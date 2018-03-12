العنف في الملاعب الأوروبية يهدد حضور الجماهير لقاءات المونديال

هسبريس ـ مُتابعة

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرر اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماهير المثيرة للشغب، كما قرر أيضا معاقبة أنديتها التي تفشل في السيطرة عليها، أو تتقاعس عن القيام بهذا الدور عمدا.

ومن المقرر أن يقوم "يويفا" بتعديل لائحة الانضباط خاصته وتغليظ العقوبات الواردة بها، حيث من المنتظر أن يصدر في الأيام القليلة المقبلة بعض القرارات الخاصة بإغلاق بعض الملاعب جزئيا او كليا.

وذكرت صحيفة "أ س" الإسبانيةأن من أبرز الملاعب التي تنتظرها عقوبات صارمة "حديقة الأمراء"، معقل باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بسبب استخدام جماهيره بشكل مفرط للألعاب النارية خلال مباراة الأخير أمام ريال مدريد الإسباني، في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأت ظاهرة العنف في الملاعب الأوروبية على يد "أولتراس" تتزايد بشكل خطير خلال الآونة الأخيرة. وشهد الأسبوعان الماضيان سلسلة من أعمال الشغب والعنف في ملاعب كرة القدم بدول مختلفة؛ مثل اليونان وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا.

نهاية الأسبوع الماضي كانت في الملاعب الأوروبية الأكثر صخبا، بعدما اقتحم أنصار ليل الفرنسي وويستهام الإنجليزي وباوك اليوناني ملاعب اللقاءات الأخيرة لفرقها في مسابقات الدوري المحلي. وبلغت الأحداث ذروتها في اليونان عندما اقتحم رئيس نادي باوك، ايفان سافيديس، ملعب لقاء فريقه أما ايك أثيناوهو يحمل سلاحا ناريا؛ مهددا حكم المباراة.

ودقت هذه المشاهد أجراس الخطر داخل أروقة اليويفا والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على حد السواء، فبعد ثلاثة أشهر ينتظر العالم كله انطلاق منافسات مونديال 2018 في روسيا، مما يجعل من الأحداث المرصودة هاجسا قد يدفع الجماهير إلى العزوف عن حضور المباريات.

ودفعت أحداث العنف في الملاعب الأوروبية السويسري جياني انفانتينو، رئيس "فيفا"، إلى تحذيرالكسندر سيفرين، رئيس "يويفا"، من تبعات هذا الانفلات؛ واتفق الطرفان على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الصدد، وحث لجنتي الانضباط في الاتحادين على تطبيق القانون بكل حزم.

ومن المتوقع أن يستهل "يويفا" إجراءاته لإعادة الانضباط إلى الكرة الأوروبية بإصدار مجموعة من العقوبات الرادعة، سيكون من بينها قرارات بإغلاق بعض الملاعب، وحرمان "أولتراس" من السفر خارج بلادهم، بالإضافة إلى تحذيرات بالإقصاء من المنافسات الأوروبية للأندية التي تتقاعس عن مواجهة السلوكات العنيفة لأنصارها.