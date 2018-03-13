24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1306:3812:4216:0018:3719:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. عن الحراك الثاني لجرادة.. ثراء زكراوي "من الذهب" (5.00)

  2. أمريكا.. نماذج "جدار المكسيك" تستقطب السياح (5.00)

  3. العنف في الملاعب الأوروبية يهدد حضور الجماهير لقاءات المونديال (5.00)

  4. جمعية تحتفي بالمرأة واللغة الأمازيغية في طنجة (5.00)

  5. اليأس وخطورة دخول عنق الزجاجة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | صفقة اللاعب الياميق "تُزلزل" الرجاء البيضاوي

صفقة اللاعب الياميق "تُزلزل" الرجاء البيضاوي

صفقة اللاعب الياميق "تُزلزل" الرجاء البيضاوي
هسبورت - أمال لكعيدا*
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 08:49

رَفض لاعبو فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم استئناف الحصة التدريبية التي كان مقرّرا إجراؤها صباح الاثنين قبل الاجتماع برئيس النادي، سعيد حسبان، لتخييره بين صرف مستحقاتهم العالقة، أو الامتناع عن السفر إلى موريتانيا لمواجهة نادي نواذيبو السبت المقبل، عن إياب الدور الـ 32 من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وعلمت "هسبورت" من مصادر داخل المجموعة "الرجاوية" أن اللاعبين امتنعوا عن خوض الحصة التدريبية لصباح الاثني عندما علموا بأن حسبان تخلّف عن الموعد الذي ضربه مع رفاق عبد الرحيم شاكير، قبل أن يحضر رئيس الفريق عقب إخباره بالخطوة التصعيدية للاعبين من أجل امتصاص غضبهم.

وأكّدت المصادر نفسها أن حسبان اشتكى من غياب السيولة المادية لصرف مستحقات اللاعبين في الفترة الحالية، مطالبا بإمهاله وقتا إضافيا لتدبّر الأمر، وهو ما رفضه أصدقاء زكرياء حدراف الذين خيّروا حسبان بين صرف مستحقاتهم، أو عدم السفر إلى موريتانيا.

وبلغ "هسبورت" أن حالةً من الغضب تسود بين اللاعبين بعد أن علموا أن 300 مليون سنتيم، من صفقة انتقال الياميق إلى جنوى، تم ضخّها في حساب الفريق، في وقت ينفي فيه حسبان هذه المعطيات، مؤكّدا أنه مازال لم يتوصّل بقيمة الصفقة بعد.

وحصد الرجاء البيضاوي، الثالث في ترتيب أندية الدوري، هزيمته الخامسة هذا الموسم بعدما خسر أمام حسنية أكادير، السبت الماضي، لحساب الجولة 20 من منافسات البطولة "برو"، ليتّسع الفارق بينه وبين المتصدّر، اتحاد طنجة، إلى 5 نقط.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.