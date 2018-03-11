أزارو: النادي الأهلي سهل عودتي للمنتخب الوطني

هسبريس ـ مُتابعة

أبدى المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي المصري، سعادته بالانضمام إلى المنتخب المغربي في معسكره المقبل، الذي يخوض خلاله مباراتين ضمن استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا.

وأوضح أزارو، في تصريحات نشرها المركز الإعلامي لنادي الأهلي، أن التواجد بين عناصر المنتخب المغربي جاء نتيجة المجهود الكبير الذي يبذله، والمردود الفني الذي قدمه مع الأهلي خلال الفترة الماضية.

وأشار اللاعب إلى أن عودته للانضمام للمنتخب، في هذا التوقيت ، تعد دافعا وحافزا كبيرا له للمزيد من التألق، من أجل المشاركة في كأس العالم، كاشفا عن رغبته في التألق بالمونديال وإحراز هدفه الأول خلال مشاركته الأولى بهذا الحدث الكبير.

ووجه أزارو الشكر لحسام البدري، المدير الفني للأهلي، على مساعدته له خلال الفترة الماضية من خلال ثقته الكبيرة في إمكانياته، واعتماده عليه بشكل أساسي، وإمداده بالكثير من النصائح الفنية التى ساعدته على الظهور بهذا الشكل المميز.

وأكد مهاجم الأهلي أن هدفه هذا الموسم، محليا وأفريقيا، هو تحقيق كل البطولات مع الأهلي.