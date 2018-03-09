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كُتّاب وآراء
الريال مستعد لإعطاء 400 مليون يورو مقابل نيمار
كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد يرغب في ضم البرازيلي نيمار مقابل 400 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وذكرت صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية أن الريال أعرب عن استعداده لدفع 400 مليون يورو بهدف إقناع باريس سان جيرمان الفرنسي بالتنازل عن خدمات نيمار.
واجتمع ممثلون عن الريال، منذ أسابيع في باريس، مع والد اللاعب ومحاميين اثنين من أجل استكشاف امكانية جلب نيمار إلى العاصمة الإسبانية، وهو الذي يعتبر الهدف الرئيسي للريال من أجل الاستعداد للموسم المقبل.
وأخطر الممثلون والد نيمار بالرغبة في ضم ابنه، وعزمهم تقديم 400 مليون يورو لإقناع باريس سان جيرمان بالتنازل عن خدماته.
ورغم تصريحات ناصر الخليفي باستحالة تنازل ناديه عن نيمار خلال الميركاتو الصيفي، لكن تقديم 400 مليون يورو قد يجعله يفتح الباب أمام التنازل عن خدمات اللاعب الذي كان قد انضم لفريق العاصمة الفرنسية الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو، قادما من برشلونة.
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تعليقات الزوّار (6)
من قبل كنا نستهزء ممن يلعبون الكرة. انت و العائلة واجمع الحومة ديالك كلها ما تسواش مليون أورو ههههههه
زمن الكرة و الغناء
بل فريق عنوانه الانضباط والجدية .
واذا اقدم على شراء هذا اللاعب المهرج اللعوب فسيفقد مصداقيته في نظر محبيه وعشاقه .
كما انه من المستحيل وجود رونالدو بجانب نيمار .
ونيمار اصبح آلة لربح الاموال وليس لاعب كرة لقد حولته وساءل الاعلام الى شخصية افتراضية .