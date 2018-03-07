إسبانيا منتشية بتفوق ريال مدريد على سان جيرمان

هسبريس - إفي

احتفت الصحف الإسبانية، اليوم الأربعاء، بعبور ريال مدريد لربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي على حساب باريس سان جيرمان، مبرزة أن الملكي "لقن" نادي العاصمة الفرنسية "درسا في كرة القدم" في مباراة إياب دور الـ16 التي فاز بها الريال 2-1 ليتأهل في المجمل بفوزه (5-2).

وبصورة لداني كاربخال إلى جانب كريستيانو رونالد وهو يحتفل بالهدف الأول لفريقه في مباراة أمس، اختارت صحيفة (ماركا) لصفحتها الرئيسية عنوان "من أجل أن يتعلمون"، مبرزة أن "بطل أوروبا لقن بي إس جي درسا في كرة القدم"، في حين منحت مدرب الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان "الدرجة النهائية".

وبنفس الصورة، عنونت (آس) صفحتها الرئيسية "من أجل قوس النصر" في إشارة لأبرز معالم العاصمة الفرنسية، مبرزة أن كريستيانو سجل أمس هدفه رقم 12 في النسخة الحالية من دوري الأبطال الأوروبي.

وفي عناوين فرعية، سلطت الصحيفة الضوء على تصريحات زيدان عقب اللقاء حين قال "قدمنا مباراة مثالية على ملعب صعب"، في حين أكد المدير الفني لبي إس جي، الإسباني أوناي إيمري أن "الهزيمة أمام فريق مثل الريال ليست مصدر إحباط".

وعلى غير العادة، خصصت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية صفحتها الرئيسية لفوز الملكي تحت عنوان "كش ملك"، مبرزة أن الريال "اكتسح بي إس جي الذي بدا متوترا وأنهى المباراة بعشرة لاعبين (عقب طرد الإيطالي ماركو فيراتي) ليفشل مجددا في التشامبيونز ليج".

أما صحيفة (سبورت) الكتالونية أيضا، فخصصت لمباراة أمس جزءا صغيرا أعلى صفحتها الرئيسية، لكنها سلطت فيه الضوء على هزيمة باريس سان جيرمان أكثر منه على فوز الريال، مبرزة أن "مشروع بي إس جي غرق في أوروبا"، مضيفة "حماقة جديدة لفريق يمتلك الملايين".

من جانبها، أبرزت صحيفة (إل موندو) على صفحتها الرئيسية أن "بطل أوروبا يُقصي 'الثري الجديد' من أوروبا" في إشارة لباريس سان جيرمان.

وفي قسمها الرياضي، أشارت صحيفة (إل باييس) إلى أن "المدريد اكتسح باريس سان جيرمان"، مبرزة أداء لاعبي الملكي ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز، بالإضافة إلى تصريحات رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي عقب المباراة حين أكد "إنني غاضب جدا" وبعنوان "ريال مدريد يسيطر على باريس في أفضل مباراة له"، افتتحت صحيفة (إيه بي سي) القسم الرياضي بالصحيفة، مضيفة أن "أولتراس" النادي الفرنسي "أغرق ملعب حديقة الأمراء بالشماريخ" التي دفعت حكم اللقاء لوقف المباراة لبضع دقائق بسبب الدخان الكثيف الذي نجم عنها.