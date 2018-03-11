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كُتّاب وآراء
بلال ميكري يقود الدفاع الجديدي لهزم الجيش الملكي
قاد اللاعب الدكالي بلال ميكري، فريقه الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، لحسم النقاط الثلاث لمباراة الجولة 20 من البطولة التي جمعته اليوم السبت على أرضية ملعب العبدي في الجديدة بضيفه الجيش الملكي، وذلك بعد أن أحرز الهدف الوحيد للدفاع.
وشهدت مجريات المواجهة ندية بين عناصر الطرفين، أبقت البياض يسيطر على نتيجة المباراة إلى حدود الأنفاس الأخيرة، حيث نجح بلال ميكري، في هز شباك "العساكر" في الدقيقة 84، لينتزع بذلك أبناء عبد الرحيم طاليب، فوزهم التاسع في بطولة هذا الموسم.
ورفع فريق الدفاع الحسني الجديدي رصيده في سبورة ترتيب البطولة بعد هذا الفوز إلى النقطة 32 في الصف الرابع، على بعد ثمان نقاط عن المتصدر اتحاد طنجة، فيما بقي رصيد الجيش الملكي في حدود النقطة 28 في المركز الثامن مؤقتا، بعد هذه الهزيمة التي تعد السادسة من نوعها هذا الموسم.