تيفيز متهما في قضية "غسيل أموال" بالأرجنتين

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت نيابة الأرجنتين التورط المحتمل للاعب كرة القدم كارلوس تيفيز، ومدرب "فيليز سارسفيلد" جابرييل هاينز، في قضية غسيل أموال.

وأوضحت النيابة أنه قد يتم استجوابهما، إلى جانب أشخاص آخرين، بشأن التحويل المزعوم لمبلغ من المال لحساب مصرفي على صلة بغسيل الأموال.

ووفقا للنيابة فقد أودع تيفيز مبلغا قيمته 550 ألف دولار، في 27 مارس 2012، بحساب الشركة البنمية "Fromental Corp" بالبنك السويسري "Lombard Odier".

أما هاينز فقد حرّك، في 12 يناير 2012، مبلغا قيمته 150 ألف دولار نحو نفس الحساب الخاضع للتحقيق بتهمة غسيل الأموال.

وتحقق النيابة في صلة هذا الوضع بالقضية المعتقل على ذمتها رجل أعمال البناء لازارو بايز بتهمة غسيل الأموال.

ممثل تيفيز، أدريان روكو، نفى عبر قناة "أمريكا" التلفزيونية وجود صلات بالحساب المصرفي الخاضع للتحقيقات بتهمة غسيل الأموال، وأن ذلك التحويل المالي كان "خطئا تقنيا سببه إحدى الموظفات".