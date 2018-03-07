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الجديديون يهزمون "فيتا كلوب" في عصبة الأبطال
الأربعاء 07 مارس 2018 - 22:10
فاز فريق الدفاع الحسني الجديدي على "فيتا كلوب الكونغولي" بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب العبدي بالجديدة، برسم منافسات ذهاب الدور الأول لمسابقة عصبة الأبطال الافريقية لكرة القدم. وسجل الهدف الوحيد في اللقاء التنزاني سايمسون مسوفا في الدقيقة التاسعة.
الفريق المغربي كان قد تأهل للدور الأول بعد فوزه، في الدور التمهيدي، بنتيجة تاريخية وصلت إلى عشرة أهداف للاشيء على بينفيكا بيساو الغيني في مباراة الذهاب بالجديدة، ثم تعادله معه إيابا من دون أهداف.