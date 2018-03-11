العربي: أشْتَاق إلى المنتخب المغربي .. واحْتِرافي بالخلِيج سبب إبعادي

حاورته: أمال بلحاج

يَعيش المحترف المغربي يوسف العربي فترة ازدهار رفقة نادي الدحيل القطري، بتصدّره قائمة ترتيب هدافي دوري "نجوم" قطر، واقترابه من تحطيم رقم قياسي يرجع إلى هداف الغرافة السابق البرازيلي كليمرسون الذي سجّل 27 هدفا موسم 2007-2008، ناهيك عن تربّع ناديه على العرش، وبصمه على مسار جيّد في دوري أبطال آسيا، إذ يطمح الفريق الذي يحمل قميصه إلى التتويج بجميع الألقاب الممكنة هذا الموسم.

يوسف العربي كشف، في حوار أجرته معه جريدة "هسبورت"، عن سبب إبعاده عن المنتخب الوطني المغربي واشتياقه إلى أجواء "أسود الأطلس"، متطرّقا إلى حظوظ العناصر الوطنية ضمن مجموعة "الموت"، وعن رغبته في العودة إلى تشكيلة المنتخب خلال المونديال، هذا في الوقت الذي باح فيه بهوية الفريق المغربي الذي سيسعد بارتداء قميصه، في حال أنهى مساره في الدوري الاحترافي المغربي.

عشت اندماجا لأوّل مرة في مسيرتك الكروية بين لخويا والجيش القطريين، حدّثنا عن هذه التجربة؟

الاندماج كان جيدا بالنسبة إلينا، فقد تعززت التشكيلة بعدد من اللاعبين الجيدين، أمثال كل من لوكاس منديز ومراد ناجي، وقدّموا الإضافة إلى المجموعة واستطاعوا الظهور بشكل جيد حتى الآن في دوري "نجوم" قطر ودوري أبطال آسيا.

هل أعطى هذا الاندماج أكله على صعيد النتائج؟

نعم، لقد أعطى أكله بشكل جيّد، خصوصا من الناحية الدفاعية؛ فالفريق الآن يتصدّر سبورة ترتيب دوري نجوم قطر، ويسير بشكل ممتاز في دوري أبطال آسيا، وهو ما يعني بكل تأكيد أن الإضافات كانت مميّزة.

تتصدّرون الدوري وتتألّقون في آسيا.. ما هي طموحاتكم؟

نستمر في تقديم المستوى الجيّد الذي لطالما عرفنا به، ونحن نطمح إلى صدارة مجموعتنا في دوري أبطال آسيا، حيث استطعنا تحقيق الفوز على حساب نادي السد القطري، وتقليص الفارق بيننا وهو ما سيقرّبنا من إحراز اللقب الثاني على التوالي.

تتصدّر قائمة هدافي قطر، هل تطمح إلى الظفر باللقب مرة أخرى؟

الحمد لله، استطعت إحراز لقب هداف دوري نجوم قطر خلال الموسم الماضي، بالرغم من الإصابة التي أبعدتني عن الملاعب لفترة طويلة، كما أنني أسعى خلال الموسم الحالي إلى اقتناص اللقب من جديد بما أنني أتصدّر قائمة المنافسة، وإن شاء الله سأواصل بالأداء نفسه.

هل تفكّر في الاستمرار مع فريقك، أو خوض تجربة جديدة؟

تجربتي مع الدحيل القطري أعتبرها مميزة للغاية؛ لأني استطعت أن أظهر إمكاناتي بشكل جيد، لكن حاليا لا أفكّر في إنهاء عقدي مع النادي، على اعتبار أن العقد سار مفعوله لسنة ونصف السنة أخرى، كما أنني قد أنهي مساري في الدوحة، كل شيء وارد والله أعلم.

ماذا عن الدوري المغربي، ألا تفكّر في إنهاء مسارك فيه؟

حاليا، لا يمكنني التفكير في هذا الأمر، باعتباري لاعبا محترفا ملزما باحترام العقد الذي يجمعني بنادي الدحيل. وإذا سمحت لي الفرصة باللعب يوما في المغرب، فسأكون سعيدا لو ارتديت قميص فريق الرجاء البيضاوي.

ثلاثة أشهر فقط تفصل العالم على انطلاق المونديال.. هل في إمكان المغرب تحقيق التأهل إلى الدور الثاني؟

المنتخب المغربي حقّق نتائج جيدة خلال التصفيات الإفريقية، واستطاع العودة بقوة إلى أن نجح في التأهل إلى كأس العالم، وبالرغم من قوّة المجموعة التي وقع فيها المغرب بوجود كل من إسبانيا والبرتغال، إلا أنه تنتظرنا مباراة مهمة أمام المنتخب الإيراني، وإذا تمكّنا من الفوز على الأخير، فستصبح حظوظنا وافرة في التأهل إلى الدور الثاني، وأتمنى أن نذهب بعيدا في هذه البطولة العالمية.

هيرفي رونار أبعد جل محترفي الخليج ما عدا بوصوفة.. هل في نظرك هذا القرار عادل؟

هذا القرار يعود إلى المدرب وهو صاحب الحق في الاختيار. أما بالنسبة إلي، فأنا جاهز في أيّ وقت للالتحاق بالمنتخب الوطني وتقديم خدماتي.

هل سبب إبعادك يرجع إلى وجود مهاجمين أفضل منك أم إلى احترافك في الخليج؟

يمكن أن يكون غيابي عن المنتخب الوطني المغربي بسبب احترافي في أحد الدوريات الخليجية، وأنا مقتنع تماما بأن المستوى الفني للدوريات الأوروبية أفضل من الدوريات العربية والخليجية.

ألم تفكّر في العودة إلى أوروبا قصد استعادة حظوظك في اللعب لـ"الأسود"؟

نحن الآن مشرفون على نهاية الموسم، ولا يمكن الانتقال إلى أوروبا، ولكن عليّ التفكير في إنهاء موسمي بشكل جيد رفقة الدحيل القطري والظهور المثالي في دوري أبطال آسيا.. هذا ما يشغل تفكيري الآن.

هل تتواصل مع الناخب الوطني هيرفي رونار؟

لا يوجد أي تواصل بيني وبين المدرب هيرفي رونار، وقرار استبعادي يعود إليه.

هل تتوقّع إعادتك خلال وديات صربيا وأوزباكستان؟

أنا أشتاق إلى العودة إلى المنتخب الوطني المغربي والدفاع عن شعاره؛ ولكن يبقى الأمر كما قلت في يد المدرب، فهو الوحيد صاحب القرار في ما يخص عودتي أو إبعادي، وإذا استدعاني سأكون في غاية السعادة بكل تأكيد.

شاركت في كل البطولات إلا كأس العالم.. ألا تحلم بذلك مع "الأسود"؟

بالتأكيد، فكل لاعب كرة القدم يهدف إلى المشاركة في كأس العالم، وإذا تم استدعائي سيكون شرفا كبيرا بالنسبة إلي الدفاع عن ألوان بلدي في هذا المحفل المهم، حيث أجتهد وأعمل من أجل هذا الظهور إن شاء الله، وأتمنى أن أحظى بهذا الشرف.

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