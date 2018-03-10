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كُتّاب وآراء
بدر هاري يتوعد "الوحش ريكُو" بالضربة القاضية
ما تَزال فكرة الانتقام من الهولندي ريكو تراود بدر هاري، البطل المغربي في رياضة "الكيك بوكسينغ"، خصوصا بعد تحقيق فوزه الأوّل بعد مغادرته السجن، على حساب المصري الهلوندي حصدي جرجس في روتردام.
ويطمح هاري إلى خوض نزال ثان أمام "الوحش ريكو"، رغبة من البطل المغربي في ردّ الهزيمة التي تلقّاها خلال النزال الذي جمع الطرفين، وانتهى بانسحاب بدر معلنا التعرّض إلى إصابة في اليد.
وأكّدت تقارير صحافية أن بدر هاري ينتظر مواجهة "الوحش" بفارغ الصبر؛ إذ من المنتظر أن تتم برمجة نزالهما قريبا، ليكون الصدام هو الأقوى خلال هذا الموسم والأكثر متابعة، لما يحمله من "طابع انتقامي" لدى هاري وارتباطه عند ريكو بالرغبة في تأكيد التفوق.
وقال البطل العالمي بدر هاري، في تصريحات صحافية، إن منازلة ريكو تعد الهزيمة الوحيدة له في "منافسات غلوري"، لذلك يعد الجمهور بالثأر خلال النزال المقبل، مع تحقيق الانتصار بالضربة التقنية القاضية "K.O"، لإنهاء الجدل القائم حول هوية المقاتل الأفضل في العالم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
ريكو فيرهوفين رغم قوته الجسدية و صلابته الا انه لا يزال خاءفا الى حد مة من ماضي و كاريزما هاري.
و ربما قد لاحضتم جميعا كيف تغيرت عقلية هاري بعد خروجه من السجن من لاعب جامح و متوتر الى شخص هادىء و متزن و رزين في تعليقاته.
I’am really anxious about you defying RICO at this time because he is much more powerful than you Bro and this time there will be no reason to escape you will be destroyed by KO and you will end your career in really a bad and disgusting way .So my advice to you is do not provoke a man like Rico because he is really a destructive machine up to know,and believe me you will regret yourself defying him.So take care Bro