماتش باسل بزاااااااااف
13 - رشيد الأربعاء 07 مارس 2018 - 00:22
مبرووووك ريال مدريد ولكن بنزيما لاعب اثبت فشله الذريع ولا يليق بريال مدريد
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