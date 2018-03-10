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الرئيسية | رياضة | هدف نظيف يعطي الفوز للحسنية في مواجهة الرجاء

هدف نظيف يعطي الفوز للحسنية في مواجهة الرجاء

هدف نظيف يعطي الفوز للحسنية في مواجهة الرجاء
هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج*
السبت 10 مارس 2018 - 17:10

نجح فريق حسنية أكادير في اقتناص فوز ثمين على حساب ضيفه الرجاء الرياضي، بحصة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب "أدرار" بأكادير، برسم الجولة 20 من منافسات الدوري الاحترافي.

وشهدت مختلف أرجاء وجنبات ملعب "أدرار" تعزيزات أمنية كبيرة لتجاوز أي انفلات يعكر أجواء المواجهة، خصوصا بعد المناوشات التي وقعت بين جماهير الفريقين، صباح اليوم، وترتب عنها حدوث بعض أعمال الشغب.

من جهة أخرى واصل لاعبو الرجاء حمل شارة الاحتجاج على الوضع المالي المزري الذي باتوا يعيشونه داخل أسوار الفريق البيضاوي، قبل يومين من شروعهم في الامتناع عن حضور الحصص التدريبية.

تمكن عميد "غزالة سوس"، جلال الداودي، من تسجيل أول هدف للحسنية في الدقيقة 11، عن طريق تسديدة مركزة هزم بها الحارس الرجاوي، بعد تمريرة دقيقة من رجل بديع أووك. وهز يوسف الكناوي شباك الرجاء من جديد، في الدقيقة 19، غير أن صافرة الحكم سمير الكزاز، لم تحتسب الهدف.

ورفع فريق حسنية أكادير رصيده في سبورة ترتيب البطولة، بعد هذا الفوز ،إلى النقطة 37 في المركز الأول مؤقتا، مناصفة مع اتحاد طنجة، في الوقت الذي جمدت الهزيمة رصيد الرجاء في 35 نقطة، بالصف الثالث مؤقتا.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - Zit oued sous السبت 10 مارس 2018 - 17:32
مبروك للحسنية هذا الفوز المهم .كادت الحصة ان تكون اكبر لولا تسرع اللاعبين. الحسنية فريق منظم ولمست المدرب الاسباني ظاهرة. مبروك مدينة اكادير.
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19
2 - انور السبت 10 مارس 2018 - 17:43
مبروك الفوز الحسنية . أول مرة تلعب الكرة بعيدا عن السباحة . مبارة كبيرة لبديع اووك والعميد الداودي أمام فريق تائه. عقولهم خارج المستطيل الأخضر والمدرب أصبح متجاوزا منذ مبارة نواذيبو. الرجاء دخلت النفق المسدود مع المشاكل الخطيرة لتسيير الرئيس الذي تحدى الجميع بما فيها الجامعة . على المنخرطين الاتحاد وإسقاط فرعون الرجاء .مبروك أغادير وهاردلاك الرجاء .
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10
3 - جواد بادة السبت 10 مارس 2018 - 17:48
مبروك لغزالة سوس.
اربعون سنة عجاف،ثم بعد الحليب نوض الدري صغير السنان .
عليكم بالصير و" الحسبان "
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-6
4 - Bozar السبت 10 مارس 2018 - 17:53
برافو الرجاء ....اليوم تأكدت ان الرجاء هي الاقوى رغم المشاكل والصعاب ....الحسنية بلاعبيها الفرافر لم تنجح في هزم الرجاء الا بهدف يتيييييم ....ضننت ان الرجاء ستنهزم برزمة من الاهداف لكن رجال الرجاء كبحوا فرافرة سوس ...خنقوهم وكادوا يتعادلون .....برافو الرجاء والله برافو اينكم يا حكماء
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-29
5 - بافاري السبت 10 مارس 2018 - 17:56
حان الوقت
أظن أن اﻹنتقادات اللادعة اﻷخيرة قد َرنَّتْ في آذان اللاعبين وذلك تُزكّيه الطريقة التي إحتفل بها الداودي بعد تسجيله الهدف.
كلنا نعرف مَتى يُطلِق الكامون رائحته الطيبة.
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4
6 - Granit السبت 10 مارس 2018 - 17:58
فريق غزالة سوس على خطى ثابتة نحو تحقيق اللقب ان صارت على هذا المنوال الذي غابت عنه منذ عقدين من الزمن
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14
7 - الرجاء في الطريق إلى الخراب السبت 10 مارس 2018 - 17:58
دائما اللوم كل اللوم على حسبان ومن يسير في فلكه.. اقول لهم أليس لكم نداء الضمير ..كفى من التعنت والتطاحن.. صراحة ماعندي مانقول لاحول ولا قوة إلا بالله.. هذا الشيء بزاف .كفى العالم تفرج فيكم.. واش خاصكم حكم جنائي باش تمشيو ..
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9
8 - سوسي حر. السبت 10 مارس 2018 - 18:10
اولا مبروك الانتصار و ثلات نقاط هامة للحسنية في سباق الحصول على درع البطولة..و هارد لاك للرجاء..و بصراحة اتأسف عن ما وقع و يقع لهدا الفريق الدي يشكل ارث و علامة بارزة في التاريخ الكروي المغربي ...لاعبو الرجاء بين مطرقة المشاكل المادية و التسييرية و سندان مواصلة السباق نحو اللقب الغالي...هما امران احلاهما مر..اما الاضراب للحصول على المستحقات المادية..و نسيان اللقب..او البحث عن اللقب و انتظار المستحقات الى اجل غير مسمى...لك الله يا رجاء و و الله يمهل و لا يهمل يا حسبان..
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6
9 - Granit السبت 10 مارس 2018 - 18:13
تحية رياضية إلى جميع مكونات الفرق الوطنية بما فيها نادي حسنية أكادير الذي ابهرنا بأداءه المتميز خلال هذه المباراة رغم بعض الغيابات في صفوف فريق الرجاء،
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3
10 - حجي07... السبت 10 مارس 2018 - 18:15
انا رجاوي هنئاً للغزلة سوس. و حض سعيد لرجاء.وكنقول لسي حسبان يك على خطرك دبا ؟؟هذا آسوء راىيس داز فى فريق الرجاءالرياضي
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7
11 - مومو السبت 10 مارس 2018 - 19:55
مقابلة كانت شيقة لﻻعب اوك ﻻعب متميز كنت اسمع عنه فقط لكن اليوم تاكدت عن ما كان يقال عنه أضن نظرا لمؤهﻻته الفنية يستحق اعطائه فرصة في المنتخب في المقابﻻت اﻻعدادية المقبلة و ﻻ أعرف سبب عدم المنادات عليه للمنتخب المحلي
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2
12 - الرجاء فوق الجميع السبت 10 مارس 2018 - 20:06
الحالة الوحيدة التي ستحترم فيها رئيس اارجاء
هي اذا قدم استقالته وانسحب بكرامة
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1
13 - Houcine السبت 10 مارس 2018 - 21:18
نعم حسبان يريد ترك الرجاء لكن شرطه الوحيد هو الا يأتي بودريقة لخلافته ...يعني ان الرجاء تعاني بسبب صراع شخصي بين الاثنين حسبان وبودريقة .....يجب على السيد لقجع ان يتدخل لانقاد الرجاء لان الرجاء ارث كروي ورمز للكرة المغربية على مستوى القارة والعالم ....الرجاء لابد لها من رئيس رياضي رجاوي رجل اعمال يتقن الاسثتمار والبيع والشراء ويفهم كيف يلعب بالبيضة والحجر ....مباراة الحسنية هزيمة الرجاء منتضرة هزيمة صغيرة والرجاء مفككة الخطوك اعطاب وعياء وغياب عن التنافسية و شرود ذهني لدى اللاعبين وانا ارى ان كاريدو لا يشتغل كتيرا على الناحية الهجومية لاعبو الرجاء لهم من التقنيات ما يستطيعون به ضرب كل الدفاعات بثلاتيات وثنائيات و تمريرات في ضهر الدفاع ...لكن للاسف لانرى شيءا من هدا .....اللهم خد بيد الرجاء لانها تعاني وهي التي افرحت المغاربة كلهم ...ايها الحكماء سارعوا لانقاد الرجاء
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