رونار يستدعي 28 لاعبا إلى "معسكر المونديال"

هسبريس من الرباط

أعلن الناخب الوطني هيرفي رونار، اليوم الثلاثاء، اللائحة النهائية للمنتخب الوطني الأول الذي سيواجه، وديا، كلا من منتخبي صربيا وأوزبكستان استعدادا لنهائيات كأس العالم "روسيا 2018".

وستجرى المقابلة الأولى أمام منتخب صربيا يوم الجمعة 23 مارس الجاري بملعب تورينو الأولمبي في إيطاليا ،فيما سيحتضن المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء المباراة الثانية أمام منتخب أوزبكستان يوم الثلاثاء 27 مارس.

رونار ارتأى منح الفرصة، أول مرة، إلى أيوب الكعبي من نهضة بركان، وياسين أيوب لاعب نادي أوتريخت الهولندي، ووليد الحجام من فريق أميان الفرنسي.

كما كشفت اللائحة نفسها، التي تعني 28 لاعبا، عودة لاعبين دوليين اثنين إلى حمل قميص "أسود الأطلس"، هما مروان داكوستا من "إسطنبول باشاكشهر" التركي وزكرياء لبيض من "أوتريخت" الهولندي.

لائحة المستدعين للالتحاق بالمنتخب ضمت منير الكجوي المحمدي من نومانسيا الإسباني، وياسين بونو من خيرونا الإسباني، وأحمد رضى التكناوتي من إتحاد طنجة، ونبيل درار من فنربخشة التركي، وأشرف حكيمي من ريال مدريد الإسباني.

كما وجه النداء إلى وليد الحجام من أميان الفرنسي، ومهدي المتقي بنعطية من يوفنتوس الإيطالي، وغانم سايس من وولفر هامبتون الإنجليزي، وبدر بانون من الرجاء الرياضي، ومروان داكوستا من إسطنبول باشاكشهر التركي، وحمزة منديل من ليل الفرنسي.

المعسكر يشارك فيه، أيضا، كريم الأحمدي العروسي من فاينورد روتردام الهولندي، ومبارك بوصوفة من الجزيرة الإماراتي، ويونس بلهندة من غلطة سراي التركي، وسفيان أمرابط من فاينورد روتردام الهولندي، ويوسف أيت بناصر من كان الفرنسي.

كما يهم اللقاءان الوديان المبرمجان للمنتخب الوطني كلا من ياسين أيوب من أوتريخت الهولندي، ومين حارث من "شالكه 04" الألماني، وحكيم زياش من أجاكس أمستردام الهولندي، وزكرياء لبيض من أوتريخت الهولندي، وسفيان بوفال من ساوثهامبتون الإنجليزي.

ومن بين "أسود الأطلس" المنتظرين في المعسكر يلوح نور الدين أمرابط من ليغانيس الإسباني، وفيصل فجر من خيتافي الاسباني، وخالد بوطيب من مالطيا سبور التركي، وأيوب الكعبي من نهضة بركان، ووليد أزارو من الأهلي المصري، وعزيز بوحدوز من سانت باولي الألماني، وياسين بامو من نانت الفرنسي.