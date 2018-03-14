قواعد ممارسة الغولف تتغير السنة المقبلة

هسبريس ـ مُتابعة

كشف الاتحاد الأمريكي للغولف والنادي الملكي للغولف بإسكتلندا أن قواعد اللعبة التي يديران شؤونها في العالم ستشهد بعض التغييرات، من أجل تسريع وتيرة اللعب وجعلها أكثر يسرا من ناحية الفهم.

وأوضحت الهيئتان أن التغييرات الرئيسية المقرر تطبيقها سيكون من بينها السماح بإزالة العلم دون مراقبة عند الاستعداد لتنفيذ ضربة في الحفرة، وتبسيط إجراء الإسقاط ،وإلغاء عقوبة الضربة المزدوجة.

وتأتي التغييرات الجديدة في رياضة الغولف كنتاج للاقتراحات الخاصة بهذا الموضوع التي تم طرحها للمناقشة وإبداء الرأي في 2017.

وشملت التغييرات القواعد القديمة الخاصة بالمناطق الخضراء والرملية، حيث أصبحت أكثر مرونة، كما تروم التبديلات تقليص الوقت المخصص للبحث عن إحدى الكرات الضائعة من خمس إلى ثلاث دقائق.

وتهدف التغييرات الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ بحلول يناير المقبل، إلى ضمان تبسيط القواعد الخاصة برياضة الغولف، وتطبيقها بشكل صحيح من قبل جميع اللاعبين، وجعل هذه اللعبة أكثر جذبا ويسرا للاعبين الجدد.