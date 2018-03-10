تكريم المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في تونس

هسبريس - و.م.ع

نظم الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، بالعاصمة التونسية،تكريما لمنتخبات تونس والمغرب ومصر والسعودية المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام في روسيا بين 14 يونيو و15 يوليوز 2018.

وأبرز عماد الجبري كاتب الدولة التونسي المكلف بالرياضة، خلال هذا الحفل الذي نظم في إطار يوم الإعلام الرياضي العربي، بالتعاون مع جمعية الصحفيين الرياضيين التونسيين، بشراكة مع وكالة تونس إفريقيا للإنباء، الجهود التي يبذلها الاتحاد العربي للصحافة الرياضية في سبيل النهوض بالإعلام الرياضي بالعالم العربي. وأكد أن الرياضة دون إعلام ونقد بناء لا يمكنها أن تتطور وتتقدم، مشيدا بالإنجازات التي حققتها المنتخبات العربية المتأهلة إلى مونديال روسيا.

واعتبر محمد جميل عبد القادر، رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضة، أن تنظيم يوم الإعلام الرياضي العربي يعد مناسبة لتكريم المنتخبات العربية المشاركة في المونديال، وفرصة لإبراز قيمة الانجاز الذي حققته كرة القدم العربية بتأهل أربعة منتخبات دفعة واحدة. وأعرب عن الأمل في أن ترتقي المشاركة العربية إلى مستوى التطلعات، وتقترن بالتأهل إلى الدور الثاني، خاصة في ظل ما تملكه هذه المنتخبات من تقاليد كروية عريقة وسجل ناصع على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.

وأضاف عبد القار أن تنظيم هذا اليوم الإعلامي يأتي في إطار حرص الاتحاد العربي للصحافة الرياضية على جمع شمل كافة مكونات العائلة الإعلامية الرياضية في الوطن العربي، وبحث سبل تأمين تغطية متميزة للمشاركة العربية في المونديال الروسي، بما يضمن مادة إعلامية ثرية ومتنوعة تشد متتبعي مختلف وسائل الإعلام.

ومن جهته ثمن لطفي العرفاوي، الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ،مبادرة الاتحاد العربي للصحافة الرياضة بتكريم المنتخبات المتأهلة إلى المونديال، معتبرا أن ذلك يقيم الدليل على حرص الإعلاميين العرب ولاسيما العاملين في القطاع الرياضي على تكريس قيم التفوق والامتياز. واعتبر أن تأهل أربعة منتخبات عربية للمونديال يتخطى بعده الرياضي؛ ليشكل منصة مهمة يطل منها شباب البلدان العربية وثقافاتها وحضاراتها على العالم، من خلال حدث عالمي يشد الأنظار على مدى أكثر من شهر، معتبرا أن تنظيم لقاء للنقاش حول "الإعلام الرياضي العربي ومونديال روسيا.. الأدوار والتحديات" سيكون فرصة لتعزيز قدرات الإعلاميين في مجال تغطية المونديال بشكل احترافي.

وأكد وديع الجريء، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، من جهته أن تأهل أربعة منتخبات عربية إلى المونديال يعد ثمرة عمل جماعي وتظافر جهود عدة أطراف، داعيا الإعلاميين إلى مساندة المشاركة العربية في كأس العالم، من خلال الالتزام بمادة إعلامية موضوعية وتقديم نقد بناء وهادف. وأضاف أن المنتخبات العربية المتأهلة إلى المونديال كسبت الشوط الأول من رهانها بالتواجد ضمن صفوة المنتخبات العالمية في انتظار كسب الشوط الثاني بتحقيق نتائج ايجابية والظهور بوجه مشرف يعكس تطور كرة القدم العربية، معربا عن أمله في أن يكون الحضور الجماهيري العربي مكثفا في الملاعب الروسية لتقديم السند المعنوي الضروري للاعبين.