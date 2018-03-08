لقجع يروج ترشح المغرب لتنظيم المونديال ببركان

هسبورت ـ أمال بلحاج*

قَرّر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الترويج لملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، من مدينة بركان، من خلال اصطحاب جميع الضيوف الذين شاركوا في المناظرة الإفريقية للكرة النسوية لحضور المباراة الاستعراضية التي أقيمت على أرضية الملعب البلدي لبركان، تكريما للحارس الدولي الأسبق الراحل عبد القادر البرازي.

الموعد شهد حضور مجموعة من الشخصيات الرياضية الوازنة، أبرزها أحمد أحمد،رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بالإضافة إلى رؤساء اتحادات وأندية الإفريقية، وجل الصحافيين الذين حضروا من داخل أو خارج المغرب لتغطية مناظرة كرة القدم الإفريقية النسوية؛ التي احتضنتها مراكش مطلع هذا الأسبوع.

والمباراة الاستعراضية شكلت فرصة مهمة من أجل الترويج أكثر لملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، خصوصا أن المملكة المغربية تراهن على القارة الإفريقية من أجل الظفر بأكبر عدد من الأصوات لنيل شرف تنظيم أكبر عرس عالمي في كرة القدم.

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