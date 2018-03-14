أصوات عربية تدعم "مونديال 2026" في المغرب

هسبورت- أمال بلحاج*

قَرّرت اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد العربي للصحافة الرياضية، دعم ملف ترشّح المغرب لاحتضان أكبر تظاهرة كروية في العالم "مونديال 2026"، وذلك على هامش الاجتماع الخامس الذي عقد في العاصمة التونسية، بحضور الأردني محمد جميل عبد القادر، رئيس الاتحاد، وكافة أعضاء اللجنة التنفيذية، حيث تم الخروج بمجموعة من التوصيات أبرزها دعم المملكة المغربية في ترشّحها لاحتضان كأس العالم 2026، وإعلان القدس عاصمة للإعلام الرياضي، ردا على قرار الرئيس الأمريكي ترامب.

وقال بدر الدين الإدريسي، رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي، في تصريح لـ"هسبورت"، إن الاجتماع الأخير للجنة، الذي عقد على هامش الاحتفالية التي أقيمت على شرف المنتخبات الأربعة المتأهّلة إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018، عبّر من خلاله الأعضاء عن مساندتهم للملف المغربي في ترشّحه لاحتضان "مونديال 2026"، خصوصا خلال المرحلة الحالية.

وأضاف بدر الدين الإدريسي، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي، دعت الإعلام العربي كافة، إلى دعم ومساندة المملكة المغربية في ترشّحها لاحتضان أكبر حدث كروي، وذلك من خلال إبراز الخاصيات والضمانات الكبرى لهذا الملف، خصوصا خلال هذه المرحلة، والتي تسبق مرحلة التصويت.

ومن جهة أخرى، يحاول فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية، بمعية اللجنة المكلّفة بالترويج لملف المملكة المغربية، كسب مجموعة من الأصوات العربية، بعد حملة الترويج على المستوى الإفريقي، وذلك من خلال زيارة الأردن في أوّل خطوة، بحثا عن حشد دعم دول مجموعة غرب آسيا التي تضم 13 بلدا.

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