24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:15
|06:41
|12:42
|15:59
|18:36
|19:50
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- لاعبو الرجاء يقررون مقاطعة حصص التداريب
- ارتفاع نسبة تأنيث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
- تفاوض بين مدريد والرباط لتنظيم التهريب بسبتة
- بولحجول: لست انفصاليا وولي العهد أعجب بغنائنا
- مندوبية الغابات: الانقراض يهدد قرد "الماغو"
مصدر: "رسالة الزفزافي" تسائل زيان .. والمحامي: تصرف صبياني (5.00)
حواجز الأمواج تجابه القلق الياباني بعد 7 سنوات من ضربة "تسونامي" (5.00)
الشهيد المفقود بن الطيب .. بركاني قاتل في صفوف الثورة الفلسطينية (5.00)
- رصيف الصحافة: صرف "معاشات البرلمان" يهدد أموال مواجهة الأزمات - (71)
- بنعتيق يدعو مغاربة ألمانيا إلى جلب استثمارات كبرى ودعم تنمية الوطن - (57)
- رئيس الحكومة: الدستور عزز ألسن المملكة .. لا خوف على اللغة العربية - (50)
- إيقاف ناشط يؤجج الاحتجاجات في جرادة والنيابة العامة تبرر تدخلها - (44)
- بايتاس: مسار الثقة إعلان لنهاية شعبوية السياسية - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أزارو: النادي الأهلي سهل عودتي للمنتخب الوطني
أبدى المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي المصري، سعادته بالانضمام إلى المنتخب المغربي في معسكره المقبل، الذي يخوض خلاله مباراتين ضمن استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا.
وأوضح أزارو، في تصريحات نشرها المركز الإعلامي لنادي الأهلي، أن التواجد بين عناصر المنتخب المغربي جاء نتيجة المجهود الكبير الذي يبذله، والمردود الفني الذي قدمه مع الأهلي خلال الفترة الماضية.
وأشار اللاعب إلى أن عودته للانضمام للمنتخب، في هذا التوقيت ، تعد دافعا وحافزا كبيرا له للمزيد من التألق، من أجل المشاركة في كأس العالم، كاشفا عن رغبته في التألق بالمونديال وإحراز هدفه الأول خلال مشاركته الأولى بهذا الحدث الكبير.
ووجه أزارو الشكر لحسام البدري، المدير الفني للأهلي، على مساعدته له خلال الفترة الماضية من خلال ثقته الكبيرة في إمكانياته، واعتماده عليه بشكل أساسي، وإمداده بالكثير من النصائح الفنية التى ساعدته على الظهور بهذا الشكل المميز.
وأكد مهاجم الأهلي أن هدفه هذا الموسم، محليا وأفريقيا، هو تحقيق كل البطولات مع الأهلي.