24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1506:4112:4215:5918:3619:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. جواسيس صاحبة الجلالة (5.00)

  2. عناوين الأسبوعيات الفرنكوفونية في أكشاك المملكة (5.00)

  3. مصدر: "رسالة الزفزافي" تسائل زيان .. والمحامي: تصرف صبياني (5.00)

  4. حواجز الأمواج تجابه القلق الياباني بعد 7 سنوات من ضربة "تسونامي" (5.00)

  5. الشهيد المفقود بن الطيب .. بركاني قاتل في صفوف الثورة الفلسطينية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | أزارو: النادي الأهلي سهل عودتي للمنتخب الوطني

أزارو: النادي الأهلي سهل عودتي للمنتخب الوطني

أزارو: النادي الأهلي سهل عودتي للمنتخب الوطني
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 11 مارس 2018 - 04:25

أبدى المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي المصري، سعادته بالانضمام إلى المنتخب المغربي في معسكره المقبل، الذي يخوض خلاله مباراتين ضمن استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا.

وأوضح أزارو، في تصريحات نشرها المركز الإعلامي لنادي الأهلي، أن التواجد بين عناصر المنتخب المغربي جاء نتيجة المجهود الكبير الذي يبذله، والمردود الفني الذي قدمه مع الأهلي خلال الفترة الماضية.

وأشار اللاعب إلى أن عودته للانضمام للمنتخب، في هذا التوقيت ، تعد دافعا وحافزا كبيرا له للمزيد من التألق، من أجل المشاركة في كأس العالم، كاشفا عن رغبته في التألق بالمونديال وإحراز هدفه الأول خلال مشاركته الأولى بهذا الحدث الكبير.

ووجه أزارو الشكر لحسام البدري، المدير الفني للأهلي، على مساعدته له خلال الفترة الماضية من خلال ثقته الكبيرة في إمكانياته، واعتماده عليه بشكل أساسي، وإمداده بالكثير من النصائح الفنية التى ساعدته على الظهور بهذا الشكل المميز.

وأكد مهاجم الأهلي أن هدفه هذا الموسم، محليا وأفريقيا، هو تحقيق كل البطولات مع الأهلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.