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كُتّاب وآراء
هدف نظيف يعطي الفوز للحسنية في مواجهة الرجاء
نجح فريق حسنية أكادير في اقتناص فوز ثمين على حساب ضيفه الرجاء الرياضي، بحصة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب "أدرار" بأكادير، برسم الجولة 20 من منافسات الدوري الاحترافي.
وشهدت مختلف أرجاء وجنبات ملعب "أدرار" تعزيزات أمنية كبيرة لتجاوز أي انفلات يعكر أجواء المواجهة، خصوصا بعد المناوشات التي وقعت بين جماهير الفريقين، صباح اليوم، وترتب عنها حدوث بعض أعمال الشغب.
من جهة أخرى واصل لاعبو الرجاء حمل شارة الاحتجاج على الوضع المالي المزري الذي باتوا يعيشونه داخل أسوار الفريق البيضاوي، قبل يومين من شروعهم في الامتناع عن حضور الحصص التدريبية.
تمكن عميد "غزالة سوس"، جلال الداودي، من تسجيل أول هدف للحسنية في الدقيقة 11، عن طريق تسديدة مركزة هزم بها الحارس الرجاوي، بعد تمريرة دقيقة من رجل بديع أووك. وهز يوسف الكناوي شباك الرجاء من جديد، في الدقيقة 19، غير أن صافرة الحكم سمير الكزاز، لم تحتسب الهدف.
ورفع فريق حسنية أكادير رصيده في سبورة ترتيب البطولة، بعد هذا الفوز ،إلى النقطة 37 في المركز الأول مؤقتا، مناصفة مع اتحاد طنجة، في الوقت الذي جمدت الهزيمة رصيد الرجاء في 35 نقطة، بالصف الثالث مؤقتا.
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تعليقات الزوّار (13)
اربعون سنة عجاف،ثم بعد الحليب نوض الدري صغير السنان .
عليكم بالصير و" الحسبان "
أظن أن اﻹنتقادات اللادعة اﻷخيرة قد َرنَّتْ في آذان اللاعبين وذلك تُزكّيه الطريقة التي إحتفل بها الداودي بعد تسجيله الهدف.
كلنا نعرف مَتى يُطلِق الكامون رائحته الطيبة.
هي اذا قدم استقالته وانسحب بكرامة