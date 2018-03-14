"البيع والشّرا" يَعود إلى الواجهة قبل ختام البطولة

هسبورت - أمال لكعيدا*

عَاد السجال الكلامي ليؤثّث مشهد المنعرج الأخير من منافسات البطولة "برو"، في قسميها الأول والثاني، وبدأ المنطق والخيال يرصدان كل صغيرة وكبيرة خلال المباريات من أجل إدانة فريق، لاعب، أو حكم، بضلوعه في عملية تلاعب بنتيجة موجّهة لصالح طرف ثان، وهو ما بدأ يتردّد على مسامع المتتبّعين في الجولة الماضية.

جمهور الوداد يتّهم الناصيري.. والبنزرتي يلمّح!

لم تستسغ جماهير الوداد البيضاوي الطريقة التي تعامل بها فريقها مع المباراة التي استضاف فيها المغرب التطواني، الأحد الماضي، وانتهت بتعادل سلبي، بمثابة فوز للضيوف الذين يعانون في أسفل الترتيب، مخيّب لأنصار الفريق "الأحمر" الذين يريدون "النجمة الثانية" عاجلا وليس آجلا.

واتّهمت فئة من أنصار الوداد البيضاوي اللاعبين بالتخاذل لتسهيل مهمة الفريق الضيف، معتبرةً أن رئيس الفريق، سعيد الناصيري، يضحي بالوداد البيضاوي من أجل مصالحه الشخصية، خاصةً في ما يتعلّق بعاملي البرمجة والتحكيم، اللذين تتحكّم فيهما العصبة الاحترافية، تحت رئاسة الناصيري نفسه.

ورشق جمهور الوداد البيضاوي رفاق إبراهيم النقاش بعد نهاية المباراة، تعبيرا عن عدم رضاهم عما جرى في "الماتش"، في وقت صرّح فيه مدرّب الفريق، فوزي البنزرتي، عقب نهاية المواجهة، بأن عوامل خارجية حسمت نتيجة المباراة؛ الأمر الذي فتح الباب أمام التأويلات.

مباراة الـ KAC وMCO "مخدومة"؟

حسمت جماهير النادي القنيطري في مسألة وجود خطب ما في المباراة التي جمعت فريقها بالمولودية الوجدية (0-2)، في الجولة الماضية، مرجّحة بقوة أن يكون "الكاك" قد فرّط في نقاط المباراة عن قصد لمنح الـ"MCO" فرصة الانقضاض على الصدارة ومواصلته المنافسة على نيل بطاقة العودة إلى القسم الوطني الأول.

وانتقدت جماهير النادي القنيطري الخطة التي اعتمدها المدرب خلال المباراة، فضلا عن إقصائه مجموعة من اللاعبين الأساسيين من التشكيلة التي شاركت في المباراة أمام المولودية، وهو ما سارع بلعيد كروم، رئيس "الكاك"، إلى توضيحه في تدوينة فيسبوكية جاء فيها: "هزيمة مرة وقاسية.. فلتسامحني جماهير الخضراء.. أدرك تمام الإدراك شعورها بعد كل إحباط لأنني أعتبر نفسي واحدا منها.. أعدكم بأن الفريق سيصل إلى بر الأمان إن شاء الله".

وحرص بلعيد كروم على الرد على تعليقات المشكّكين الذين اعتبروا مباراة النادي القنيطري ومولودية وجدة "مخدومة"، وكتب في أحد ردوده: "سامحكم الله"، مؤكّدا أن النادي القنيطري سيلعب الموسم المقبل بهدف العودة إلى قسم الأضواء.

تمرّد لاعبي الرجاء لصالح حسنية أكادير!

اعتبرت فئة واسعة من جماهير الرجاء البيضاوي أن لاعبي الفريق تخاذلوا في الدفاع عن قميص النادي في المباراة التي انهزموا فيها أمام حسنية أكادير، السبت الماضي؛ وذلك للتعبير عن سأمهم المشاكل المادية التي يعيشونها، في ظل تماطل رئيس النادي، سعيد حسبان، في صرف مستحقاتهم المالية.

واتّهم عدد من الأنصار لاعبي الفريق بعدم قتاليتهم في المباراة المذكورة، والاندفاع بشكل مبالغ فيه لتحصيل أكبر عدد من الإنذارات؛ الأمر الذي من شأنه أن يضيّق على خيارات المدرب الإسباني، خوان كارلوس كاريدو، في المباريات المقبلة، علما أن هذا الأخير هو الآخر مدان بتعاطيه "البارد" مع مجريات مباراة السبت، بما أنه يعاني هو الآخر من تأخّر صرف راتب شهرين.

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