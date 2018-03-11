القرش المسفيوي يستعرض قوته أمام أولمبيك خريبكة

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

حقق فريق أولمبيك أسفي لكرة القدم، فوزا ثمينا على حساب ضيفه أولمبيك خريبكة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية ملعب المسيرة في أسفي، برسم نزال الجولة 20 من منافسات الدوري الاحترافي.

ونجح عبد الحفيظ ليركي، في افتتاح حصة التهديف مبكرا لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف اللاعب حمزة غودالي، الهدف الثاني في الجولة الثانية من المواجهة في حدود الدقيقة 83، ليحسم بذلك "القرش المسفيوي" النقاط الكاملة لهذا النزال.

وأضاف أولمبيك أسفي ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيده، حيث رفعه إلى النقطة 31 في الصف الخامس مؤقتا، في المقابل أبقت الهزيمة رصيد أولمبيك خريبكة في النقطة 22 في المركز 12.

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