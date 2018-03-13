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الرئيسية | رياضة | بيع تذاكر "مونديال روسيا" يدخل مرحلته الثالثة

بيع تذاكر "مونديال روسيا" يدخل مرحلته الثالثة

بيع تذاكر "مونديال روسيا" يدخل مرحلته الثالثة
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 07:58

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن المرحلة الثالثة لبيع تذاكر مونديال "روسيا 2018" ، الذي يقام خلال الفترة ما بين 14 يونيو و 15 يوليوز المقبل، ستطلق يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع وستتواصل إلى غاية ثالث أبريل المقبل.

وذكر بلاغ للفيفا أن طرح الحصة الجديدة من التذاكر يأتي بهدف تمكين عشاق كرة القدم من شراء البطاقات لحضور مباريات منتخباتهم المفضلة.

وستباع التذاكر في هذه المرحلة بالأسبقية عبر الموقع الإلكتروني للفيفا، وسيتم تأكيد الحصول على التذاكر عند إتمام عملية الشراء.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن المشجعين الذين لم يسعفهم الحظ لاقتناء التذاكر خلال هذه المرحلة سيحصلون على فرصة أخيرة لشراء التذاكر، عبر مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة التي ستجرى بنظام أسبقية الشراء، في الفترة الممتدة من 18 أبريل إلى 15 يوليوز المقبل.

وتقام نهائيات كأس العالم في 12 ملعبا بـ11 مدينة روسية؛ هي موسكو وسان بطرسبورغ وكالينينغراد وفولغوغراد وقازان وسمارا وسارانسك، وسوتشي ويكاترينبرغ ونيجني نوفغورود، إضافة إلى مدينة روستوف على نهر الدون.

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