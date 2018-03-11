التعادل السلبي يحسم مباراة الفتح ونهضة بركان

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

أنهى التعادل السلبي نتيجة المباراة التي جمعت اليوم الأحد بين فريقي الفتح الرياضي الرباطي لكرة القدم وضيفه النهضة الرياضية البركانية على أرضية ملعب مولاي الحسن في الرباط، برسم نزال الجولة 20 من منافسات الدوري الاحترافي.

وأضاف الفريقين نقطة واحدة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، إذ بلغ رصيد الفتح الرباطي النقطة 28 في المركز السادس مؤقتا مناصفة مع كل من الوداد الرياضي والجيش الملكي، في الوقت الذي يحتل نهضة بركان الصف الخامس مؤقتا برصيد 29 نقطة.

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