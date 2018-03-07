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الرئيسية | رياضة | الوداد يبدأ الدفاع عن لقبه الإفريقي بفوز في البيضاء

الوداد يبدأ الدفاع عن لقبه الإفريقي بفوز في البيضاء

الوداد يبدأ الدفاع عن لقبه الإفريقي بفوز في البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 07 مارس 2018 - 20:05

افتتح الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم مواجهات الموسم الجديد في عصبة الأبطال الإفريقية بانتصار على نادي ويليامسفيلي الرياضي الإيفواري، بنتيجة 7-2، على أرضية ملعب كرة القدم في المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب ذهاب الدور الثاني من المنافسة.

وافتتح الإيفواريون حصة التهديف في الدقيقة الثالثة عن طريق جان ويلي ندا، قبل أن يعادل الكفة محمد أولاد في الدقيقة التاسعة، ثم حضر هدف التقدم الودادي في الدقيقة الـ16 بتوقيع أمين تغزاوي، ثم انتهت الجولة الأولى بالتعادل 2-2 بعد هز شباك الوداديين من لدن جون فرنسيس ندا في الدقيقة الـ36.

الشوط الثاني عرف هدفا للمحليين بصم عليه محمد ناهيري، في الدقيقة الـ52، وبعدها بعشر دقائق عاد تغزاوي لزيارة مرمى الضيوف بهدف رابع للوداد، ثم جاء دور إسماعيل الحداد لتوقيع هدفه في الدقيقة الـ74، قبل إكمال "هاتريك" بإصابتين جاءتا في الدقيقتين الـ90 والـ92.

جدير بالذكر أن لقاء الإياب بين الطرفين سيجري يوم 16 مارس الجاري في الكوت ديفوار، على أرضية ملعب روبير شامبرو في مدينة أبيدجان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ريف إي نو الأربعاء 07 مارس 2018 - 20:12
مبارة كانت إستعراضية الوداد حقق الأهم بالرغم من تواضعه في الشوط الأول و دخل مرماه هذفين بطريقة ساذجة لكن إن شاء الإياب سيحسم التأهل للدور المقبل ليدافع عن لقبه لآخر رمق
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32
2 - ودادي الأربعاء 07 مارس 2018 - 20:25
مبروك الوداد ومبروك الأمة الودادية قاطبة مشاكل بسيطة في الدفاع ترمم ويكون الوداد بخير البنزرتي هجومي والدكة مليئة بالنهاجمين ولاعبين ذوي نزعة هجومية شيكا وغيرو يبقى العروبي الوحيد الذي لا يشارك في الهجوم ومن يدري ربما يسجل هو الاخر في عصر البنزرتي.في الأدوار الأولى طبيعي يفوز الوداد بحصص كبيرة لكن على البنزرتي أن يعلم أن الجمهور الودادي لا يعترف إلا بالألقاب والسوبر لايكفينا يا بنزرتي نريد العصبة مرة أخرى.الجمهور الودادي فرحان جدا اليوم.
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19
3 - omaima الأربعاء 07 مارس 2018 - 20:35
مبروك مبروك مبروك انه ملعب رعب هنيئا بهذا الفوز
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20
4 - الامير الاحمر الأربعاء 07 مارس 2018 - 20:45
فرق كبير بين وداد الامة اليوم والرجاء الغنمي البارح,من يستطيع تسجيل 7 اهداف امام فريق من بلد رائد في الكرة,را كوت ديفوار ماشي موريتانيا
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23
5 - ودادي الأربعاء 07 مارس 2018 - 20:50
واقيلا كاساما اللدي سجل 7 أهداف
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18
6 - Farid الأربعاء 07 مارس 2018 - 20:54
مبروك مبرووووك انتصار الوداد. مشاكل الدفاع وجب تصحيحها. اولاد الناهيري شيكاتارا لل مكان لهم في الوداد.
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7
7 - ودادي 19 الأربعاء 07 مارس 2018 - 21:13
الف مبروك للوداد البيضاوي سيد البطولة وسيد افريقيا وتحية للجماهير الودادية التي حضرت للملعب رغم امطار الخير ونتمنى حظ سعيد الدفاع الجديدي مساء الْيَوْمَ ...وأما بخصوص الامير الأحمر فأقول له لا داعي للسب والشماتة فمهما كان فالرجاء فريق كبير
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11
8 - أبو إلياس مغربي ودادي الأربعاء 07 مارس 2018 - 21:31
مبروك جمهور وداد الأمة مقابلة جد رائعة وخصوصا في الشوط التاني ، الوداد الود العشق الحمرا يا أخي أبهجتنا أفرحتنا البهجة والسرور مع أمطار الخير إن شاء الله يكمل علينا الله سبحانه وتعالى بعام زين الخير والخيرات وتنتصر جميع الفرق المغربية ويعم الرخاء ، أشكر الجامعة المغربية لكرة القدم بيحث وفرت نسبيا في شخص السيد المحترم لقجع كل الظروف لغزو القارة الإفريقية كرويا ، نحب المغرب وكل ماهو مغربي، شكرًا هيسبريس لنشر. ديما وداد.
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9
9 - مغربي ودادي الأربعاء 07 مارس 2018 - 22:03
مبروك لفريق الوداد وأتمنى التاهل لجميع الفرق الوطنية بركان الرجاء والجديدة،الى صاحب التعليق الامير الأحمر نحن كجمهور الوداد نحترم جميع الفرق ولاداعي للسب فالرجاء يمثل المغرب ونتمنى له التوفيق،يجب الابتعاد عن التعصب فالرياضة اخلاق اولا
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12
10 - وداع الأربعاء 07 مارس 2018 - 22:15
الوداد كن لعبات مع فريق من نواديبو كن عطاتهم 10.
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4
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