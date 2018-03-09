24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:4212:4315:5918:3519:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. منتخبة تستدعي الدرك الملكي إلى تروال ونواحيها (5.00)

  2. المغرب يُواجه "معارك الثروات" بإشراك الساكنة في قرارات الصحراء (5.00)

  3. "حراك جرادة" يدخل شهره الرابع .. هكذا تضعف الثقة في الوعود (5.00)

  4. طلبة: دبلوم "الحكامة والاقتصاد" يحتاج الاعتراف (5.00)

  5. مديرية سطات تعترف بجهود نساء التربية والتكوين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | "جودو إسرائيل" بأكادير يغضب "مناهضي التطبيع"

"جودو إسرائيل" بأكادير يغضب "مناهضي التطبيع"

"جودو إسرائيل" بأكادير يغضب "مناهضي التطبيع"
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 مارس 2018 - 19:05

أثارت مشاركة وفد رياضي إسرائيلي في بطولة العالم للجودو، التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة وتحتضن مدينة أكادير فعالياتها، تذمر وغضب مناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وعبّر خالد السفياني، المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي، عن "إدانة لشاركة الوفد الصهيوني في هذه التظاهرة الدولية التي تحتضنها مدينة أكادير"، داعيا الحكومة إلى وقفها بشكل مستعجل.

وأوضح السفياني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذا العمل مدان بكل المقاييس، والحكومة وجب عليها تحمل المسؤولية ووقف المشاركة"، مشددا على أن "ما يقع هو عمل شنيع، والمطلوب من العثماني وكل الجهات المعنية، من وزير الشباب والرياضة وغيره، وقف الوفد المعني".

ودعا السفياني الأبطال المغاربة الذين يشاركون في بطولة العالم للعبة الجودو إلى "الامتناع عن المشاركة إذا ما استمر الوفد الصهيوني في هذه التظاهرة".

من جهته، أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عبّر في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية عن إدانته لاستقبال الكيان الصهيوني بمدينة أكادير عاصمة سوس المقاومة للتطبيع.

ولفت ويحمان إلى أن "ما نرصده أصبح مجرد تفاصيل على فضاعتها وخيانتها واستفزازها لمشاعر المغاربة"، مؤكدا على كونها "إهانة لكرامة المغاربة الذين بُحت حناجرهم لإدانة التطبيع والمطالبة بتجريمه".

وأوضح رئيس المرصد أنه توصل بمعطيات من جهة سوس وبلدية أكادير، بقرارهم "مقاطعة هذه الأنشطة، بالرغم من أن البعض يريد إقحام المؤسسة الملكية، وهذا أمر يثير الاستغراب".

وبخصوص كون التظاهرة تتعلق بالاتحاد الدولي الذي لا يمكن للبلد المستقبل أن يتحكم فيه، أوضح ويحمان أنه "بهذا المنطق، سنقبل بالكيان الصهيوني في التجارة والرياضة وغيرها، وبالتالي سيتم الاختراق والتطبيع"، مضيفا أن "كل من يطبع مع الكيان فهو يخرب ويسيء إلى شعبه، وما عبر عنه شعبه وحكومته، وهذا يعد خيانة عظمى".

وتساءل ويحمان، في هذا الصدد، عما إن كان المغاربة على علم بأن "ممتلكات وزارة الأوقاف في عاصمة بلادهم يدبرها يهوديّ وصهيوني، قريب لوزير الداخلية في حكومة ناتنياهو، بالتالي لم يتركوا مجالا دون اختراقه".

يشار إلى أن فعاليات بطولة العالم في لعبة الجودو انطلقت اليوم الجمعة بمدينة أكادير، بمشاركة 241 لاعبا يمثلون 38 دولة؛ ضمنهم تسع لاعبات من الكيان الإسرائيلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - TAGADAT الجمعة 09 مارس 2018 - 19:23
Ou il est le problème!?nous ne serons pas arabes et palestiniens plus qu' eux-mêmes et même il y a des palestiniens qui ont la nationalité israélienne,marrier avec des femmes israélienne et travaille on israël,il y a aussi des pays arabes qui ont des relations diplomatique avec israël comme l eygepte et la jourdanie et les pays de golfe sous la table bien sûr les relations diplomatique entre israël et la Turquie,donc pas de propaganda et ces mercenaires de palestine doivent chercher un autre rejestre de commerce pour remplire lr pouches,on fin nous sommes tous pour les droits de pp palestiniens et la même chose pour le pp juife et nous sommes aussi contre le sionisme et ces palestiniens n ont jamais sortie pour réclamer la marocanitee' de notre provainces de sud,le maroc et les intérêts de notre pays d abord..publié svp
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
2 - رشدون حمادي الجمعة 09 مارس 2018 - 19:26
ليعلم هؤوﻻء انه يمدون الكيان الصهيوني بالحياة ويلعتوا الامل في دولتهم المزعومة لوﻻ التطبيع لنتهت اسرائيل مند امد ﻻ اسلحة وﻻ امريكا ينفع ان رفضنا نحن هدا السرطان الخبيت في جسمنا اقضوا على الامل في نفوسهم برفض التطبيع معهم واااااش فهمتووووو عﻻش ﻻ للتطبيع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
3 - اومحند الحسين الجمعة 09 مارس 2018 - 19:31
وهذي هي سياسة الضحك على ذقون بسطاء المغرب،،،اي مناهضة،،،واي تطبيع يتحدث عنه هؤلاء،،الأمر عجيب،،،
ألا يعلم سي السفياني ومن يدور في فلك مناهضة الكيان الإسرائيلي،،ان إسرائيل تتحكم في 32 عاصمة عربية،،،تتحكم في القرار السياسي،،ولها مرجعية التبعية والتوجيه الإقتصادي لحكام هذه العواصم،،،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
4 - متأمل الجمعة 09 مارس 2018 - 19:31
التطبيع مع الكيان الصهيوني ثقافيا ورياضيا
وسياسيا واقتصاديا خيانة للأمة وللدين والتاريخ ومستقبل الأجيال الحاضرة والآتية من المسلمين وغير المسلمين ولقد أمرنا الله سبحانه بغض اليهود والصهاينة لأنهم أعداء للإنسانية وللمسلمين فلا يرجى خير من قتلة الأنبياء كما حكى عنهم القرآن الكريم وهم الذين حاربوا دعوة المسيح عليه الصلاة والسلام حين دعاهم لتوحيد الله وعبادته من دون شريك وحاربوا كذالك دعوة سيد الخلق سيدنا رسول الله صلى عليه وسلم وهم الذين يحاربون الإسلام ودعوته الآن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-27
5 - ouahadi الجمعة 09 مارس 2018 - 19:34
السلام عليكم، علينا منعهم أو احرام أنفسنا ومحمد عليه السلام (إن لا ننسى القدس حتى أن يرت الله الأرض ومن عليها )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
6 - عبدو الجمعة 09 مارس 2018 - 19:37
الامم المتحدة يسيرها الاف الصهانية.وبهذا المنطق لايجب الاعتراف بها .واذا استمر اللعب على نفس الحبل ...اقفلوا البوتيك من الاحسن .. والسلام .
وعلى ذكر الاوقاف ،اليس اوقاف المسلم تدخل فيها اوقاف غير المسلم !؟فانظر اتجاه المقابر العبرية ان شءت يا استاذ المقاطعة .!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
7 - عبدو الجمعة 09 مارس 2018 - 19:37
لنفرض تنظم المغرب مونديال2026 و تأهلت اسرائيل هل نمنعهم من دخول المغرب؟. الرياضة لا تعترف بالحدود او الدين والجنسية او اللون بعيدة كل البعد عن السياسة عالم محايد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
8 - نريد التوضيح.. الجمعة 09 مارس 2018 - 19:39
قال السيد*ويحمان*ان كان المغاربة على علم بان ممتلكات الاوقاف في عاصمة بلادهم يديرها يهودي صهيوني*..من يكون هدا اليهودي يا ترى..وهل تقبل اسرائيل بان يدير مسلم الشؤون الدينية اليهودية في بلدهم..هدا قول وتصريح خطير شانه شان التصريح الدي خرج به نفس الشخص بخصوص وفاة المرحومين عبد الله باها واحمد الزايدي والتدريبات على السلاح التي يجريها الاسرائيليون-حسب قوله-بالمغرب...اين النيابة العامة من كل هدا ام ان سجن اهل الريف اولى من حماية الوطن..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
9 - عمر كندا الجمعة 09 مارس 2018 - 19:42
اودي هاد خالد السفياني خاصو يجي لكندا و لشي دولة اوروبية عايشين فيها الفلسطيننين و يشوف تعاملهم و مدى كرههم للعرب ...شخصيا كنت واخد نظرة خاطئنة عنهم و كنت متضامن معهم لابعد الحدود لكن تعايشي معهم رايت الوجه الاخر............لاصيام و لاصلاة و لا هم يحزنون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
10 - Saifdine الجمعة 09 مارس 2018 - 19:44
السياسة سياسة و الدين دين و العقيدة عقيدة و الرياضة للجميع. كن سبع و كلني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
11 - مراكشي الجمعة 09 مارس 2018 - 19:44
بطولة العالم للجودو تحت إشراف الإتحاد الدولي لهذه الرياضة ولايحق للمغرب منع أي مشارك مؤهل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
12 - مغاربة لا نطبع الجمعة 09 مارس 2018 - 19:45
كمغربي مسلم وعربي لا يمكنني الا أن أستنكر مشاركة هؤلاء المحتلين لأراضي اخواننا في هذه التظاهرة المقامة في بلادنا كما أستنكر فعل السماح لهم من طرف المسؤولين عن هذا الحدث. واني لأمقت مقتا شديدا استقبالهم من طرف بعض المتخادلين. لايربطنا معهم اللعب تربطنا معهم الحرب بئس هم ومن أشركوهم. لن تجدوا في المغرب من أمثالي من ينظر اليكم بعين الرضى أنتم الأعداء والنصر لفلسطين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-29
13 - mousouniene m. الجمعة 09 مارس 2018 - 19:47
je ne comprend pas ces gents qui reclament tout le temps en plus c est un evenement sportif ou il ne devrait y avoir de segregations raciale c est un evenement universel et en plus les juifs font parti du patrimoine du maroc comme les berberes ,arabes et juifs
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
14 - مرحب بهم الجمعة 09 مارس 2018 - 19:50
ياريت مناهضي التطبيع عَمْلو يَد فْ يد مع السيد جطو لمحاربة اعداء الامة الحقيقيين ناهبي المال العام أما هدوك الناس لِكَتْعَرْضُو التطبيع معهم راهم خدمو بلادهم أُمَنْ عندي الله إعونهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
15 - مواطن2 الجمعة 09 مارس 2018 - 19:51
الرياضة والموسيقى والطرب والفنون كلها ليست لها حدود ولا دين ولا جنسية.تظاهرة رياضية يجب ان لا تخضع لا للسياسة ولا للدين....واذا افترضنا ان المغرب سيقترح لتنظيم المونديال واراد وفد من اسرائيل حضور المقابلات ما ذا سيكون رد الذين يرفضون حضور اسرائليين علما بان التظاهرة ستكون عالمية..نحن لسنا احسن من الفلسطينيين الذين يعيشون جنبا الى جنب مع اليهود في فلسطين المحتلة...وكفى اهتماما بامور لا تضر ولا تنفع....فقط من اجل الاستهلاك الاعلامي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
16 - امغار ناريف الجمعة 09 مارس 2018 - 19:54
المغرب بلد يهودي بامتياز ولا زال اندري ازولاي مستشار الملك يقوم بوساطته بين المغرب واسرائيل من اجل حلحلة جميع الملفات المعقدة فالاعلام شيء والواقع شيء اخر اظن ان السفياني يعلم كل هدا ولكنه يحاول ان يثبت عكس الواقع للاخرين فكل المغاربة سلموا بان العلاقة السياسية والاقتصادية بين اسرائيل والمغرب علاقة وطيدة ولو اخفاها الاعلام المغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
17 - Amazighi الجمعة 09 مارس 2018 - 19:55
Welcome to morocco jewish people your are brothers in humanity
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
18 - Farid الجمعة 09 مارس 2018 - 19:57
عضو في الموسسات الرياضية الدولية كالمغرب تماما. لذلك المغرب مطالب باحترام ااتعاهدات الدولية والا تعرض لعقوبات. إسرائيل دولة معترف بها عالميا .
ناضلو اولا من اجل حقوقكم المهضومة في بلدكم. اما إسرائيل فحققت لشعبها ما لم تحققه اي دولة عربية لشعبها. انها الحقيقة التي لا يريد الكثير روءيتها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
19 - تخلف وما ادراك ما تخلف الجمعة 09 مارس 2018 - 20:03
يتسحابك غير اجي ومنع لي بغيتي وخلي لي بغيتي راه بطولة العالم هدي امولاي يا تقبل كلشي يا ماتنظمهاش سيروا شوفوا بعدا المساطر القانونية لتنظيم تظاهرات دولية والالتزامات لي خصو والتدابير غير اجي ونظم وجري على لي ماعجبك ولعب مع لي بغيتي نتا اسي الى ماعجبك حال ماتطلبهاش بطولة العاااااااالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
20 - محمد بوعناية الجمعة 09 مارس 2018 - 20:14
جمبع المنتوجات الأساسية والكمالية صنع أو انتاج صهيوني وهو قوت المغاربة ونطالب بوقف اللعب جميع المغاربة لا يعلمون أن 85% من الخبز قمحه مسترد ثم كوكا وضانون وارييل ووو اذن على المعارضين وكل من يدعي الإصلاح ان يتحدث على الانتاج عندما نكون منتجين يعني سنكون أقوياء اما نحن ضعفاء فلا قرار ولا إجراء مشرف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
21 - عبدو الجمعة 09 مارس 2018 - 20:15
تطالبون الحكومة بوقف التظاهرة ههههه انها بطولة عالمية من تنظيم الاتحاد العالمي للجيدو وليس بطولة وطنية حتى يتم تدخل الحكومة و حتى ولو لا يمكن لأي حكومة في العالم من التدخل في عالم الرياضة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
22 - تيزي النيف الجمعة 09 مارس 2018 - 20:28
في الحقيقة لم أتمكن من استيعاب مواقف بعض البلدان من الكيان الصهيوني .... نظريا يقفون ضد التطبيع لكن واقعيا مع التطبيع !!،،وهدا ما يسمى لعبة المصالح،،،، لك الله يا شعب فلسطين البطل ،،،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
23 - مواطن الجمعة 09 مارس 2018 - 20:29
الوفد الاسرائيلي مرحب به في المغرب لان بلده تدافع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية.هذه الانتقادات يجب أن يوجه لكل بلد يعاكس المغرب في وحدته الترابية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
24 - sohail الجمعة 09 مارس 2018 - 20:43
اودي اش دخل الرياضة فالسياسة او فالدين اوزيدون اش دارت لينا اسرائيل ،الى تبعنا المنطق ديالك فالاولى ان لا نسمح بالرياصيين الجزائريين والجنوب افريقيين اللعب في المغرب لان هؤلاء ضد وحدتنا الترابية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
25 - انزور نلمغرب الجمعة 09 مارس 2018 - 20:53
اسرائيل دولة متقدمة ديمقراطيا اولا واقتصاديا وثقافيا فهي وحدها تخصص ميزانية تضاهي كل ما تخصصه الدول العربية باجمعها من اجل البحث العلمي ادا كانت العالم باكمله وعلى راسه الامم المتحدة يعترف باسرائيل كدولة فمادا سيضيرها ادا لم تعترف بها انت يا اخي المنطق يقول لا يخرج عن الجماعة الا هالك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
26 - شفيق الجمعة 09 مارس 2018 - 20:53
هذه الزيارات هنا وهناك مرة بحجة الرياضة وأخرى المهرجان والفن وغير ذلك كلها من أجل التمهيد للتطبيع مع هذا الكيان الارهابي المغتصب لحق شعب بكامله وأي دولة تستقبلهم هي خائتة للعهد متواطئة مع هذا المحتل البغيض ولو بطريقة غير مباشرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
27 - رب ضارة نافعة الجمعة 09 مارس 2018 - 21:03
من يدري فالسماح لاسرائيل بالمشاركة يعود بالنفع على المغرب على الاقل هي لا تستفز المغرب في قضية الصحراء المغربية كما هو الحال بالنسبة لمصر والجزائر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
28 - يوسف سلا الجمعة 09 مارس 2018 - 21:11
لا للتطبيع مع محتلي القدس الشريف
كل من تخلى عن القضية يتخلى عن اي شيء من اجل المصلحة
اللهم لا تجعل الدنيا تشغلنا عن اخرتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
29 - حائز الجمعة 09 مارس 2018 - 23:29
المطبعين مع الكيان الصهيوني الخونة والعملاء لا يعجبهم من ينتقذ خيانتهم للأمة ولهذا تراهم يعلقون بالسلب لكل مغربي حر أبي لأنهم فاقدي الكرامة والعقل والإنسانية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 29 | عرض: 1 - 29

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.