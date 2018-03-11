"الماط" يوقف الانتصارات المتتالية للوداد البيضاوي

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

فرض فريق المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم، نتيجة التعادل على مضيفه الوداد الرياضي البيضاوي، في مباراة المتناقضات التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، برسم مباراة ختام الجولة 20 من منافسات الدوري الاحترافي، وذلك بعد أن انتهى النزال بدون أهداف.

وتبادل لاعبو الفريقين بعض محاولات التهديف منذ الدقائق الأولى من المواجهة بحثا عن إحراز هدف السبق، إذ أبان كل طرف على الرغبة في حسم النقاط الكاملة للمباراة بالنظر إلى حاجة كل فريق إلى النقاط الثلاث، إلا أن يقظة المدافعين وتألق الحراس أبقى البياض يسيطر على نتيجة النزال.

وضيع المتألق أمين تيغزوي، في حدود الدقيقة 16 أبرز فرصة للتهديف في الجولة الأولى، كان من خلالها الفريق البيضاوي قريبا من افتتاح حصة التهديف، إذ عاكس الحظ تيغزوي وارتطمت كرته بالقائم بعد مراوغة ناجحة للحارس محمد اليوسفي.

وعرفت أطوار النزال ايقاع مرتفع بين الفريقين، حيث رد لاعبو "الماط" على كرة تيغزوي، بخلق العديد من محاولات التهديف، لم تستثمر بالشكل الأمثل، قبل أن يعود أمين تيغزوي، ليضيع من جديد فرصة أخرى سانحة للتهديف في الدقيقة 44، أنهى على وقع الحكم محمد النحيح تفاصيل النصف الأول للمباراة.

وتواصلت فترات الجولة الثاني، حيث واصل لاعبو الطرفين بحثهما عن فتح الممرات في الخط الخلفي للفريق الخصم وفك شفرة المدافعين، غير أن لاعبو الخط الخلفي للفريقين تغلبوا على المهاجمين في مجمل الكرات، لتتواصل بذلك الفعالية الهجومية عن التحركات الهجومية لعناصر الفريقين.

وأتيحت أبرز فرصة سانحة للتهديف للفريق التطواني في الجولة الثانية، عن طريق حمزة الموساوي، في الدقيقة 61، سقط على إثرها المدرب التطواني بنحساين على الأرض متحسرا عن ضياع كرة المباراة، ليتواصل بعدها عجز الطرفين عن إيجاد الحلول المفقودة من الناحية الهجومية، إلى غاية إطلاق الحكم النحيح صافرته النهائية.

وبلغ رصيد الفريق البيضاوي في سبورة ترتيب البطولة بعد هذا التعادل النقطة 29 في المركز السادس، في المقابل رفع المغرب التطواني رصيده إلى النقطة 14 في الصف قبل الأخير، إذ ينتظره عمل كبير وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط لضمان البقاء في بطولة القسم الأول.

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