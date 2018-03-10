بدر هاري يتوعد "الوحش ريكُو" بالضربة القاضية

هسبورت ـ أمال بلحاج*

ما تَزال فكرة الانتقام من الهولندي ريكو تراود بدر هاري، البطل المغربي في رياضة "الكيك بوكسينغ"، خصوصا بعد تحقيق فوزه الأوّل بعد مغادرته السجن، على حساب المصري الهلوندي حصدي جرجس في روتردام.

ويطمح هاري إلى خوض نزال ثان أمام "الوحش ريكو"، رغبة من البطل المغربي في ردّ الهزيمة التي تلقّاها خلال النزال الذي جمع الطرفين، وانتهى بانسحاب بدر معلنا التعرّض إلى إصابة في اليد.

وأكّدت تقارير صحافية أن بدر هاري ينتظر مواجهة "الوحش" بفارغ الصبر؛ إذ من المنتظر أن تتم برمجة نزالهما قريبا، ليكون الصدام هو الأقوى خلال هذا الموسم والأكثر متابعة، لما يحمله من "طابع انتقامي" لدى هاري وارتباطه عند ريكو بالرغبة في تأكيد التفوق.

وقال البطل العالمي بدر هاري، في تصريحات صحافية، إن منازلة ريكو تعد الهزيمة الوحيدة له في "منافسات غلوري"، لذلك يعد الجمهور بالثأر خلال النزال المقبل، مع تحقيق الانتصار بالضربة التقنية القاضية "K.O"، لإنهاء الجدل القائم حول هوية المقاتل الأفضل في العالم.

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