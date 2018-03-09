24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:4212:4315:5918:3519:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. منتخبة تستدعي الدرك الملكي إلى تروال ونواحيها (5.00)

  2. المغرب يُواجه "معارك الثروات" بإشراك الساكنة في قرارات الصحراء (5.00)

  3. "حراك جرادة" يدخل شهره الرابع .. هكذا تضعف الثقة في الوعود (5.00)

  4. طلبة: دبلوم "الحكامة والاقتصاد" يحتاج الاعتراف (5.00)

  5. مديرية سطات تعترف بجهود نساء التربية والتكوين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الريال مستعد لإعطاء 400 مليون يورو مقابل نيمار

الريال مستعد لإعطاء 400 مليون يورو مقابل نيمار

الريال مستعد لإعطاء 400 مليون يورو مقابل نيمار
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 09 مارس 2018 - 19:40

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد يرغب في ضم البرازيلي نيمار مقابل 400 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية أن الريال أعرب عن استعداده لدفع 400 مليون يورو بهدف إقناع باريس سان جيرمان الفرنسي بالتنازل عن خدمات نيمار.

واجتمع ممثلون عن الريال، منذ أسابيع في باريس، مع والد اللاعب ومحاميين اثنين من أجل استكشاف امكانية جلب نيمار إلى العاصمة الإسبانية، وهو الذي يعتبر الهدف الرئيسي للريال من أجل الاستعداد للموسم المقبل.

وأخطر الممثلون والد نيمار بالرغبة في ضم ابنه، وعزمهم تقديم 400 مليون يورو لإقناع باريس سان جيرمان بالتنازل عن خدماته.

ورغم تصريحات ناصر الخليفي باستحالة تنازل ناديه عن نيمار خلال الميركاتو الصيفي، لكن تقديم 400 مليون يورو قد يجعله يفتح الباب أمام التنازل عن خدمات اللاعب الذي كان قد انضم لفريق العاصمة الفرنسية الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو، قادما من برشلونة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - baba الجمعة 09 مارس 2018 - 20:01
اقرأ انت و أسهر الليالي انت و في الأخير تصبح معلم في أعالي الجبال
من قبل كنا نستهزء ممن يلعبون الكرة. انت و العائلة واجمع الحومة ديالك كلها ما تسواش مليون أورو ههههههه
زمن الكرة و الغناء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
103
2 - تايكة غرماد الجمعة 09 مارس 2018 - 20:02
الريال ليس بسيرك يشتري المهرجين .
بل فريق عنوانه الانضباط والجدية .
واذا اقدم على شراء هذا اللاعب المهرج اللعوب فسيفقد مصداقيته في نظر محبيه وعشاقه .
كما انه من المستحيل وجود رونالدو بجانب نيمار .
ونيمار اصبح آلة لربح الاموال وليس لاعب كرة لقد حولته وساءل الاعلام الى شخصية افتراضية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
3 - وحادي الجمعة 09 مارس 2018 - 20:09
400 مليون ديال إلاورو خاصها 10سنين في البطولة المغربية باش اتجمع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
4 - رباض الجمعة 09 مارس 2018 - 20:21
400 مليون يورو من اجل ضم هذا، عالم مجنون، اليس حريا بهذه المبالغ ان تستتمر في ما هو افيد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
5 - العلوي الجمعة 09 مارس 2018 - 21:03
نيمار لاعب كبير .. غير انه غير صالح للملكي ... هو من فصيلة البارصا .. العضاض سواريس ... ومتفادي الضرائب .. اللاعب المهاري ميخي .. الذي لا يفعل اي شيء لبلده .. لاعب الضربات الحرة لميشيل بلاتيني ومساعدات الحكام الاغبياء ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-29
6 - Rachid الجمعة 09 مارس 2018 - 23:30
هناك بطالة في اسبانيا و فقراء يسكنون الشارع لماذا لا يوزع هذا المبلغ على الفقراء و المساكين ؟ لك الله يا اسبانيا ههههههههههههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.