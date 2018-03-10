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الرئيسية | رياضة | بدر هاري يتوعد "الوحش ريكُو" بالضربة القاضية

بدر هاري يتوعد "الوحش ريكُو" بالضربة القاضية

بدر هاري يتوعد "الوحش ريكُو" بالضربة القاضية
هسبورت ـ أمال بلحاج*
السبت 10 مارس 2018 - 15:15

ما تَزال فكرة الانتقام من الهولندي ريكو تراود بدر هاري، البطل المغربي في رياضة "الكيك بوكسينغ"، خصوصا بعد تحقيق فوزه الأوّل بعد مغادرته السجن، على حساب المصري الهلوندي حصدي جرجس في روتردام.

ويطمح هاري إلى خوض نزال ثان أمام "الوحش ريكو"، رغبة من البطل المغربي في ردّ الهزيمة التي تلقّاها خلال النزال الذي جمع الطرفين، وانتهى بانسحاب بدر معلنا التعرّض إلى إصابة في اليد.

وأكّدت تقارير صحافية أن بدر هاري ينتظر مواجهة "الوحش" بفارغ الصبر؛ إذ من المنتظر أن تتم برمجة نزالهما قريبا، ليكون الصدام هو الأقوى خلال هذا الموسم والأكثر متابعة، لما يحمله من "طابع انتقامي" لدى هاري وارتباطه عند ريكو بالرغبة في تأكيد التفوق.

وقال البطل العالمي بدر هاري، في تصريحات صحافية، إن منازلة ريكو تعد الهزيمة الوحيدة له في "منافسات غلوري"، لذلك يعد الجمهور بالثأر خلال النزال المقبل، مع تحقيق الانتصار بالضربة التقنية القاضية "K.O"، لإنهاء الجدل القائم حول هوية المقاتل الأفضل في العالم.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - جمال.ع السبت 10 مارس 2018 - 15:30
بالتوفيق يابدر وبالنجاح لكل من يرفع الراية الوطنية ويشرف المغاربة في المحافل العالمية
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120
2 - مصطفى تامسلمت السبت 10 مارس 2018 - 15:52
أتمنى لك التوفيق اخي بادر والله انت بطل الابطال دائما اشجعك. أتمنى لك الفوز انشاء الله ونحتفل بفوزك
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63
3 - محب للرياضة السبت 10 مارس 2018 - 15:55
حسب ما رأيناه في مقابلته الأخيرة ضد جرجس فالبطل هاري ليس بعد في مستوى الوحش ريكو، جرجس نزل مستواه كثيرا السنوات الأخيرة مع ذلك سبب لهاري مشاكل عدة ولذلك على بطلنا المزيد من التمرن والعمل، للاستفادة فقط بدر هاري كان في الماضي يتبارى لصالح هولندا ولعلمها الوطني، علم المغرب ظهر فقط عندما هاجمته الصحافة الهولندية بسبب اعتدائاته المتكررة على الناس في المقاهي والملاهي الليلية.
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43
4 - الرياضة أخلاق السبت 10 مارس 2018 - 16:01
اتمنى ان يضبط أعصابه ولايقدم على فعل يلقيه خلف القضبان قبل نزاله القادم
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40
5 - حجي07... السبت 10 مارس 2018 - 16:05
هدو هوما الفنانين ليكيعاليو الريه ديال البلاد فى الخارج ماشي بحال شي فنانين كايدرو الفضيح ؟؟؟؟
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12
6 - خريبكي السبت 10 مارس 2018 - 16:10
يا ودي ضاربو غير معا زمان بعدا
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20
7 - السعيد السبت 10 مارس 2018 - 16:11
كلنا مع بدر هاري ولكن الحقيقية مستواه الحالي متوسط جدا لن يستطيع الفوز على ريكو .عليه الاستعداد الجيد والعمل الشاق للعودة الى مستوى الفتى الذهبي.مامنياتنا له بالتوفيق.
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25
8 - Younes-Painter السبت 10 مارس 2018 - 16:12
اعتقد ان بدر هاري يعرف ما يقوله لان عنده ميزة لا توجد عند الكثير من المقاتلين و هي الثقة في النفس و المعرفة الظقيقة لنقط ضعف و قوة الخصم.
ريكو فيرهوفين رغم قوته الجسدية و صلابته الا انه لا يزال خاءفا الى حد مة من ماضي و كاريزما هاري.
و ربما قد لاحضتم جميعا كيف تغيرت عقلية هاري بعد خروجه من السجن من لاعب جامح و متوتر الى شخص هادىء و متزن و رزين في تعليقاته.
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21
9 - fahd السبت 10 مارس 2018 - 17:33
السلام عليكم و رحمة الله و تعالى لنكن واقعيين بدر هاري مغربي و نريد له الفوز دائما لكنه تراجع مستواه كتيرا و أصبحت لياقته البدنية لا ترعب المنافس و ضرباته لا ترقى للمستوى المطلوب لهزم ريكو يجب عليه ان يخرج اولا من أزمته النفسية و يجتهد كتيرا انا كمتتبع لا اراهن عليه سينهزم ادا تبارى مع ريكو بداك المستوى الأخير المهم بالتوفيق يا هاري و ارفع الراية المغربية
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3
10 - عسو السبت 10 مارس 2018 - 17:40
نتمنى للبطل المغربي الكبير التوفيق والنجاح ونطلب منه أن يحتاط جيدا من ريكو وان يتدرب كثيرا وان يمتنع عن أي تصريح صحفي والحفاظ على تركيزه لأن التصاريح الصحافية لا تكون في الصالح عموما إلا بعد النزال انا قبله فأنا لا احبدها. الله المعين ونحن معك.
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2
11 - مشجع السبت 10 مارس 2018 - 17:40
بالتوفيق و النجاح والفوز إن شاء الله
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1
12 - Sniper السبت 10 مارس 2018 - 19:04
Hi badr
I’am really anxious about you defying RICO at this time because he is much more powerful than you Bro and this time there will be no reason to escape you will be destroyed by KO and you will end your career in really a bad and disgusting way .So my advice to you is do not provoke a man like Rico because he is really a destructive machine up to know,and believe me you will regret yourself defying him.So take care Bro
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0
13 - عامر السبت 10 مارس 2018 - 19:31
بدر هاري مقاتل شرس و قوي ولكن في الوقت الحالي يحتاج الى كثير من التمارين اللياقة و تقوية بدنه و عضلاته ... الصيد الثمين و السمين يحتاج الى صياد كبير و ماهر ...اعتقد ان ريكو لياقته عالية جدا و يمتلك جسم ضخم و حركاته سريعة ... اتمنى من بدر ان يستفيد من أخطائه و كذلك اخطاء الملاكمين الذين واجهوا ريكو و ان يدرس نقاط ضعفه و بدر يحتاج الى نزال اخر قبل نزاله لريكو الوحش.
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3
14 - جحا الرياضي السبت 10 مارس 2018 - 21:31
كلنا مغاربة وكلنا نريد رد الاعتبار لهاري، ولكن اقول لهاري التوعد شيء والحلبة شيء اخر،بدر كان سيد الحلبة في هذه الرياضة لسنوات، لكن الدوام لله، اظن ان ريكو الان هو اقوى واكثر فتوة من هاري، لازم اخذ الحيطة والحذر من المنافس، ومجاراة المبارة بذكاء لكسب النقط، اما الكاو فلا اظن ريكو صيدا ثمينا، نتمنى الفوز لولد بلادي.
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