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الرئيسية | رياضة | "الماط" يوقف الانتصارات المتتالية للوداد البيضاوي

"الماط" يوقف الانتصارات المتتالية للوداد البيضاوي

"الماط" يوقف الانتصارات المتتالية للوداد البيضاوي
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 11 مارس 2018 - 22:05

فرض فريق المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم، نتيجة التعادل على مضيفه الوداد الرياضي البيضاوي، في مباراة المتناقضات التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، برسم مباراة ختام الجولة 20 من منافسات الدوري الاحترافي، وذلك بعد أن انتهى النزال بدون أهداف.

وتبادل لاعبو الفريقين بعض محاولات التهديف منذ الدقائق الأولى من المواجهة بحثا عن إحراز هدف السبق، إذ أبان كل طرف على الرغبة في حسم النقاط الكاملة للمباراة بالنظر إلى حاجة كل فريق إلى النقاط الثلاث، إلا أن يقظة المدافعين وتألق الحراس أبقى البياض يسيطر على نتيجة النزال.

وضيع المتألق أمين تيغزوي، في حدود الدقيقة 16 أبرز فرصة للتهديف في الجولة الأولى، كان من خلالها الفريق البيضاوي قريبا من افتتاح حصة التهديف، إذ عاكس الحظ تيغزوي وارتطمت كرته بالقائم بعد مراوغة ناجحة للحارس محمد اليوسفي.

وعرفت أطوار النزال ايقاع مرتفع بين الفريقين، حيث رد لاعبو "الماط" على كرة تيغزوي، بخلق العديد من محاولات التهديف، لم تستثمر بالشكل الأمثل، قبل أن يعود أمين تيغزوي، ليضيع من جديد فرصة أخرى سانحة للتهديف في الدقيقة 44، أنهى على وقع الحكم محمد النحيح تفاصيل النصف الأول للمباراة.

وتواصلت فترات الجولة الثاني، حيث واصل لاعبو الطرفين بحثهما عن فتح الممرات في الخط الخلفي للفريق الخصم وفك شفرة المدافعين، غير أن لاعبو الخط الخلفي للفريقين تغلبوا على المهاجمين في مجمل الكرات، لتتواصل بذلك الفعالية الهجومية عن التحركات الهجومية لعناصر الفريقين.

وأتيحت أبرز فرصة سانحة للتهديف للفريق التطواني في الجولة الثانية، عن طريق حمزة الموساوي، في الدقيقة 61، سقط على إثرها المدرب التطواني بنحساين على الأرض متحسرا عن ضياع كرة المباراة، ليتواصل بعدها عجز الطرفين عن إيجاد الحلول المفقودة من الناحية الهجومية، إلى غاية إطلاق الحكم النحيح صافرته النهائية.

وبلغ رصيد الفريق البيضاوي في سبورة ترتيب البطولة بعد هذا التعادل النقطة 29 في المركز السادس، في المقابل رفع المغرب التطواني رصيده إلى النقطة 14 في الصف قبل الأخير، إذ ينتظره عمل كبير وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط لضمان البقاء في بطولة القسم الأول.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - كريم الأحد 11 مارس 2018 - 22:25
المبارات كانت صعبة عل الفريقين الوداد ضيع نقطتين ثمينتين واللاعب الناهيري لا يستحق حمل قميص الوداد كادارين أفضل منه بكتير
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10
2 - وداع الأحد 11 مارس 2018 - 22:52
المغرب التطواني كن كانوا يديروا هاد اللعب فالمقابلات كاملين كن هم لي متصدرين البطولة. باين أنه الجامعة ماباغاش تطوان النزول للقسم الثاني. للأسف تحكيم ضعيف وكسر إيقاع الوداد لأنه مدروس باش الماط تخرج بتعادل
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-9
3 - benzarti الأحد 11 مارس 2018 - 22:57
تطوان كانت قريبة من تحقيق الفوز لولا التسرع على اي لاحظنا تحسن ملموس في ااداء نتيجة تغيير المدرب فرتوت وتعويضه بابن الدار عبدالواحد الذي يفقه في الكرة جيدا
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8
4 - رجاوي الأحد 11 مارس 2018 - 23:07
من هنا نقولو البطولة ودادية.. مبروك مسبقا... ديما الروح الرياضيةموجودة عند المنافسين من دون تعصب.. لانها مجرد لعبة.
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-7
5 - رجاوي الأحد 11 مارس 2018 - 23:08
من هنا نقولو البطولة ودادية.. مبروك مسبقا... ديما الروح الرياضيةموجودة عند المنافسين من دون تعصب.. لانها مجرد لعبة.
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-2
6 - hassouna الأحد 11 مارس 2018 - 23:14
صراحة المغرب التطواني أبان عن علو كعبه أتمنى أن يتدارك الموقف في قادم الدورات أما بالنسبة للوداد فقد أضاعب الأمل في الفوز بالبطولة فعليها التركيز على الشمبيونزليغ أما البطولة باي باي البطولة هذه السنة إما طنجاوية أو حسنية أو رجاوية تذكروا كلامي شكرا هسبريس.
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6
7 - عمر الأحد 11 مارس 2018 - 23:35
كل ما في الأمر أن الوداد استهان بخصمه الأخير في سبورة الترتيب خصوصا أن المباراة لعبت في ملعب الوداد. بالعربية تاعرابت الوداد دار تطوان فكرشو. لكن النتيجة ليست بالسيئة وستدفع لاعبي الوداد إلى مراجعة حساباتهم والمضي قدما نحو اللقب خصوصا أن فرق الصدارة لن يكون لديها النفس الطويل للإستمرار في التصدر. صراحة بطولة هذا الموسم ستكون أسهل بطولة في القرن الحالي. وإذا لم يستغل الوداد هذه الظروف فلن يجد فرصة التتويج أسهل من هذه. حظ موفق للوداد في قادم المباريات.
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-1
8 - بنادم الأحد 11 مارس 2018 - 23:47
الوداد بدون اوناجم والحداد لا تساوي وزه مع احتراماتي وحتى البنزرتي لا محل له من الاعراب ولا اعرف لماذا يتجاهلون حسني مع انه الظلمي في وقتنا ...استغرب ان المغرب التطواني يحتل تلك المرتبه فهو فريق جيد فقط يحتاج للثقه في النفس...على العموم و كما قال اللاعب حذراف كل الفرق المغربيه متقاريه في المستوى فقط المال من يصنع الفارق.
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9 - المغربي الحر الأحد 11 مارس 2018 - 23:51
السلام عليكم والله ما لفت انتباهي ليس المقابلة في حد داتها بل الملعب الدي صرفت عليه مبالغ مهمة تكفي لبناء ملعب متوسط الحجم وبمعايير الفيفا كما لاحظ الجميع مشكل الإنارة واضح حتى لمن لا يفقه في شؤون كرة القدم بالله عليكم هل هده فعلا 2000luxe يجب بعث لجنة افتحاص حتى يتم محاسبة من له مسؤولية وكشف كدالك كل الخروقان التي لم تضهر للعلن انشر من فضلك
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