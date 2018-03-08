24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:19
|06:45
|12:43
|15:58
|18:33
|19:47
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- "مجلس جطو" يفضح كبار مؤسسات عمومية تسببوا في "أعطاب مالية"
- نساء جرادة يحتجن بـ8 مارس وسط استعدادات لأربعينية "الشهيد"
- منتدى بوجدور الدولي يدعو إلى النهوض بالموروث الثقافي الحساني
- أول عملية زرع ورك اصطناعي في مستشفى وزان
- شبهة الانتحار تحيط بوفاة تلميذة في أوطاط الحاج
"مجلس جطو" يفضح كبار مؤسسات عمومية تسببوا في "أعطاب مالية" (5.00)
العلمي: حصيلة عمل "رونو" ومورّديها فاقت كل التوقعات بالمملكة (5.00)
حنان لشهب .. "ملكة" تعتلي عرش العمل الجمعوي ضواحي وزان (5.00)
- بأموال الدولة .. رئيس الحكومة يجنب صندوق "معاشات النواب" الإفلاس - (123)
- "غموض الجزائر" يدفع المغرب لتحديد شروط التفاوض حول الصحراء - (94)
- نشطاء أمازيغ يجرون ويحمان إلى القضاء بسبب "عصابات صهيونية" - (65)
- "مجلس جطو" يفضح كبار مؤسسات عمومية تسببوا في "أعطاب مالية" - (63)
- ساكنة برشيد تشكو روائح كريهة بالصنابير .. وأفيلال: المياه صالحة - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لقجع يروج ترشح المغرب لتنظيم المونديال ببركان
قَرّر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الترويج لملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، من مدينة بركان، من خلال اصطحاب جميع الضيوف الذين شاركوا في المناظرة الإفريقية للكرة النسوية لحضور المباراة الاستعراضية التي أقيمت على أرضية الملعب البلدي لبركان، تكريما للحارس الدولي الأسبق الراحل عبد القادر البرازي.
الموعد شهد حضور مجموعة من الشخصيات الرياضية الوازنة، أبرزها أحمد أحمد،رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بالإضافة إلى رؤساء اتحادات وأندية الإفريقية، وجل الصحافيين الذين حضروا من داخل أو خارج المغرب لتغطية مناظرة كرة القدم الإفريقية النسوية؛ التي احتضنتها مراكش مطلع هذا الأسبوع.
والمباراة الاستعراضية شكلت فرصة مهمة من أجل الترويج أكثر لملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، خصوصا أن المملكة المغربية تراهن على القارة الإفريقية من أجل الظفر بأكبر عدد من الأصوات لنيل شرف تنظيم أكبر عرس عالمي في كرة القدم.