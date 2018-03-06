الريال يقصي "سان جرمان" من دوري أبطال أوروبا

هسبريس ـ مُتابعة

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه باريس سان جيرمان 2 ـ 1، اليوم الثلاثاء، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

وتقدم الريال بهدف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 51، وتعادل إدينسون كافاني لسان جيرمان في الدقيقة 71، وسجل كاسيميرو الهدف الثاني للريال في الدقيقة 80.

وأنهى سان جيرمان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ماركو فيراتي في الدقيقة 66. بينما كانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بملعب سانتياغو برنابيو، انتهت بفوز الريال 3 ـ 1 ليصعد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 ـ 2.