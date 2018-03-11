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الرئيسية | رياضة | التعادل السلبي يحسم مباراة الفتح ونهضة بركان

التعادل السلبي يحسم مباراة الفتح ونهضة بركان

التعادل السلبي يحسم مباراة الفتح ونهضة بركان
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 11 مارس 2018 - 20:45

أنهى التعادل السلبي نتيجة المباراة التي جمعت اليوم الأحد بين فريقي الفتح الرياضي الرباطي لكرة القدم وضيفه النهضة الرياضية البركانية على أرضية ملعب مولاي الحسن في الرباط، برسم نزال الجولة 20 من منافسات الدوري الاحترافي.

وأضاف الفريقين نقطة واحدة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، إذ بلغ رصيد الفتح الرباطي النقطة 28 في المركز السادس مؤقتا مناصفة مع كل من الوداد الرياضي والجيش الملكي، في الوقت الذي يحتل نهضة بركان الصف الخامس مؤقتا برصيد 29 نقطة.

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1 - Spectateur berkanais الأحد 11 مارس 2018 - 21:43
L'arbitrage n'a pas été du tout à la hauteur. Il a siffle une faute simulée contre Tourabi en premiere mi-temps qui n'aurait pas du avoir lieu., l'attaquant du FUS la simulé.
Comme cela ne lui suffisait pas, il a sorti le carton rouge mili-mitari contre Akhmis.
Autant en emporté le vent ce genre d'arbitre.
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2 - مغربي حر الأحد 11 مارس 2018 - 22:32
بالنظر الى مجريات المقابلة و التي لا تختلف عن جل المباريات التي يجريها فريق فريق الفتح، فقد كانت مملة بكل ما تحمله الكلمة من معنى!!!!! أضف الى ذلك برودة المدرجات كالعادة، و كأن الفتح ليس رباطيا!!!!!
السؤال الذي يطرح نفسه بحدة : متى سيستيقظ المكتب المديري لفريق الفتح و يقيل السيد الركراكي الذي لم يبق له ما يضيفه للفريق صراحة؟؟؟؟
فلا انتدابات في المستوى و لا خطة مركزة و لا تشكيلة مستقرة!!!!!!!!
صراحة لا يشرفني المستوى الذي بات عليه فريقي المفضل الفتح الرباطي.... أين ثوابت الفريق و نحن من فزنا بالبطولة منذ سنتين؟ أين إمكانيات الفريق؟
يصيبني احباط كبير حين اشاهد فرق كطنجة و الوداد و الرجاء و حسنية اكادير يقدمون كرة قدم جميلة فيها حركيّة و ميكانيزمات و حرارة الجمهور..... أين نحن من كل هذا؟؟؟؟؟
هرمنا....
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