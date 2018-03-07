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كُتّاب وآراء
الوداد يبدأ الدفاع عن لقبه الإفريقي بفوز في البيضاء
افتتح الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم مواجهات الموسم الجديد في عصبة الأبطال الإفريقية بانتصار على نادي ويليامسفيلي الرياضي الإيفواري، بنتيجة 7-2، على أرضية ملعب كرة القدم في المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب ذهاب الدور الثاني من المنافسة.
وافتتح الإيفواريون حصة التهديف في الدقيقة الثالثة عن طريق جان ويلي ندا، قبل أن يعادل الكفة محمد أولاد في الدقيقة التاسعة، ثم حضر هدف التقدم الودادي في الدقيقة الـ16 بتوقيع أمين تغزاوي، ثم انتهت الجولة الأولى بالتعادل 2-2 بعد هز شباك الوداديين من لدن جون فرنسيس ندا في الدقيقة الـ36.
الشوط الثاني عرف هدفا للمحليين بصم عليه محمد ناهيري، في الدقيقة الـ52، وبعدها بعشر دقائق عاد تغزاوي لزيارة مرمى الضيوف بهدف رابع للوداد، ثم جاء دور إسماعيل الحداد لتوقيع هدفه في الدقيقة الـ74، قبل إكمال "هاتريك" بإصابتين جاءتا في الدقيقتين الـ90 والـ92.
جدير بالذكر أن لقاء الإياب بين الطرفين سيجري يوم 16 مارس الجاري في الكوت ديفوار، على أرضية ملعب روبير شامبرو في مدينة أبيدجان.