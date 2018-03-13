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كُتّاب وآراء
صفقة اللاعب الياميق "تُزلزل" الرجاء البيضاوي
رَفض لاعبو فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم استئناف الحصة التدريبية التي كان مقرّرا إجراؤها صباح الاثنين قبل الاجتماع برئيس النادي، سعيد حسبان، لتخييره بين صرف مستحقاتهم العالقة، أو الامتناع عن السفر إلى موريتانيا لمواجهة نادي نواذيبو السبت المقبل، عن إياب الدور الـ 32 من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
وعلمت "هسبورت" من مصادر داخل المجموعة "الرجاوية" أن اللاعبين امتنعوا عن خوض الحصة التدريبية لصباح الاثني عندما علموا بأن حسبان تخلّف عن الموعد الذي ضربه مع رفاق عبد الرحيم شاكير، قبل أن يحضر رئيس الفريق عقب إخباره بالخطوة التصعيدية للاعبين من أجل امتصاص غضبهم.
وأكّدت المصادر نفسها أن حسبان اشتكى من غياب السيولة المادية لصرف مستحقات اللاعبين في الفترة الحالية، مطالبا بإمهاله وقتا إضافيا لتدبّر الأمر، وهو ما رفضه أصدقاء زكرياء حدراف الذين خيّروا حسبان بين صرف مستحقاتهم، أو عدم السفر إلى موريتانيا.
وبلغ "هسبورت" أن حالةً من الغضب تسود بين اللاعبين بعد أن علموا أن 300 مليون سنتيم، من صفقة انتقال الياميق إلى جنوى، تم ضخّها في حساب الفريق، في وقت ينفي فيه حسبان هذه المعطيات، مؤكّدا أنه مازال لم يتوصّل بقيمة الصفقة بعد.
وحصد الرجاء البيضاوي، الثالث في ترتيب أندية الدوري، هزيمته الخامسة هذا الموسم بعدما خسر أمام حسنية أكادير، السبت الماضي، لحساب الجولة 20 من منافسات البطولة "برو"، ليتّسع الفارق بينه وبين المتصدّر، اتحاد طنجة، إلى 5 نقط.